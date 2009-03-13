Эйнштейн водил домой женщин, не стесняясь жены

140 лет назад родился легендарный немецкий физик, создатель теории относительности, Нобелевский лауреат 1921 года, «человек столетия» - Альберт Эйнштейн. Фамилия «Эйнштейн» уже давно стала нарицательной - синонимом слова «гений».

Эйнштейн водил домой женщин, не стесняясь жены

Альберт появился на свет 14 марта 1879 в Ульме (Вюртемберг, Германия) в семье мелкого коммерсанта. Предки Эйнштейна поселились в Швабии около 300 лет назад, и ученый до конца жизни сохранил мягкое южногерманское произношение, даже когда говорил по-английски.

Учился Альберт в католической народной школе, затем, после переезда семьи в Мюнхен, в гимназии. Школьным урокам, однако, предпочитал самостоятельные занятия. В особенности привлекали его геометрия и популярные книги по естествознанию, и вскоре в точных науках он далеко опередил своих сверстников. К 16 годам Эйнштейн овладел основами математики, включая дифференциальное и интегральное исчисления.

Мать гения была властной, жесткой и деспотичной женщиной. Она делала все, чтобы подчинить сына своей воле и внушала ему идею его исключительной талантливости. При этом она также призывала его опасаться женщин как источника похоти, интриг, алчности и зависти. В том, что личная жизнь Альберта не сложилась, многие склонны были винить именно его мать и ее властный, подозрительный, жестокий и грубый характер, оставивший болезненный след на характере ее сына.

Первой женой Эйнштейна была сербка Милева Марич. Еще до свадьбы она забеременела и уехала рожать к родителям в Сербию. От своего первого нерукотворного чуда Эйнштейн отказался, считая, что незаконнорожденный ребенок повредит его научной карьере.

По одной из версий - ребенок воспитывался какое-то время у родителей Милевы, а позже девочку удочерили неизвестные люди. По другой - девочка родилась умственно отсталой, у нее была болезнь Дауна. И жена, по настоянию Эйнштейна, сдала ребенка в приют для неполноценных детей. Затем они все-таки поженились и родили еще двоих, уже законных, сыновей.

Милева постоянно ревновала Альберта. Случалось, что знатная и богатая дама приезжала за ним на автомобиле и увозила на весь день. К тому же Милева считала, что Эйнштейн загубил ее научную карьеру - она была неплохим математиком, и в университет, куда Альберт поступил со второго раза, она поступила с первого.

В конце концов, пара рассталась. Примечательно, что при разводе Милева, просчитав все с математической точностью, оговорила, что часть Нобелевской премии, о которой у ученого тогда ещё и мысли не было, он отдаст детям. Спустя годы физик обещание сдержал.

Старший сын Эйнштейна, Ганс Альберт, стал профессором гидравлической инженерии в Калифорнийском университете. Младший, Эдуард, был также одаренным, но страдал врожденной шизофренией и умер в психиатрической больнице, где провел большую часть жизни.

Второй женой Эйнштейна стала его двоюродная сестра Эльза Ловенталь. Она была на три года его старше и ранее уже состояла в браке, от которого у нее было две дочери. Эльза смирилась с похождениями гениального мужа. Когда он приводил женщин домой на ночь, она, как ни в чем не бывало, ложилась спать одна, а утром с улыбкой варила мужу кофе.

После опубликования архивом Еврейского университета переписки Альберта Эйнштейна стали известны и другие подробности жизни неординарной личности. Оказывается, ему нравилось играть на скрипке больше, чем читать скучные лекции в университетах; он никогда не носил носков; к тому же первой жене великого ученого стоило больших трудов приучить его пользоваться зубной щеткой.

Но при всем при этом он автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки и др. Он создал несколько значительных физических теорий.

В архивах Нобелевского комитета было обнаружено около 60 номинаций Эйнштейна в связи с формулировкой теории относительности; его кандидатура неизменно выдвигалась на награждением ежегодно с 1910 по 1922 годы (кроме 1911-го и 1915-го). Однако Нобелевская премия была присуждена ему только в 1922 году - за открытие закона фотоэлектрического эффекта, который представлялся членам Нобелевского комитета самым важным вкладом ученого в науку.