История Бьянки Капелло шокировала Европу: побег, интриги Медичи и неожиданный финал

Судьба венецианской красавицы XVI века Бьянки Капелло поистине удивительна. Внебрачная беременность, неудачное замужество, бегство из родного города и разлука с родными не сломили эту сильную женщину. Во Флоренции Бьянка повстречалась с великим герцогом Тосканы Франческо I Медичи и смогла покорить его сердце. Бьянка и Франческо умерли в один день.

Фото: commons.wikimedia.org by анагория, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ансельм Фейербах (1829–1880), Бьянка Капелло

Самая красивая венецианка своего времени

В настоящее время, несмотря на многочисленные конкурсы красоты, вряд ли кто-либо, кроме родственников "красавиц" да организаторов шоу, сможет вспомнить имена, да что там имена — страну, которую представляет та или иная дива. А вот в 16-м столетии самую красивую венецианку своего времени знали не только в Венеции, но и в Европе. Бьянку Капелло вспоминают до сих пор, посвящая ей книги и фильмы.

Роковая встреча с флорентийцем

В истории любви этой красавицы есть много характерного для недюжинной эпохи Ренессанса, и все это на первый взгляд походит на авантюрный роман. Сердце 16-летней Бьянки Капелло (Bianca Cappello) впервые трепетно забилось при виде юного флорентийца Пьетро Бонавентури (Pietro Bonaventuri), который прибыл в Венецию по делам торгового дома "Сальвиати" и остановился в доме своего земляка. Смазливый банковский служащий был беден и всего двумя годами старше Бьянки, но честолюбив и мечтал выбиться в люди.

Тайная любовь и опасное разоблачение

Прослышав про первую в городе красавицу да вдобавок еще и дочь влиятельных и состоятельных людей, Пьетро задумал соблазнить девушку. На украденные деньги он приобрел какой-то нелепый, но бросающийся в глаза наряд и стал усиленно искать встречи с Бьянкой, которая редко появлялась на улице. Обычно в сопровождении дуэньи девушки из состоятельных семей той эпохи посещали церковь. В соборе святого Марка и поджидал ее флорентиец.

Не знаем точно уж как, но молодые люди сговорились. Бьянка сумела передать Пьетро ключ от калитки и начала встречаться с ним. Через какое-то время результат их рандеву не замедлил сказаться на животике молоденькой Капелло. Боясь скандального разоблачения, молодые решили тайно обручиться.

Бегство из Венеции и новая жизнь во Флоренции

Надо сказать, что Бонавентури обманул Бьянку: выдал себя за отпрыска знатного семейства Сальвиати. Каково же было изумление Бьянки, когда во время таинства венчания ей, знатной венецианке, пришлось сказать si безродному флорентийцу. Оставалось только бежать. За поимку беглецов Большой Совет Венецианской республики назначил награду в тысячу дукатов, заочно приговорив Пьетро Бонавентури к смертной казни, на которой настаивал оскорбленный отец Капелло. А пока суд да дело, навечно в тюрьму бросили служанку Бьянки и дядю Пьетро, обвиненных в пособничестве молодым людям.

Однако самим молодоженам звезды благоприятствовали и они благополучно добрались до Флоренции.

Несчастливый брак и бедность

Однако рая в шалаше с милым у прекрасной венецианки никак не получалось. То есть пресловутый "шалаш" был, но для белоручки Бьянки всякий физический труд оказывался в новинку. И, как назло, нищие родственники Пьетро возненавидели кисейную барышню. Положение не спасло и рождение дочери, новоявленным родителям путь на улицы Флоренции был заказан, поскольку Венеция неустанно требовала возвращения беглецов. Роды лишь способствовали большей привлекательности прежде нескладной девочки-подростка. Люди Возрождения ценили в женщинах пышность форм.

Знакомство с герцогом Франческо Медичи

Не будем полнить копилку слухов — существует множество версий знакомства Бьянки Капелло с великим герцогом Тосканы Франческо I Медичи (Francesco I de' Medici). Некоторые договорились даже до того, что свою жену в постель к нему положил чуть ли не сам супруг Пьетро, рассчитывавший таким образом стать влиятельным человеком. Роль посредницы при сближении Бьянки и Франческо выполняла одна из придворных дам герцога. Впрочем, Бьянка вовсе не противилась своему женскому счастью. Герцог был не только богат, но и старше нее на семь лет.

Любовь, интриги и убийство мужа

Дон Франческо выхлопотал для беглецов право на жительство во Флоренции и подарил им роскошную виллу. Понятливый муж-рогоносец занимал весь первый этаж, его жена принимала герцога в своем будуаре на втором, куда Пьетро вход был закрыт, чтобы ненароком не столкнуться с высокопоставленным любовником супруги. Жизненный путь этого плебея прервали удары кинжалом наемных убийц, которых в Италии называли брави. Представители одной знатной флорентийской фамилии велели заколоть выскочку Пьетро за гонор, вызывающее по отношению к дворянам поведение и попытки совратить честную девушку из этого семейства.

Мечта стать супругой великого герцога

То ли позднее честолюбие проснулось в Бьянке, то ли она была одурачена лже-Сальвиати, а может ей обрыдла нищенская жизнь, но она задумала стать не больше и не меньше, как законной супругой дона Франческо. Но судьба-злодейка, наградив Бьянку привлекающей мужчин чувственной красотой, сделала из нее настоящее пугало для родни ее избранников. Отец любовника, Козимо Медичи, исходя из интересов государства женил сына на Иоанне Австрийской (Johanna von Österreich), младшей дочери императора Фердинанда I. В Венеции ее быстренько перекрестили в Джованну.

Обман с наследником Медичи

Нелюбимая супруга один за одним рожала дону Франческо детишек. Ну и пусть, что одних лишь девочек (зато среди них появилась будущая королева Франции Мария Медичи), а Бьянка после первых и единственных родов в своей жизни больше не беременела. Пришлось пойти на хитрость, а лучше сказать подлог. В доме Бьянки проживали три женщины на сносях и первая родившая мальчика должна была отдать его хозяйке. 29 августа 1576 года сына Бьянки дон Франческо признал своим бастардом и во славу святого Антония дал младенцу имя — Антонио Медичи. Впоследствии "отец" узнал правду о появлении у него "сына", но все-таки признал его своим. Этому не помешал даже тот факт, что законная супруга, в конце концов, родила ему сына. Велики были чары Бьянки, которая пошла еще дальше.

Возвращение расположения семьи

По прошествии 12 лет со дня ее бегства с Пьетро, Бьянка добилась прощения от своего отца. В благодарность элитная куртизанка сделала родителю подарок и купила ему роскошный дом в Венеции. Все эти годы было несладко и ее единокровному братцу Витторио. Из-за легкомыслия сестренки он был изгоем среди венецианской знати. Вдова Бонавентури и любовница великого герцога Тосканы сумела сделать так, чтобы ее брат попал в окружение дона Франческо. Нужно отдать должное талантам Витторио, он также сумел очаровать Медичи и на долгое время сделался единственным советчиком герцога. Пока не запустил руку в герцогскую казну, за что и был изгнан…

Тайный брак с Франческо Медичи

Герцогиня Иоанна умерла от родильной горячки и вдовец Франческо, верный клятве, данной им Бьянке еще при жизни Пьетро, сочетался со своей любовницей браком. Безусловно, тайно. Бьянка сумела подружиться с дочерьми дона Франческо и официально сделалась гувернанткой юных принцесс. Завидный жених тем временем отбивался от назойливых претенденток на его руку и сердце. Собственно говоря, желания потенциальных невест были подчинены государственным интересам, а сердцем дона Франческо безоговорочно владела Бьянка Капелло, которая сумела добиться своего и все же стала супругой Медичи на законном основании.

Смерть, окутанная легендами

Бьянка и Франческо умерли в один день. Вопреки слухам, их не отравили. Супруги пали жертвой малярии.