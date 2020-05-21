Поиск сокровищ и бои жуков: самые странные хобби обычных людей

Многие люди имеют хобби — и многие возвращаются к старым либо открывают новые в связи с вынужденной самоизоляцией. Но если рисованием или шитьем никого сегодня не удивишь, то что вы скажете, например, о раздаче денег незнакомцам? В нашей подборке — самые странные хобби, которые придумали в последнее время.

САМЫЕ СТРАННЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ ХОББИ В МИРЕ !

Giving away ten dollars to strangers

Суть хобби: раздача незнакомым людям 10 долларов

"Автором" столь щедрого хобби стал американец Рид Сандридж. Он безработный, но с помощью собственного сайта собирает и раздает незнакомцам деньги. 10 долларов — не такая и большая сумма, но, по словам самого Рида, "…если у человека трудные времена, это мало, но лучше, чем ничего".

Сандридж старается вести записи — кому именно он отдал деньги и как человек хочет их потратить. По словам безработного, его идея — попытка сделать хобби популярнее, дать людям понять, что помогать деньгами нуждающимся — это нормально и правильно.

Геокэшинг

Суть хобби: находить спрятанные вещи по координатам

Если в детстве вы любили книги про пиратов и поиск сокровищ, то геокэшинг — идеальное хобби. Суть его заключается в поиске оставленных другими людьми "кладов" с помощью специальных приложений и сайтов, на которых оставлены координаты. Если вы смотрели ранние сезоны передачи "Орел и Решка", то помните, как ведущие прятали 100 долларов в бутылке — это вариант геокэшинга. Также вы можете самостоятельно прятать клады и размещать их координаты для других "кладоискателей".

Такое хобби очень полезно, потому что вынуждает к длительным прогулкам на свежем воздухе, тренирует смекалку и навыки ориентирования. Да и родной регион вы сможете узнать лучше.

Бои жуков

Суть хобби: подготовка и соревнования жуков

Данное хобби очень популярно в азиатских странах — например, в Японии рекордная ставка на боях составила около 10 000 долларов, а "элитные" жуки стоят более 100 долларов. Суть хобби проста: нужно купить жука, откормить его и принести к "рингу", где ждет оппонент. Затем жуков злят, и они начинают сражаться. Бой ведется до попытки побега (try to run) или до неподвижности (stop moving) одного из жуков.

Appearing in the background on TV

Суть хобби: появляться на заднем плане прямых репортажей

Это весьма необычное и редкое хобби, однако среди его фанатов есть даже своеобразный кумир: Пол Ярроу. Этот англичанин, проживающий в Лондоне, сумел суммарно попасть в более чем 100 различных сюжетов. Для адептов хобби важно максимально незаметно попадать в кадр, не привлекая внимания съемочной группы. А затем можно идти на видеохостинги собирать видеоролики с собой на заднем плане: у того же Ярроу уже есть целая галерея.