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Автор Вадим Горшенин

Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет

Мир » Бывший СССР » Украина

Чем Россия отличается от Украины, кроме политического гопака с горилкой в политике и не только? Полным инфантилизмом и отставанием на 10-20 ключевых лет. Как возможен такой пир во время чумы? Коломойский пообещал Европе русские танки. Президент Украины решил сам решить этот вопрос, но пока не решил. Сможет ли Зеленский сорваться с руки Коломойского?


Богатство и бедность в России

Эти темы в передаче "Жизнь как она есть" обсудили председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и главный редактор журнала "ВВП" Сергей Ильин.

Читайте начало интервью:

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— Все-таки параллели у нас любят проводить, особенно если они сами напрашиваются. У нас одна из трендовых тем, конечно же, Украина. Но чем мы от Украины отличаемся? Я сам патриот, мы все патриоты, а вы вообще главный редактор журнала, который называется "ВВП".

— Да, "Валовой внутренний продукт", конечно.

— Но по большому счету несмотря на все, что пишут наши товарищи патриоты, на самом деле наше наибольшее отличие в том, что на Украине шоу, а наступают на права граждан и там, и у нас, и везде. Но на Украине красиво и бесшабашно наступают — с горилкой, с салом, еще с чем-то.

— С пляской гопака.

— И они выбирают себе президента тоже из шоу. А у нас же делается практически все то же самое, но без шоу. Вот о чем речь идет.

— А мы уже наплясались. Мы уже видели пьяного президента, который пляшет гопака. Ну не гопака, а что-то еще — что он там плясал, я уже не помню. Нам это уже не интересно. А пьяный Порошенко, который поет "Ще не вмерла" или еще что-то более бодренькое, это свежо — позапрошлый 2018 год. К этому моменту у нас уже все как бы немножко устаканилось. Насколько я понимаю, Украина просто отстает от нас на эти 10-20 лет, причем это ключевые годы, когда один год за десять.

И у них сейчас какой-то совершенно инфантильный менталитет. И более того, "що маемо, то маемо", как говорят наши уважаемые украинские партнеры. Собственно, выбор Зеленского, даже если предположить (чего лично я не могу), что Зеленский — человек очень хороший и порядочный, в результате привел черт знает к чему.

Посмотрите, что там происходит: каждый день такие скандалы, которые нам и не снились. Но вот, чтобы далеко не ходить, из последних событий, когда депутат в их думе просто под камеру начинает общаться с какими-то модельками.

И что делает группа депутатов в родном для них и для Зеленского Кривом Роге во главе с депутатом Корявченковым? (Он же — Юзик, напомню, это друг президента, его экс-соратник по "Вечернему кварталу", то есть это действительно человек, очень близкий президенту, с которым они знакомы существенно больше 20 лет.)

Он приходит к тамошним имеющимся и вновь назначаемым ментам с группой поддержки и с собственной женой, и начинает им что-то там втирать, не побоюсь этого слова, как это будет на самом деле в ближайшее время и кто за чем там должен следить и что контролировать, мы типа все обеспечим: у нас Вова — президент…

При этом обсуждаются всякие откровенно уже стремные бизнесы, типа сбора металлолома. И в какой-то момент, когда девочки и жены выходят покурить, господин депутат начинает рассказывать ментам, что вот у нас тут замминистра экономики через постель назначили. Вот можешь фотку посмотреть, вот какая фотка, вот такая…

Это друг президента, это чудовищный компромат. Там таких компроматов происходит на виду у всех каждый день полная пачка. Мы таких сцен себе представить даже не можем. Я про это, собственно, к тому, что хороший человек, к сожалению, не профессия. У Зеленского, несомненно, есть профессия, в которой он весьма силен, — это продюсер, артист, сценарист, как угодно.

Понятно, что голосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Была запасная лошадь, не побоюсь этого слова, фигурально — Тимошенко. Но выяснилось, что руководитель страны должен быть больше, чем просто хороший артист и даже сценарист и продюсер.

На сегодняшний день там все между собой в контрах. Идеальная ситуация, когда у президента и подавляющее большинство в парламенте, и сам он выбран абсолютно консенсусно большинством, но при этом ничего не может сделать, а из того, что пытается сделать, получается только какая-то ерунда. Это ни в какие ворота не лезет.

Кроме всего прочего прямо сегодня он вздумал еще и поругаться с Коломойским, кандидатуру которого многие называют как главного его патрона. Коломойский недавно дал совершенно завиральное интервью New York Times, где он начал пугать Запад, что если будете себя плохо вести, вернемся к России, та нам вполне охотно даст сто миллиардов долларов.

Он говорит, что, мол, если я пожелаю, то хоть завтра даст, а еще — будете себя плохо вести, то у вас прямо под Парижем и под Берлином будут российские танки стоять, вот тогда будете знать. И вообще с Россией надо дружить. На что господин Зеленский просто сразу же заявил (ну в общем-то это, может быть, не лишено логики), что отношения с Россией должен решать президент, а не какие-то там бизнесмены. Но на Украине же смешно постоянно. Если нужно посмеяться, могу привести еще десяток уже более новых, совсем свежих примеров.

— Сергей, оставим эту тему для федеральных каналов, которые до сих пор ее постоянно эксплуатируют на полную катушку. У них это гораздо лучше освещения внутренних событий получается.

— О, да! Судя по федеральным ток-шоу, можно предположить, что у нас нет вообще никаких проблем, кроме Украины. Причем какие проблемы у нас на Украине, из их передач вообще не понятно.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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