Рукоделие в Японии — необы﻿чно и интересно

Япония — страна, в которой огромное значение имеют традиции. Неудивительно, что многие популярные варианты рукоделия в этой стране берут корни еще в эпоху самураев. Однако практически и у всех японских вариантов рукоделия есть общая черта: они требуют достаточно большой концентрации и усидчивости.

Давайте посмотрим на наиболее интересные хобби японских любителей создать что-нибудь уникальное.

Амигуруми

Амигуруми, что в буквальном переводе с японского значит "связано и завернуто", представляет собой вязание крючком различных фигурок. Фокус амигуруми в том, что крючки и спицы берут меньшего размера, чем нужно для пряжи, и в результате получается плотная вязка без зазоров. Такая техника надежно скрывает набивочный материал.

Основа вязания в технике амигуруми — специальный метод вязания первого ряда, "кольцо амигуруми". Нужно набрать 2 воздушных петли, а затем провязать нужное число столбиков (без накида) во вторую петлю, считая от крючка.

Темари

Темари — одно из традиционных искусств рукоделия. Суть темари заключается в создании красивых вышитых шаров-мячиков. Изначально темари применяли как способ создания детских игрушек, а в работу брали остатки старых или ненужных кимоно.

Вообще говоря, икусство темари привезли в Японию из Китая еще 600 лет назад, но оно настолько прижилось, что сегодня многие считают его чисто японской традицией. На сегодняшний день мячи-темари редко применяют в играх — чаще всего их дарят знакомым или друзьям. Такой подарок — символ долгой и верной дружбы, преданности. Также считается, что темари приносят удачу.

Мидзухики

Мидзухики понравится всем ценителям макраме — по сути, это усложненная его вариация. Суть мидзухики — работа со шнурами, в частности, завязывание различных улов. Именно благодаря узлам формируется узор.

Мидзухики уходит корнями в период XVIII века, так что традиция это достаточно древняя и популярная. Тем более, что сегодня у нее есть практическое применение — украшенные в технике мидзухики подарки выглядят очень красиво. Существуют даже своеобразные "справочники базовых узлов", которые помогают выбрать нужные узлы для каждого события: например, свадьбы или рождения ребенка.

Осиэ

Для любителей живописи Япония также приготовила сюрприз — осиэ. Этим термином называют процесс создания 3D-картин и ткани, картона и иных материалов, в основе которого лежат навыки аппликации.

В качестве бумаги для картин рекомендуется васи — специальная плотная бумага из волокон нескольких растений, создаваемая также вручную. Она очень прочная и долговечная — даже современные заводы не могут полностью скопировать весь процесс и создать качественную бумагу васи.

Традиционно картины-осиэ отсылают к старым временам: на них рисуют гейш, самураев, различные сцены японского фольклора. А технология создания достаточно проста: элементы рисунка готовятся заранее (чаще всего из картона), а затем каждый элемент помещается на слой ткани. Для формовки и объема используют ватин.

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