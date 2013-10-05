Эйнштейн терял семьи, но не терял женщин: тайная цена гениальности

Личная жизнь гениев редко бывает счастливой и простой. Великий физик-теоретик Альберт Эйнштейн в этом смысле исключением не является: два непростых брака, серьезная болезнь младшего сына, многочисленные романы с молоденькими девушками, непростые отношения с матерью. Причем, надо сказать, что Эйнштейн пользовался огромным успехом у женщин.



Первая любовь: Мария Винтелер

Биографы Альберта Эйнштейна настаивают на том, что свою первую любовь по имени Мария Винтелер будущий ученый встретил во время учебы в Политехнической школе в Цюрихе. Это было еще не пиршество плоти, а романтический запал, который вылился в потоки писем и редкие наезды в поселок, где проживала девушка. Понемногу юношеская страсть улеглась, но Марию финал любви поверг в глубокую депрессию. Уныло почувствовали себя и еврейские родственники несостоявшейся пары, уже грезившие о брачном союзе.

Милева Марич: любовь и брак вопреки

Рандеву с девушками студент Эйнштейн предпочитал революционные теории, с которыми его познакомил его друг Фридрих Адлер, сын Виктора Адлера — лидера австрийской социал-демократической партии. Впрочем, бунтаря из Альберта не получилось, и вскоре он всецело посвятит себя науке и божку Эросу. Милева Марич была, по всеобщему убеждению, лишена обаяния женственности и хромала на одну ногу. Православная христианка, сербка по национальности, Милева была на три года старше Альберта, имела тяжелый характер, болезненно ревнива и склонна к депрессии. Эйнштейн влюбился в нее в 1898 году, когда они вместе работали над законами гравитации, и сделал своей коллеге предложение.

Сопротивление матери и рождение Лизерль

Паулина уперлась рогом и прямо заявила сыну, что против этого брака. Материнские уговоры и угрозы, казалось, мало трогали Альберта, но позднее окажется, что относительно медленно, но верно они проникали в сознание молодого ученого. Папаша Герман был более лоялен и незадолго до своей кончины успел благословить молодых. Свадьба Эйнштейна-младшего состоялась 6 января 1903 году, уже после смерти Эйнштейна-старшего. Когда Милева забеременела, то была вынуждена уехать к своей семье в Сербию, поскольку у Альберта денег не было. Она родила дочь Лизерль, и в письмах обоих родителей звучит радость по этому поводу, однако Эйнштейн не едет к молодой матери и не торопится подержать на руках новорожденную.

Биографы гения усматривают тут загадку. Не совсем ясна и дальнейшая судьба этой девочки. По одним сведениям, ее отдали в детский приют, по другим — передали в приемную семью. Большинство уверяли, что она умерла в два года от скарлатины в семье своей матери. Кое-кто заявлял, что Лизерль пережила Эйнштейна. Даже сегодня, когда опубликованы архивы, никто не знает всей правды. Остаются открытыми вопросы: почему Эйнштейн, который будет нежно любить двух других своих детей, проявил такое безразличие при рождении первенца и будет ли этот поступок предвестником разрыва с Милевой?

Работа в Берне и рождение сыновей

В феврале 1901 года Альберт Эйнштейн получил швейцарское гражданство, а в декабре того же года с помощью своего друга Гроссмана получил работу с приличным окладом — технического эксперта 3-й категории в Швейцарском патентном бюро в Берне. Тотчас же Альберт вызвал к себе Милеву и на следующий год, 14 мая 1904 года, у них родился сын — Ганс Альберт. На этот раз счастливый отец, узнав об успешном разрешении супруги от бремени, галопом мчался по улицам города, чтобы поцеловать ее и дитя. С этих пор и до самого конца жизни Эйнштейн будет играть роль заботливого отца по отношению к своим чадам, к двум (в 1910-м году родится больной шизофренией сын Эдуард), за исключением дочки Лизерль.

Крах первого брака

Поводом к краху семейного очага Эйнштейнов дал то ли ревнивый характер Милевы, то ли ее адюльтер с неким профессором из Загреба. Разрыв наступил в середине июля 1914 года, в то время их семья жила в Берлине. Эйнштейн собственноручно написал своей жене условия, в которых среди прочего требовал, чтобы Милева отказалась от всякой интимной близости с ним и даже запретил ей с ним заговаривать, если он того не желает. Милева с детьми нашла пристанище у Фридриха Габера, выдающегося химика, нового друга Эйнштейна. В конце июля Милева с мальчиками уехала в Цюрих. На берлинском вокзале их провожал плачущий великий физик Альберт Эйнштейн.

Брак с Эльзой

Расторгнув брак с Марич, Эйнштейн женится на своей двоюродной сестре и по линии отца, и по линии матери, полной противоположности своей первой жены, но полностью отвечавшей запросам его матери. Свадьба с кузиной Эльзой состоялась спустя всего три месяца после развода с Марич — 2 июня 1919 года. Но на протяжении всей Первой мировой войны Эйнштейн уже открыто жил с ней. Символично, что свадьба Эйнштейна состоялась после смерти его матери, словно одна женщина заменила собой другую. Эльза, которая называла мужа не по имени, а исключительно по фамилии, заменила собой мать Эйнштейна, но не стала его единственной любовью. Череда любовниц выдающегося ученого говорит об этом.

Бетти Нейман: предложение жить втроем

"Вначале была Бетти Нейман, — утверждает французский биограф физика Лоран Сексик (Laurent Seksik). — Роман начался всего через несколько месяцев после его брака с Эльзой. Бетти была его секретаршей, на 20 лет его моложе. Он повстречал ее и нанял на работу в 1923 году. Безумно в нее влюбился. Она уступила ему без сопротивления. Этот человек оказывал неотразимое воздействие и на толпы, и на прекрасный пол. История с Бетти, как и с ее преемницами, станет карикатурным адюльтером. Эйнштейн не хотел уходить от Эльзы, даже если утверждал обратное. Ни одна женщина никогда не заставит его уйти от нее. Он даже предложил Бетти жить втроем! Она отказалась, оскорбленная как трусостью своего любовника, так и несуразностью предложения".

Тони Мендель: возвращение беззаботности

"Несколько лет спустя настал черед Тони Мендель — молодой миловидной женщины, жившей неподалеку от дома Эйнштейнов. Эта история могла бы вызвать смех, если бы ее эхом не стали гневные крики ревнивой Эльзы и ее слезы. С Тони Эйнштейн вновь обрел беззаботность двадцатилетнего юноши, украденную у него ранним браком с Милевой. Он ходил с молодой женщиной под парусом, играл ей Моцарта на скрипке и серенады на пианино. Согласие было полным. Пока Эльза не заставила Эйнштейна ее бросить".

Этель Михановская и Маргарете Лебах

"Ее звали Этель Михановская. Она чем-то напоминала Розу Люксембург. Это была подруга Марго, родной дочери Эльзы. Этель жила с ним в одном номере во время его поездки в Оксфорд в 1931 году. Он писал ей стихи. В конце концов он ушел от нее, но не из-за угрызений совести, связанных с Эльзой. Похоже, чувство вины не входило в число моделей психического поведения Эйнштейна. Нет, Альберт оставил юную Этель, потому что повстречал другую.

Блондинка, родом из Австрии, Маргарете Лебах. Он появлялся с ней на публике. Она чуть не опрокинула семейную лодку в тот день, когда Эльза обнаружила какой-то предмет ее одежды, забытый на парусной лодке Альберта. Последовала ссора, но не разрыв. Эльза устояла наперекор всем ветрам. И слухам. И оскорблениям. Эльза отреклась от самолюбия, чтобы сохранить свою любовь. Она почитала Альберта так же, как и любила его. Она прощала ему все. Она была ему женой, сестрой и немного матерью. В их жилах текла одна кровь. Она не подарит ему детей. Она отдаст ему всю свою жизнь".

Последние годы Эльзы

Здоровье Эльзы подточила преждевременная смерть ее старшей, любимой дочери Илзе. Вместе с мужем она обитала в Париже и пригласила к своему одру мать, уже давно безвыездно жившую в Америке. Эльза вместе с младшей дочерью Марго на пароходе отплыла в Старый свет. Она успела застать умирающую Илзе еще живой, но помочь уже ничем не могла. 60-летняя Эльза Эйнштейн угасла на руках у супруга 20 декабря 1936 года. Он разом потерял не только жену и спутницу жизни, но сестру и в некотором роде свою мать.