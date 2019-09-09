Общество готово к серьезным изменениям в сфере абортов

Об этом заявили участники Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей "ЗА ЖИЗНЬ".

6-8 сентября в Москве работал ежегодный слет активистов набирающего обороты всероссийского общественного движения "ЗА ЖИЗНЬ!", ставящего своей основной целью поддержку рождаемости в стране. Массовое — почти 200 больших и малых городов — движение занимается не просто объединением единомышленников, считающих, что искусственный, выполненный не по медицинским показаниям аборт — это, по сути дела, узаконенное убийство. На базе почти каждого из более чем пятидесяти организаций, входящих в общенациональную сеть защитников материнства и детства, создан кризисный или ресурсный центр, помогающий уже беременным, но еще сомневающимся женщинам сделать выбор в пользу появления новой жизни. Помощь продуктами, вещами, предметами первой необходимости, профессиональной консультацией оказывают социальные работники, психологи, юристы. Как заявила на форуме координатор благотворительной программы "Спаси жизнь" Екатерина Маркова, "за 4,5 года деятельности в таком благотворительном формате активисты движения уже сохранили для будущего более 11 тысяч детей". Однако сами активисты признают: чтобы масштабировать такую работу, необходимо менять сложившиеся в обществе стереотипы об абортах, отказываться от во многом искусственно созданных и продвигаемых представлений о допустимости убийства маленькой жизни.

В 2018 году с целью выявления истинной, а не формируемой социологическими опросами "авторитетных" центров изучения общественного мнения, картины отношения россиян к проблеме абортов движение "За жизнь!" провело масштабное, перекрывающее в десятки раз обычную социологическую выборку исследование. Его результаты можно смело называть сенсационными — по сути, половина населения страны поддерживает нелегальность абортов и почти 80 % считают аборт убийством. В частности, 47,9% поддерживают инициативу по законодательной защите жизни человека не с рождения, а с момента зачатия, причем только 22% выступают "против", а 28% не определились.

В этом результаты опроса разительно разошлись с результатами опросов разных лет ВЦИОМ и "Левада-Центра", согласно которым лишь от 2 до 18% россиян поддерживают запрет абортов, однако оказались созвучными недавнему европейскому опросу 2018 года, проведенному исследовательским центром "Пью", согласно которому 56% россиян выступают полностью против легальности абортов.

Если говорить о мерах профилактики абортов, то 84% согласны с внесением в школьную программу данных современной науки о развитии человека с зачатия до рождения, 95,2% поддерживают информирование женщины, желающей прервать беременность, обо всех последствиях. Опрос проводился силами тысяч волонтеров почти в 300 городах и, чтобы исключить давление на результаты опроса заведомо более консервативной религиозной части населения, почти не велся рядом со зданиями культового назначения.

На фоне продолжающейся в России почти открытой пропаганды свободы женщины самой определять судьбу своего будущего ребенка, а врачам безнаказанно, искусственно прерывать беременность весьма примечательно выглядит дискуссия, инициатором которой выступило влиятельное американское издание "Вашингтон Пост". В мае этого года оно опубликовало критический материал, посвященный усилиям защитников права на аборт доказать недоказуемое — а именно якобы имевшуюся до 1973 года (года легализации абортов в США) массовую гибель женщин от так называемых "криминальных" абортов, сделанных в подпольных и поэтому часто антисанитарных условиях. Как утверждает вице-президент АНО "За жизнь" Владимир Потиха, "заявления директора Планируемого родительства Лианы Вэнь о якобы высокой материнской смертности от криминальных абортов до их легализации в 1973 г. в результате решения Верховного суда США по делу Роу против Уэйд получили рейтинг "Четыре Пиноккио — наглая ложь" в рубрике "Проверщик фактов" газеты "Вашингтон Пост", которую трудно обвинить в симпатиях к пролайфу. Подобную наглую ложь про сверхсмертность от криминальных абортов безапелляционно повторяют руководители Минздрава и пропагандисты типа Познера, как только речь заходит хоть о каком-то ограничении абортов в РФ".

Для не сильно знакомых с заокеанскими юридическими реалиями напомним, что дело "Роу против Уэйда" — это историческое решение Верховного суда США, навязавшее всем штатам обязательную легализацию абортов. До этого весьма консервативное американское общество очень избирательно подходило к этому вопросу, охраняя божественное, но отнюдь не человеческое право решать вопросы жизни и смерти. Отголоском этой дискуссии в России являются периодически вспоминаемые антиабортные, а точнее, пронаталистские (в поддержку рождаемости) меры сталинского времени, эффективность которых очевидна, если сказать, что благодаря им властям удалось компенсировать человеческие потери страны в 1930-40-е годы.

Калькой заявлений заокеанских сторонниц абсолютной свободы воли по отношению к неродившемуся ребенку звучат упоминания о массовой гибели советских женщин, ставших заложницами официального запрета на внутриутробное убийство, которая якобы прекратилась только в 1955 году с либерализацией советского уголовного законодательства во время хрущевской оттепели. Понятно, что все эти дискуссии ведутся только с одной целью — всеми силами препятствовать выводу абортов из сферы легально допустимого и повсеместно практикуемого в сферу лишь теоретически возможного. И чем больше в обществе сторонников запрета абортов, тем активнее будут становиться защитники прав женщин и врачей на убийство еще не появившейся на свет, но от того не менее реальной жизни.

Эти активисты готовы с пеной у рта продолжать отстаивать свои идеи, забывая о результатах многолетних исследований, ведущихся в развитых странах, убедительно показывающих, что женская смертность от искусственных абортов зависит только от общего уровня жизни и развития здравоохранения, а не от криминального или легального статуса абортов. Отрицая возможность того, что законодательный запрет искусственных абортов в перспективе приведет к тому, что большее количество женщин сохранят жизнь и здоровье, чем пострадают, прибегая к запрещенному законом убийству собственных детей в период от зачатия до рождения, эти "эксперты" и общественные деятели, по крайней мере, в России, забывают об одной вещи. Признаваемый даже властями масштаб демографической катастрофы в стране таков, что одними только мерами, стимулирующими желание женщины стать матерью, ее не преодолеть. Нужны уже меры, регулирующие нежелание женщин становиться матерями.

Счастливая мать выступает перед участниками фестиваля: ее малыш — 10-тысячный ребенок, спасенный в результате действия программы "Спаси жизнь" в России

Важен в этой ситуации и вопрос об истинных, а не мировоззренческих основах по-прежнему активно оберегаемой в России концепции "до рождения плод не человек". Если копнуть чуть глубже восходящих к временам Великой французской революции идей свободы личности, в том числе свободы от идеи Бога как высшего этического регулятора, то скоро можно упереться в бетонную конструкцию идеологов глобального человечества, которые с 1970-х годов через сеть инструментов жесткой и мягкой силы навязывают всему миру стратегию ограничения численности человеческой популяции планеты.

В ход идут лозунги ограниченности природных ресурсов, свободы сексуального выбора, доступность медицинских услуг, научные идеи так называемого демографического перехода, концепция "чайлд фри". Однако адепты попыток тотального переустройства жизни мирового "человейника" забывают о региональных особенностях — в некоторых странах впору уже переходить к политике искусственного стимулирования рождаемости, а не ее ограничения. Безусловно, относится к ним и Россия, граждане которой, судя по опросу движения "За жизнь!", все четче понимают, что уже в этом веке Россия может прекратить свою тысячелетнюю историю. И причиной этому будут вовсе не иноземные захватчики, а стойкое нежелание россиян рожать и воспитывать детей. И дело тут не только в соответствии или противоречии краеугольной для всех конфессий заповеди "Плодитесь и размножайтесь", сколько в социально-экономической ситуации в стране, ставящей перед населением во многом обоснованные сомнения в способности не только родить, но и прокормить своих детей.

Предельно четко, фактически предлагая для проблемы статус национальной идеи, об этом говорил на пресс-конференции в рамках фестиваля координатор общероссийского движения "За жизнь!" Сергей Чесноков: "Рождение детей — индикатор доверия будущему, в котором человек хочет жить. Решение демографической проблемы — мощнейший фактор консолидации общества, показатель способности государства решать стоящие перед ним стратегические задачи". Характерно, что общественники не только критикуют нынешнюю стратегию государства в сфере демографической политики, ущербность которой признала в своем резонансном июльском заявлении даже заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, но и предлагают исчерпывающий перечень мер, способных значительно повысить рождаемость. Опыт спасения тысяч детей от искусственного аборта говорит о том, что даже такая сложная ситуация — не приговор. "Если хоть и всероссийской, но маленькой организации удалось спасти десять тысяч детей, то государство может сделать многократно больше, ведь мотивы совершения абортов и нежелания иметь детей очень схожие", — уверен эксперт. Новая стратегия называется "1 миллион плюс". Именно столько детей, как уверены общественники, может родиться в стране дополнительно в ближайшие 5 лет, если будут приняты предлагаемые меры.

Главное при этом — понимать, откуда дует ветер, когда "некоторые на Западе" и некоторые у нас продолжают на всех углах защищать завоевание сексуальной революции 1960-1990-х. Этот ветер дует вовсе не в паруса корабля российской цивилизации, которая уже через несколько поколений рискует остаться без матросов. Собравшиеся со всех уголков России на Международный фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей "ЗА ЖИЗНЬ" общественники надеются, впрочем, что в рубке этого корабля изменят курс значительно раньше. По крайней мере, на палубе и на мачтах к этому уже готовы…

Кирилл Семенов

Фото О. Злобина