"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию

В городе Шахты Ростовской области, в школе №1, по итогам открытого урока, посвященного правам человека и свободе слова, "Учитель года" обматерил одиннадцатиклассника за высказанное им личное мнение.

Как рассказали местные журналисты, старшеклассники со своим титулованным преподавателем Алексеем Желтовым и депутатом заксобрания Ростовской области от партии "Единая Россия" Екатериной Стенякиной отмечали День Конституции России тематической дискуссией.

Депутат поделилась своими суждениями с подростками о важности изучения законодательства страны и отстаивания прав и свобод граждан. Один из учеников класса откликнулся на призыв парламентария и вступил с ней в дискуссию. Парень с депутатом не сошелся в оценках и честно ей в этом признался.

Одним словом, мирно поговорили. Более того, депутат оценила смелость школьника, который не постеснялся высказать свое личное мнение. Разговор был корректным и вежливым.

Состояние позитива, в котором пребывал старшеклассник, было нарушено уже на следующем уроке ворвавшимся в класс обладателем звания "Учитель года". Преподаватель в присутствии своего коллеги и других учащихся популярно объяснил парню схему реализации права гражданина на свободу слова.

По счастью, одноклассница разговорчивого старшеклассника машинально включила диктофон на смартфоне. Пламенная речь "Учителя года" стала достоянием сначала родителей старшеклассников, потом уже и общественности. Разумеется, обильные матерные обороты не вошли в печатную версию, что несколько снижает концентрацию спича.

"Ты — идиот клинический! Этот человек (депутат заксобрания Ростовской области — прим. ред.) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает! А ты начал нести: "Мы с вами идеологические враги". Тебя, козел, надо на учет ставить… Или ты, сука тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем!" — категорично заявил "Учитель года" Алексей Желтов.

Надо признать, что большинство учеников Алексея Желтова усвоило на "отлично" обозначенные учителем правила жизни. Понимание близости ЕГЭ тоже сделало свое дело. Девочку, которую погрузили в шок матюги "Учителя года" и сподвигли записать его просветительскую речь, вместе с юным оппонентом депутата начали морально прессовать. Причем и одноклассники с их родителями, и администрация образовательного учреждения. По крайней мере, такими новостями поделились местные журналисты.

Учитель не сказал ничего нового, посему вряд ли его суждения каким-либо образом помешают получению им почетного звания и по итогам 2019 года. Раньше него в своих призывах к деятелям культуры преклоняться перед "кормящими с руки" выступил министр Владимир Мединский. Мол, получили гранты — извольте хвалить. Если не хотите трясти павлиньими перьями лояльности, то и молчание зачтется.

Весьма показательно, что педагог, который "на хорошем счету", внятно объяснил юному гражданину России — как надежнее и безопаснее вести себя, находясь в коллайдере вертикали власти.

Молодому человеку рассказали, что не государство обеспечивает учебные заведения мебелью и другими материальными составляющими образовательного процесса, а депутат от правящей партии. Чтобы получить любые и без того положенные материальные ценности, выходит, надобно одобрительно кивать или заткнуться. Даже если представитель "руководящей и направляющей" партии приглашает к открытой дискуссии.

Во всей этой истории узнается модель партийной номенклатуры советского времени. Хочешь быть "на хорошем счету" — гармонизируй свои движения с амплитудами колебаний линии партии. Собственно, все та же дифференциация штанов, о которой рассказал режиссер Георгий Данелия в картине "Кин-дза-дза!"

Печально, что большинство одноклассников шахтинского парня согласились на ношение этих самых разноцветных штанов. Чем больше таких конформистов, тем меньше шансов на развитие общества и государства. Создается замкнутый общественно-политический цикл, который в конечном счете приведет к вырождению самостоятельного мышления, интеллектуальной асфиксии и деформации сознания.

Логика функционирования коллайдера вертикали власти просто не оставляет других вариантов, чтобы удержать государственную систему от разрушения. Термин "правящая партия" уже лихо заменен на "партия власти". Представители номенклатуры вовсю пропагандируют тождественность государства со всем набором его функций и отдельной политической партии.

Вон партийцы и мебель в школы покупают. Не государство на налоги своих граждан, а именно политический бомонд. И ветеранов обещали на парад 9 Мая пригласить, а не только распродавать приглашения гламурным инстаграм-девицам для эффектных селфи. А граждане шлют пачками SMSв благотворительные фонды на лечение детей, пока распределяются квоты по поощрению лояльности.

Альтернатива конформизму и политическому проституированию только одна — конкурентная политическая среда. Очевидная вещь, но у нас не принято искать простые решения, когда на кону судьба номенклатурного благоденствия.

Правда, если масштабно распространить педагогический опыт "Учителя года" из города Шахты на всю страну, то через некоторое время кто-то и вовсе не поймет, что такое права и свободы граждан и что с ними делать в принципе. Ну а уж разъяснения, отчего они жизненно необходимы государству для его существования и эффективного развития, могут и вовсе стать крамольными.