19 декабря: День памяти святителя Николая, а также День контрразведчиков и снабженцев

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Фотоархив Pravda. Ru

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Православный календарь

День памяти святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийского, угодника Божия и чудотворца (умер в 351 году).

В Турции праздник — день Рождения Святого Николая. Именно в этот день, люди верят, он спускается с небес на землю, чтобы подарить подарки детям. По одной из всевозможных версий (разных легенд много) — именно Святой Николай является первым в мире Дедом Морозом. А уж все остальные наши Деды появились потом.

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Народный календарь

Никола Чудотворец. Николай Угодник. Николин день. День святого Николая. Никольщина. Никола Зимний. Никола холодный. Микола. Никола Подкуй. Никола Морозный. Никольская братчина.

Особо чтимый в народе православный праздник и очень почитаемый святой Никола — второй после Бога заступник. Он покровитель земледелия и скотоводства, хозяин земных вод, заступник от бед и напастей, помощник в самых трудных делах и обстоятельствах.

Это всеобщий гостевой праздник. Праздновался целую неделю — Никольщина. "Никольщина красна пивом и пирогами". Молодежь в никольщине не участвовала: это был праздник стариков, старших их сыновей (большаков), наиболее уважаемых представителей деревенских родов. К ним съезжались ближайшие родственники и непременно приглашались соседи. Тех, кто отказывался от складчины и уклонялся от празднования, изводили насмешками целый год.

На Николин день во всяком доме пиво. На Никольщину зови друга и недруга. Никольскую брагу пьют, а за Никольское похмелье бьют.

С Николина дня начиналось сватовство, служили молебны те, кто задумывали жениться сами или женить детей.

Чужую сторону никто против свахи не нахвалит. Свату первая чарка и первая палка. Хорошую невесту и на печи найдут. Не заламывай рябинку не вызревшу; не сватай девку, не вызнавши. Доброю женою и муж честен.

Подходят вторые морозы — никольские. "Никольские морозы не чета введенским". "Иней на Николу — к урожаю". "Хвали зиму после Николина дня".

С этого дня открывались сельские базары, ярмарки. "Цены на хлеб строит Никольский торг".

Дважды в году празднуется праздник Николы: первый Никола, вешний (22 мая), "весну открывает"; второй Никола, зимний, "зиму ставит". "Один Никола травяной, другой — морозный; один с травой, другой с зимой".

Какой день на Николу зимнего, такой и на Николу летнего (весеннего). Хвали зиму после Николина дня. Коли на Михайлов день зима закует, то на Николу раскует. Коли на Николин день след заметает, дороге не стоять. Перед Николой иней — овсы хороши будут. Иней на Николу — к урожаю.

С Николы молодежь начинала готовиться к святочным посиделкам, шить наряды, мастерить маски для ряженых.

Именинник: Николай.

События

19 декабря 1686 года Робинзон Крузо покинул обжитый им остров, пробыв на нем двадцать восемь лет, два месяца и девятнадцать дней.

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19 декабря 1793 года благодаря смелой инициативе капитана-артиллериста Наполеона Бонапарта части французской революционной армии освободили крепость Тулон, захваченную роялистами и английскими интервентами. За эту заслугу будущий император был произведен в бригадные генералы.

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19 декабря 1890 года в Петербурге в Мариинском театре прошла премьера "Пиковой дамы" П. И. Чайковского.

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19 декабря 1941 года после завершившейся провалом попытки овладеть Москвой Адольф Гитлер принял на себя верховное командование германскими войсками.

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19 декабря 1971 года в США прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин" по одноименному роману Энтони Бёрджесса. Главного героя — отморозка Алекса сыграл Малкольм Макдауэлл.

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19 декабря 1972 года на Землю возвратился экипаж американского космического корабля "Аполлон-17". Астронавты Сернан и Шмитт провели на поверхности Луны рекордное время — 74 часа 59 минут. Этим полетом завершилась американская лунная программа.

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19 декабря 1984 года премьер-министры Великобритании и Китая подписали соглашение, по которому в 1997 году Гонконг вновь стал территорией КНР.

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19 декабря 1986 года академик Сахаров вернулся из горьковской ссылки.

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19 декабря 1986 года в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла премьера фильма Оливера Стоуна "Взвод". Весной американские киноакадемики признали картину лучшим фильмом года, Стоуна — лучшим режиссером и дали еще два "Оскара" — за лучший монтаж и звуковые эффекты.

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19 декабря 1997 года на сцену вернулась Алла Пугачева. В течение трех дней в московском спорткомплексе "Олимпийский" проходили поставленные ею "Рождественские встречи".

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Алла Пугачева: женщина, которая ждет чуда

Герб для графини Пугачевой

Алла Пугачева вернулась на сцену

19 декабря 1997 года на экраны США всплыл фильм "Титаник" Джеймса Камерона, чтобы вновь затонуть самому и утопить в слезах зрителей. Рекордные сборы и "Оскары" стали побочным результатом.

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Мы писали раньше: ЮБИЛЕЙ У ТЕРМИНАТОРА

Дни рождения

19 декабря 1852 года родился Альберт Майкельсон (Albert Abraham Michelson), американский физик, определивший скорость света (1878-82), нобелевский лауреат 1907 года "за создание высокоточных оптических приборов и выполненные с их помощью спектроскопические и метрологические исследования", президент Национальной академии наук (1923-27). Родился в тогда прусском, а ныне польском городке Стрельно (близ Познани). В 1855 году семья перебралась в США, где их фамилию Михельсон стали произносить по правилам английского произношения.

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19 декабря 1875 года родилась Милева Марич (Mileva Maric), первая жена Альберта Эйнштейна, которую некоторые из исследователей-биографов считают соавтором его революционных научных идей. Если не больше.

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Эйнштейн водил домой женщин, не стесняясь жены

19 декабря 1906 года родился Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, дважды лауреат Ленинской премии, четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.

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Назовем его просто — Ильич

Брежнев: ностальгия по Генсеку

Вожди без бронзы

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19 декабря 1915 года родилась Эдит Пиаф (Edith Piaf), французская певица, прозванная "Воробышком Парижа".

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Трагический роман. Жизнь и любовь Эдит Пиаф

19 декабря 1944 года родилась Анастасия Вертинская, актриса театра и кино, народная артистка России.

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Скорбные даты

19 декабря 1915 года умер Алоиз Альцгеймер (Alois Alzheimer), немецкий психиатр и невропатолог.

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19 декабря 1994 года скончался Вадим Козин, певец, кумир публики в 30-40-е годы. Был осужден, и потом до самой смерти жил в Магадане.

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19 декабря 1998 года умер Масару Ибука (Masaru Ibuka), один из основателей японской компании Sony. Во многом благодаря его таланту, дару предвидения и организаторским способностям на руинах разрушенной войной экономики Японии была создана электронная промышленность страна, быстро завоевавшая передовые позиции на мировом рынке. От первых в мире переносных транзисторных радиоприемников, телевизоров на транзисторах до современных аудиосистем — таков вклад изобретателя в передовые технологии, без которых трудно представить сегодняшнюю жизнь.

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19 декабря 2002 года скончался Котэ Махарадзе, грузинский актер, популярный спортивный комментатор. Муж Софико Чиаурели.

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19 декабря 2012 года умер Николай Хлопкин, ученый-физик, занимавшийся ядерными реакторами, академик РАН (1992), Герой Социалистического Труда.

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