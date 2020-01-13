Блеск и нищета российской власти

Кто все-таки станет преемником Путина на посту президента? И важно ли об этом думать уже сейчас? А кто занимает другие высокие должности? Работают ли социальные лифты, о необходимости которых так много говорили единоросы?



Богатство и бедность в России

Почему федеральные СМИ кричат только про плохую Америку и Украину и как плохо первая влияет на вторую? А у нас уже всё настолько хорошо, что людям не интересна собственная жизнь?…

Эти темы в передаче "Жизнь как она есть" обсудили председатель совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин и главный редактор журнала "ВВП" Сергей Ильин.

Читайте начало интервью:

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— Сергей, как вы думаете, кто все-таки станет преемником Путина?

— А имеет ли смысл называть какие-то конкретные фамилии? К тому же, кроме Дмитрия Анатольевича, других фамилий практически и не слышно. Называлась, допустим, фамилия господина Шойгу, но так, весьма неуверенно. Продолжения и подтверждения никакого не последовало.

— Иванова еще называли.

— Не в прессе, а от знакомых я слышал фамилию Зимина, но думаю, что это просто, видимо, люди очень хорошо к нему относятся. Да и какая разница? До 24-го года у нас еще масса времени.

— Конечно. Тем более, что проблема еще в том, что у нас во власти нет нужных и понятных вещей, тех же самых социальных лифтов, о которых нам говорили.

— Да.

— И раньше фильтров было очень много. А сейчас несмотря на все эти конкурсы выдвигают и назначают просто своих. Ни у кого из них нет внушительной трудовой биографии. Они не понимают настроение людей, тем более в регионах. Таких практически нет.

— Вот есть господин Воскресенский, который сейчас губернатор, а был первым заместителем министра. Он, несомненно, очень опытный и достаточно квалифицированный специалист, но замминистра — это не тот человек, который должен заниматься, грубо говоря, социологией на местах, он же этой жизни не знает.

— И он не лидер, он зам.

— Нет, это как раз еще полбеды, все-таки министр у нас сильно поглавнее губернатора. Но министерство экономического развития интересуют экономические показатели, социологические показатели ему не интересны по определению. А губернатор, действительно, должен чувствовать, как живет субъект, как живется людям. И кроме всего прочего, с ними встречаться нужно. Заместителю российского министра не нужно встречаться с простыми людьми.

— И понимать, чем и как они живут.

— Да, грубо говоря, держать нос по этому самому ветру ему не нужно. Понятное дело, что в нос по другим ветрам держать надо. Сейчас ему тоже будет нужно, чтобы наверху позитивно относились, то есть так называемый консенсус с федеральными элитами. Нужен ему и консенсус с местными элитами.

А если ты приехал в какой-то регион, где толком никого не знаешь, то все очень непросто. Там люди из местной элиты готовы друг друга в клочья порвать. Есть еще и население в конце концов, у которого свой набор проблем. Что делать? Запускать команду социологов, брать квалифицированного местного зама, которого потом, во время очередных выборов, мгновенно посадят, как это принято.

— Все-таки, что сейчас конкретно в нашей стране происходит с общественным сознанием?

— Тут есть еще один любопытный момент: когда я работал на "РенТВ", мы довольно серьезно мерили рейтинги и выяснилось, что внешняя политика и даже внутренняя политика людей интересует гораздо меньше, чем "социалка". Какая-нибудь там "Комсомольская правда", чтобы далеко не ходить за примером, тоже сидит на социальной тематике в отличие от многих других изданий, если говорить о формах ток-шоу.

А зато, как было совершенно резонно замечено, если речь идет о телевизионном ток-шоу, то, скорее всего, если не решили в очередной раз говорить о том, какой нехороший Навальный, Ходорковский, то с большой вероятностью половина будет говорить про плохую Украину, вторая половина — про плохую Америку.

Конечно, еще будут обсуждать, как плохая Америка плохо влияет на плохую Украину. Вот если этого избежать и выйти в социальный срез, то, может быть, это будет действительно довольно перспективно. Ниша-то — довольно серьезная и рейтинговая. Именно это для простых людей крайне актуально.

— Не говоря уже про падение доходов и рост цен, у нас ведь есть большие проблемы с ЖКХ и их тарифами, школы и проблемы образования, больницы и здравоохранение, и много чего еще, чем каждый день живут люди. Есть масса социально важных центров, которые в первую очередь надо было обустроить, хотя бы нормальные подъезды и стоянки сделать, а потом уже о красоте думать.

— Насчет школы еще можно дискутировать, а вот насчет больницы даже особо не подискутируешь. У нас же был случай с детской больницей, где пытались закрыть последнюю стоянку. Слава Богу, общественное мнение помогло, сохранили. Ведь туда привозят больных, которые сами ходить не могут. Их же нужно не просто выкинуть и ехать дальше.

То есть эти места для стоянки реально нужны. Вообще, тема стоянок, парковок для Москвы, как минимум, конечно, очень актуальна уже сама по себе, даже если не говорить о местах социальной структуры. Везде безумные эвакуаторы и какие-то непонятные знаки, которые появляются и исчезают.

— Короче, будем говорить и дальше. Поднимать и обсуждать самые важные внутренние темы, говорить о нашей жизни.

— Договорились. Мне эти темы тоже интересны, и для всех они важны, а обсуждаются в основном только в соцсетях, а федеральные СМИ о них молчат.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев