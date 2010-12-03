Праздник Введения Богородицы во храм

4 декабря по новому стилю Православная Церковь отмечает великий праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм. Праздник установлен в честь события, описанного в церковном предании: когда Деве Марии исполнилось три года, Ее родители Иоаким и Анна привели Дочь в Иерусалимский храм. В храме Ее встретил первосвященник Захария и ввел во Святая святых.

Богословский смысл праздника Введения Богородицы во храм

Из всех двенадцати великих церковных праздников праздник Введения во храм часто кажется наиболее непонятым и незаметным. На первый взгляд, отмечаемое событие не имеет того принципиального значения, каким наделены все остальные праздники от Рождества Богородицы до Крестовоздвижения. Однако в христианской традиции нет ничего случайного и необъяснимого, и статус великого праздника в Церкви могло получить только исключительное событие, имеющее крайне важный богословский смысл.

Праздник Введения Богородицы во храм логически продолжает Рождество Богородицы, с которого начинается круг великих церковных праздников, и в этом смысле означает первый шаг в новозаветной истории. Как и большинство других сведений о жизни Девы Марии, эта история была сохранена в апокрифических источниках, в данном случае — из "Протоевангелия Иакова". Апокрифы это тексты, написанные, как правило, от имени церковных авторитетов, но не получившие канонического значения в Православной Церкви, почему одна информация из апокрифов ставится под сомнение, а другая признается правдивой.

Между Ветхим и Новым заветом

Сюжет Введения Богородицы во храм фактически продолжает ветхозаветную историю, одновременно открывая новозаветную. Когда Деве Марии исполнилось три года, Ее родители Иоаким и Анна привели Ее в Иерусалимский храм — не просто главный, а единственный иудейский храм во всем мире, бывший абсолютным религиозным центром еврейского народа.

Иерусалимский храм был в X веке до Р. Х. задуман царем Давидом и построен его сыном Соломоном, но в VI в. до Р. Х. он был разрушен при вавилонской оккупации и восстановлен, а в I веке до Р. Х., незадолго до рождения Девы Марии иудейский царь Ирод Великий реконструировал храм и расширил его территорию. Само здание храма разделялось на святилище и Святое святых, прообраз христианского алтаря, где присутствовал сам Дух Божий и куда только раз в год мог входить иудейский первосвященник с жертвенной кровью домашнего скота, принесенного в жертву за пределами Святого святых.

Когда Марию привели в храм, там служил первосвященник по имени Захария, будущий отец последнего пророка Иоанна Предтечи, и он узнал в этой маленькой девочке будущую мать Мессии, ожидаемого всем Израилем. Обращаясь к ней, Захария сказал: "Господь возвеличит имя Твое во всех годах, ибо через Тебя явит Господь в последние дни сынам Израиля искупление".

Говоря об искупительном подвиге будущего Сына Марии, Захария как будто бы провидел, что речь идет не просто о Мессии как лучшем из сынов израильского народа, а о самом Господе Боге, поскольку только Бог может взять на себя искупление человеческих грехов — самим людям это не под силу. Именно поэтому первосвященник Захария совершил немыслимый для го окружения поступок — ввел трехлетнюю Деву Марию в Святое святых, и таким образом в этот день Мария не только вошла в Иерусалимский храм, но даже вошла в его Святое святых как будущая мать того, Кому посвящен этот храм. После этого посвящения Мария осталась воспитываться в Иерусалимском храме, где она молилась и читала Священное Писание, чтобы подготовить себя к той миссии богоматеринства, о которой она тогда еще не знала.

Интересно обратить внимание на парадоксальный символизм этого события. Захария спросил Анну, — неужели этот храм может вместить Ту, о ком проповедовали пророки? Ведь Дева Мария это мать воплощенного Бога и в этом смысле Сама уже является для него храмом, как вместилищем его Тела, но при этом, Она Сама входит в храм, посвященный этому Богу.

Понятно, какое значение это событие имело для самой Девы Марии, — Она оказалась в священном центре ветхозаветного мира, где началась Ее подготовка к восприятию главного смысла своей жизни, а вместе с ней, и смысла всей ветхозаветной истории. Но это событие также имело значение и для самого Иерусалимского храма и, говоря шире, — всей библейской храмовой культуры. В идеале ветхозаветный Иерусалимский храм должен был стать храмом Нового Завета, приняв Сына Девы Марии как истинного Бога.

И в этом отношении Введение Богородицы во храм означало первый, "дозачаточный" шаг новозаветной истории — Христа еще нет, но его Мать уже в храме. Но когда Христос явит себя миру, новый иудейский первосвященник и другие служители Иерусалимского храма не признают в Нем Мессию, и поэтому участь храма будет предрешена. После того, как Иисус бичом выгнал торговцев из храма со словами "дом Отца Моего не делайте домом торговли" (Ин 2:16), поскольку они продавали там скот и голубей, иудеи спросили его: каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? На это Иисус ответил им: "разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его", что страшно удивило его оппонентов: "сей храм стоился сорок шесть лет (от начала реконструкции Ирода Великого — А. М.), и Ты в три дня воздвигнешь его?". "А Он говорил о храме тела Своего" (Ин 2:21).

Когда Христос воскрес через три дня, Его ученики вспомнили эти слова, которые, вместе с тем, означали принципиально новый, новозаветный принцип создания храмов как пространства бескровной жертвы, где не Господь вкушает плоть жертвенных животных, а люди причащаются Телом Господа. Хотя апостолы и другие ученики Христа еще ходили в Иерусалимский храм, его служители все равно не приняли Новый Завет и он был разрушен в 70 году римскими войсками.

Если у иудеев больше не было храмов (потому что иудейские синагоги, как и мусульманские мечети, это не храмы, а только молебенные здания), то новозаветный, христианский храм не только не исчез, а умножился в бесконечном количестве, и у православных христиан нет одного "главного храма" и Святое святых есть в каждом храме, где совершается Евхаристия.

Если во времена Девы Марии заботливым родителям приходилось приводить своих детей только в Иерусалимский храм, отправляясь к нему из других городов и земель, то благодаря ее Сыну его последователи, — православные христиане, — могут привести своего ребенка в любой православный храм, расположенный поблизости, и с этого начать путь его воцерковления. Другой вопрос, что до сих пор в православной России, даже в стольном городе Москве, далеко не везде существуют православные храмы, и есть такие районы, где до "ближайших" храмов иногда нужно совершать настоящие "паломничества". Если необходимое количество православных храмов в столь огромном городе и столь обширной стране не будет построено, то чаемое многими патриотами "введение России во храм" может так и остаться не более, чем благочестивой мечтой.