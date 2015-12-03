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4 декабря: Странные яйца, госпиталь хирурга трех войн и противопехотные мины

Общество » День в истории » Декабрь

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен торжественному вступлению трехлетней Марии — будущей матери Христа в Иерусалимский храм, куда она была отдана родителями на воспитание.

Листок календаря, 4
Фотоархив Pravda. Ru

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Введение. "Введение пришло — зиму привело". Введенские морозы. "Введение накладывает на воду ледение". "Введенские морозы зиму на ум наставляют". Но бывают и оттепели. "Введение ломает ледение". "Введенские морозы зимы не ставят". Ранние Введенские морозы. Ледостав.

До Введенья если снег выпадет, то растает. После Введенья если снег пойдет, то ляжет зима. В Введенье мороз — все праздники морозны, тепло — все праздники теплы.

События

4 декабря 1680 года курица в Риме снесла яйцо с изображением большой кометы, которую люди увидели только 16 декабря того же года. Раз это отражено в анналах, значит, есть верящие в подобные предсказания.

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4 декабря 1707 года в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко).

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4 декабря 1942 года наши войска в районе Сталинграда, продолжая наступление, заняли населенные пункты Якты-Юл, Сенышин, Савинский, Лисинский, Попов, Верхне-Чирский, Чепурин, Деев, Паршин и станцию Секретев.

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4 декабря 1976 года Элизабет Тейлор в седьмой раз вышла замуж. Избранник — Джон Уорнер.

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4 декабря 1979 года состоялся третий брак Лайзы Миннелли. На этот раз с Марком Геро.

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4 декабря 1997 года в Оттаве 125 стран подписали Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Среди отказавшихся ее подписать оказались США, Россия, Китай, большинство государств Ближнего Востока, большая часть бывших советских республик и многие страны Азии.

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Дни рождения

4 декабря 1777 года родилась Жюли Рекамье (Jeanne Francoise Julie Adelaide Recamier), жена парижского банкира, салон которой был модным политическим и литературным центром в начале XIX века.

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4 декабря 1875 года родился Райнер Мария Рильке(Rainer Maria Rilke), австрийский поэт.

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4 декабря 1892 года родился Франсиско Франко (Francisco Franco), генералиссимус, диктатор Испании. Числящихся за каудильо военных заслуг я не знаю. Раз так, то высшего воинского звания он удостоился за борьбу с собственным народом.

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4 декабря 1913 года родился Роберт Адлер (Robert Adler), американский изобретатель, один из создателей телевизионного пульта дистанционного управления.

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4 декабря 1921 года родилась Дина Дурбин (Deanna Durbin), канадская киноактриса.

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4 декабря 1938 года родился Леонид Куверский, офицер-подволник, командир атомной подводной лодки К-447, Герой Советского Союза. Звания Героя был удостоен в 1981 за выполнение ракетных стрельб из района Арктики, закрытого льдами.

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Скорбные даты

4 декабря 1131 года умер Омар Хайям (Omar Khayyam), персидский и таджикский поэт, математик и философ.

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4 декабря 1642 года умер Арман Жан дю Плесси Ришельё (Armand Jean du Plessis, cardinal Richelieu), кардинал, герцог, выдающийся государственный деятель Франции.

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4 декабря 1932 года скончался Густав Мейринк, Майринк (Gustav Meyrink), австрийский писатель ("Голем").

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4 декабря 2009 года скончался Вячеслав Тихонов, киноактер, народный артист СССР. Его дебютом в кино стал фильм "Молодая гвардия", потом были "Оптимистическая трагедия", "Война и мир", "Доживем до понедельника", Белый Бим Черное ухо", а разведчик Исаев-Штирлиц, появившийся в телесериале "Семнадцать мгновений весны" (1973), в его исполнении стал культовой фигурой.

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