Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Почему помимо ухудшения уровня жизни, власти постоянно наступают и на права граждан? Власть потеряла разум и стремится к самоуничтожению? Возможно ли, что порой положение людей ухудшается умышленно?



Богатство и бедность в России

На эти вопросы председателя совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина в передаче "Жизнь как она есть" ответил российский журналист, блогер и писатель, главный редактор журнала "ВВП" Сергей Ильин.

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— Сергей, сейчас в медицине и не только, благодаря реорганизации-оптимизации, несмотря на майские указы и всякие заверения-заявления о неуклонном повышении-улучшении, где-то в регионах медицинская сестра может получать зарплату всего пять тысяч рублей. То есть это даже не пособие на бедность, а просто нищета откровенная. К чему мы идем?

Еще лет десять назад у нас устойчивость общества была достаточно прочная, потому что у нас тогда формировался некий средний класс. Его от года к году становилось все больше. Теперь, согласно последним социологическим исследованиям, среднего класса у нас уже практически вообще нет, он вымыт. Только за прошлый год по данным минэкономразвития в России закрылось 700 тысяч предприятий.

Поэтому многие люди вынуждены работать за гроши. А у руководителей крупных, в том числе государственных, корпораций даже по западным меркам зарплаты просто немереные. Хотя у "Роснефти", например, задолженность перед бюджетом три с половиной миллиарда рублей, на оплату топ-менеджерам пошло почти четыре миллиарда. И таких случаев именно по государственным корпорациям масса.

Но в целом, по статистике, благодаря такой щедрости к избранным людям средняя зарплата получается довольно приличная. А на самом деле нищета и роскошь. Естественно, в такой ситуации устойчивости общества быть не может. Как вы считаете, каково у нас сейчас социальное самочувствие и к чему это может привести?

— Скажем так, очень трудно говорить о том, есть у нас средний класс или нет. И первый вопрос на эту тему, как ни банально: где? В Москве средний класс, очевидно, есть. Более того, я не готов сейчас прикидывать, кто у нас относится к среднему классу. У нас, наверно, есть аппер-мидл, что верхний, что средний, но его традиционно всюду мало.

Можно посмотреть, сколько у нас новых машин появляется невзирая на драконовские меры борьбы с автомобилистами, сколько у нас квартир покупается только понаезжантами из нефтяных, условно говоря, регионов. В Москве-то средний класс есть, еще в Питере, ну и в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах. Вот, собственно, и все.

А в провинции то, что там называется средним классом, конечно, не является таковым. Я в прошлом году был на выборах в одном из районов Подмосковья всего-то. Но уже там 15 тысяч считается неплохой зарплатой, а 30 тысяч считается зарплатой очень хорошей. Столько получает тракторист в сезон, а вне сезона он вообще почти ничего не получает.

И, кстати, тогдашние социологические опросы во многом были связаны конкретно в данном районе с тем, что какие-то беды, а) с медициной, б) конкретно с районной больницей, где было совсем все плохо. Я не могу сказать, что там было все совсем уж устрашающе, но, наверно, жителям района виднее.

И тут есть еще один момент помимо растущего расслоения. Дело в том, что отношения власти и народа во время правления Владимира Владимировича Путина были связаны с неким негласным консенсусом: граждане не лезут особо в политику, соответственно, государство, возможно, даже наступая на политические права, не наступает особо на гражданские и тем более на экономические. Растут зарплаты, сдерживаются цены и т. д.

Недавно кто-то из высоких чиновников сболтнул (а у нас это любят немедленно вытаскивать и исследовать под микроскопом, но тут это заслужено) про тезис, что люди — это вторая нефть. Положение людей не только ухудшается во многом, а в ряде случаев ухудшается совершенно умышленно.

Я в данном случае даже не говорю о том, что программа "Моя улица" господина Собянина совершенно четко направлена на унасекомливание автомобилистов, постоянно ограничиваются какие-то другие права. Появилась идея сделать строже условия получения прав на вождение автомобиля через какие-то хитрые анализы, что человек не алкоголик и не наркоман, которые стоят вроде как пять тысяч рублей.

И Владимир Владимирович четко сказал: "Ребята, это что же такое? Пять тысяч анализ при зарплате пятнадцать? Куда такое годится?" И через пять минут вышло распоряжение минздрава, где было сказано, что мы это мероприятие откладываем, поскольку надо еще подумать. И так очень много где происходит. Вводятся какие-то дополнительные налоги и т. д.

Но, с другой стороны, тут же не только деньги, а везде ограничения и сжатие: борьба с курением, борьба с чем-то там еще, ювенальная юстиция ужесточается. То есть, помимо расслоения, простых людей начали жать как по деньгам, так и по многим правам. Причем с чего это пошло, для чего нужно, мне, честно говоря, не понятно.

Такое ощущение, что сначала было сказано, что нужны деньги для бюджета, у нас, знаете ли, кризис. Потом было сказано: давайте возьмем деньги с обычных людей. Это стандартная ситуация, поскольку с финансовых элит брать куда менее ловко. А потом где-то чиновники решили, что, ага, если можно гнобить людей по финансовым вопросам, то можно и по всем остальным. Почему бы и нет?… Но, таким образом, действительно уже вся система разбалансирована, недовольство и неустойчивость везде и во всем.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев