Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию

Общество

В городе Шахты Ростовской области, в школе №1, по итогам открытого урока, посвященного правам человека и свободе слова, "Учитель года" обматерил одиннадцатиклассника за высказанное им личное мнение.

Как рассказали местные журналисты, старшеклассники со своим титулованным преподавателем Алексеем Желтовым и депутатом заксобрания Ростовской области от партии "Единая Россия" Екатериной Стенякиной отмечали День Конституции России тематической дискуссией.

Депутат поделилась своими суждениями с подростками о важности изучения законодательства страны и отстаивания прав и свобод граждан. Один из учеников класса откликнулся на призыв парламентария и вступил с ней в дискуссию. Парень с депутатом не сошелся в оценках и честно ей в этом признался.

Одним словом, мирно поговорили. Более того, депутат оценила смелость школьника, который не постеснялся высказать свое личное мнение. Разговор был корректным и вежливым.

Состояние позитива, в котором пребывал старшеклассник, было нарушено уже на следующем уроке ворвавшимся в класс обладателем звания "Учитель года". Преподаватель в присутствии своего коллеги и других учащихся популярно объяснил парню схему реализации права гражданина на свободу слова.

По счастью, одноклассница разговорчивого старшеклассника машинально включила диктофон на смартфоне. Пламенная речь "Учителя года" стала достоянием сначала родителей старшеклассников, потом уже и общественности. Разумеется, обильные матерные обороты не вошли в печатную версию, что несколько снижает концентрацию спича.

"Ты — идиот клинический! Этот человек (депутат заксобрания Ростовской области — прим. ред.) помогает школе, мебель покупает, грамоты учителям вручает! А ты начал нести: "Мы с вами идеологические враги". Тебя, козел, надо на учет ставить… Или ты, сука тупорылая, забираешь свои документы, или я не буду здесь классным руководителем!" — категорично заявил "Учитель года" Алексей Желтов.

Надо признать, что большинство учеников Алексея Желтова усвоило на "отлично" обозначенные учителем правила жизни. Понимание близости ЕГЭ тоже сделало свое дело. Девочку, которую погрузили в шок матюги "Учителя года" и сподвигли записать его просветительскую речь, вместе с юным оппонентом депутата начали морально прессовать. Причем и одноклассники с их родителями, и администрация образовательного учреждения. По крайней мере, такими новостями поделились местные журналисты.

Учитель не сказал ничего нового, посему вряд ли его суждения каким-либо образом помешают получению им почетного звания и по итогам 2019 года. Раньше него в своих призывах к деятелям культуры преклоняться перед "кормящими с руки" выступил министр Владимир Мединский. Мол, получили гранты — извольте хвалить. Если не хотите трясти павлиньими перьями лояльности, то и молчание зачтется.

Весьма показательно, что педагог, который "на хорошем счету", внятно объяснил юному гражданину России — как надежнее и безопаснее вести себя, находясь в коллайдере вертикали власти.

Молодому человеку рассказали, что не государство обеспечивает учебные заведения мебелью и другими материальными составляющими образовательного процесса, а депутат от правящей партии. Чтобы получить любые и без того положенные материальные ценности, выходит, надобно одобрительно кивать или заткнуться. Даже если представитель "руководящей и направляющей" партии приглашает к открытой дискуссии.

Во всей этой истории узнается модель партийной номенклатуры советского времени. Хочешь быть "на хорошем счету" — гармонизируй свои движения с амплитудами колебаний линии партии. Собственно, все та же дифференциация штанов, о которой рассказал режиссер Георгий Данелия в картине "Кин-дза-дза!"

Печально, что большинство одноклассников шахтинского парня согласились на ношение этих самых разноцветных штанов. Чем больше таких конформистов, тем меньше шансов на развитие общества и государства. Создается замкнутый общественно-политический цикл, который в конечном счете приведет к вырождению самостоятельного мышления, интеллектуальной асфиксии и деформации сознания.

Логика функционирования коллайдера вертикали власти просто не оставляет других вариантов, чтобы удержать государственную систему от разрушения. Термин "правящая партия" уже лихо заменен на "партия власти". Представители номенклатуры вовсю пропагандируют тождественность государства со всем набором его функций и отдельной политической партии.

Вон партийцы и мебель в школы покупают. Не государство на налоги своих граждан, а именно политический бомонд. И ветеранов обещали на парад 9 Мая пригласить, а не только распродавать приглашения гламурным инстаграм-девицам для эффектных селфи. А граждане шлют пачками SMSв благотворительные фонды на лечение детей, пока распределяются квоты по поощрению лояльности.

Альтернатива конформизму и политическому проституированию только одна — конкурентная политическая среда. Очевидная вещь, но у нас не принято искать простые решения, когда на кону судьба номенклатурного благоденствия.

Правда, если масштабно распространить педагогический опыт "Учителя года" из города Шахты на всю страну, то через некоторое время кто-то и вовсе не поймет, что такое права и свободы граждан и что с ними делать в принципе. Ну а уж разъяснения, отчего они жизненно необходимы государству для его существования и эффективного развития, могут и вовсе стать крамольными.

Темы шахты ученик учитель школьник воспитание алексей желтов ростовская область
Актуальная аналитика
Новости Уфы
"Аллея инвесторов", соглашения более чем на 4,5 млрд рублей: В Уфе прошел инвестфорум "Башкортостан зовет!".
Общество
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Декабрь
19 декабря: День памяти святителя Николая, а также День контрразведчиков и снабженцев
Новости Все >
Трамп отказался поддержать признание Конгрессом геноцида армян
Сирия и Россия объяснили, что мешает возвращению беженцев
В Турции считают поставки оружия США на Кипр "опасной эскалацией"
США сокращают в Ираке дипломатический корпус
Как в Древнем Египте возник образ женщины-врача Мерит Птах?
Мастер из Солнечногорска похитил 1,2 миллиона рублей из банкомата
В Серпухове возбуждено уголовное дело после смерти задержанного
Соцсеть "ВКонтакте" запустила собственное издание "Фокус"
В Уфе стартовал инвестфорум "Башкортостан зовет!"
Зоологи заметили, что у некоторых коал обезьянья походка
Последние материалы
"Аллея инвесторов", соглашения более чем на 4,5 млрд рублей: В Уфе прошел инвестфорум "Башкортостан зовет!".
Сирия и Россия объяснили, что мешает возвращению беженцев
В Турции считают поставки оружия США на Кипр "опасной эскалацией"
США сокращают в Ираке дипломатический корпус
Как в Древнем Египте возник образ женщины-врача Мерит Птах?
"Учитель года" научил старшеклассников лицемерию
Мастер из Солнечногорска похитил 1,2 миллиона рублей из банкомата
19 декабря: День памяти святителя Николая, а также День контрразведчиков и снабженцев
В Серпухове возбуждено уголовное дело после смерти задержанного
Соцсеть "ВКонтакте" запустила собственное издание "Фокус"
Популярное
Шоу-бизнес
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Единая Россия
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Общество
Зять Ельцина раскрыл, кто помог Путину стать президентом
Фигурное катание
Опубликован состав участников чемпионата России по фигурному катанию
Василий Амирджанов "Учитель года" научил старшеклассников лицемерию Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Нормандский формат": продолжение следует? Руслан Веснянко Любовь Степушова Испания симпатизирует "тихому" нацисту Зозуле Любовь Степушова
Комментарии
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Зачем Зеленскому лишать Севастополь "особого статуса"
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Константин Затулин: пакетный компромисс по Карабаху необходим
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Главный итог 2019 года: народ в России сосредотачивается
Миронов предложил раздать россиянам 1 трлн рублей
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате
Полный провал: люди не хотят смотреть фильм Пугачевой
Зачем Зеленскому лишать Севастополь "особого статуса"
Генштаб: НАТО начала активно готовиться к крупномасштабному конфликту
Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Украинский телеведущий предложил истребить русскоязычных детей
"Нафтогаз" откладывает победу над "Газпромом" до весны
Меркель "сдала" Германию США, капитулировав из-за "Северного потока-2"
Reuters: Банк России может лишиться акций Сбербанка
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ