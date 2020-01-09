Экономия бюджета на пенсиях - полный абсурд и провал власти

Почему и как власть раньше потихоньку наступала на права граждан и обдирала людей потихоньку, а теперь словно сорвалась с катушек и стала наезжать со всей дури и грабить в открытую? Почему пенсионную псевдореформу и другие подобные меры провели несмотря на явный протест общества?



Богатство и бедность в России

Насколько сильно народ проявил мужской характер и затаил обиду? И к чему это приведет?

На эти вопросы председателя совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадима Горшенина ответил писатель, популярный блогер и главный редактор журнала "ВВП" Сергей Ильин.

Читайте начало интервью:

Сергей Ильин: как я стал Ефимом Диким

Сергей Ильин: положение людей ухудшается умышленно

Ефим Дикий о новых наполеонах круглого стола России

Украина отстала от России на 10-20 ключевых лет

— Сергей, вы заметили интересную важную вещь: раньше вбрасывал какие-то идеи Жириновский, был такой торпедой, а дальше власти смотрели на реакцию общества, как люди реагируют и исходя из этого вводили это в действие либо нет. Такое ощущение, что эти времена закончились в прошлом году или немного раньше. Власть сама вбрасывает идеи. Медведев выступает в роли Жириновского.

И та же самая пенсионная реформа, повышение НДС и т. д. были проведены без учета общественного мнения. Прямо вопреки ему и всему. В результате это самое повышение НДС очень сильно ударило, мне кажется, по рейтингу президента в среде предпринимателей, поскольку президент только весной говорил о том, что будет снижение НДС, а может быть, даже совсем откажемся, а к концу года подписал этот закон.

А пенсионная реформа сильно ударила вообще по всем. Оппозиция кричала, что сейчас народ снесет власть. Народ, на поверхностный взгляд, достаточно спокойно отреагировал. Но есть такое ощущение, что затаенно очень обиделся и эта обида — внутренняя, что всегда хуже. Знаете же, почему женщины живут дольше мужчин?…

— Они не напрягаются, они канализируют злобу как отрицательную эмоцию на мужчин. Знаю. Я женат.

— Я тоже, да. Они могут расплакаться и долго плакать, так они сразу дадут выход отрицательным эмоциям.

— Экстрареализация, да.

— Да. Мужчины как-то больше в себе. Вот у меня такое ощущение, что в связи с пенсионной реформой и т. п. у страны проявился мужской характер: она как-то приняла все это, и дальше началось накопление протеста, идет какое-то брожение. Напряжение есть, оно уже чувствуется. И социологические исследования показывают падение доверия к высшему политическому руководству. Как вы считаете, к чему могут привести эти процессы?

— Во-первых, честно говоря, я ожидал, что с пенсионной реформой будет в чистом виде "Медведев против Жириновского", поскольку месяца за полтора до всего этого выступал Владимир Владимирович Путин и поставил задачу увеличения производительности труда к 2024 году в полтора раза. Учитывая, что население, трудоспособное в том числе, у нас не сильно меняется, то речь шла о том, чтобы за шесть лет в полтора раза увеличить ВВП — на 50 процентов. Это важно.

В то же время идеологи пенсионной реформы говорили о том, что это позволит нам сэкономить полпроцента бюджета или что-то около того и порядка двух процентов бюджета к тому же 24-му году. Вот 50 процентов ВВП, о чем говорил президент, это, конечно, замечательно, даже пять процентов в каком-то году — уже хорошо.

Но один-два процента экономии бюджета — это же просто полный абсурд. Это — первое. Второе, тут не только все пошло внутрь, причем достаточно серьезно. На мой взгляд, пенсионная реформа если не похоронила, то максимально попортила то, что принято называть крымским консенсусом.

— То есть тот самый общественный договор, о котором мы с вами говорили.

— Не только его, еще плюс к этому и крымский консенсус, это существенно. Дело в том, что крымский консенсус — это ситуация, когда все настолько довольны, условно говоря, Крымом, что ради этого готовы претерпеть санкции. А итоги санкций, что бы нам ни объясняли, все-таки были.

Грубо говоря, если человек относится к этому самому среднему классу и ездит за рубеж, то все равно он повышение цен почувствует. А если он решил поехать в какой-нибудь там скромный Египет или тем более в Европу, он почувствует, что его зарплата стоит уже вдвое меньше в твердой валюте.

Но тем не менее люди были готовы худо-бедно терпеть рост цен, это показывает социология 2014-го, 2015-го, 2016-го, даже 2017 года. А в 2018-м немножко все поплыло, и не нужно думать, что это было только внутри. Хотя грандиозная скандальная история с выборами 18-го года и ее продолжение показывают, что все не так просто.

Тем более, что на выборах в продолжение пенсионной ситуации единороссы, то есть представители партии власти, вынуждены были маскироваться под самовыдвиженцев. Это уже о чем-то говорит. А нынешняя ситуация — уже вообще сюрреалистическая.

То проходит этот проброс, что якобы станет больше мажоритариев в Госдуме, то есть, опять же, больше самовыдвиженцев, то вскоре уже идет откат. Это очень сильно ухудшает электоральные позиции власти по всем регионам, на местах и иже с ним. Это еще выйдет большим боком, вероятно, уже на ближайших думских выборах.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев