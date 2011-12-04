Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой Богородицы - христианский праздник, основанный на Священном Предании о том, что родители Богородицы святые Иоаким и Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, при котором она жила до своего обручения праведному Иосифу. Этот день празднуется 21 ноября по юлианскому календарю (4 декабря по новому стилю) и принадлежит к числу двунадесятых праздников.

Предание относит установление данного праздника к первым векам христианства и указывает, что императрица Елена построила храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Однако широкое распространение праздник получил только с IX века. До XIV века он не входил в число двунадесятых. При этом согласно студийским и иерусалимским Типиконам XI-XIV веков, введение Богородицы во Храм отмечалось почти так же торжественно, как и прочие двунадесятые праздники.

Родители Пресвятой Богородицы — праведные Иоаким и Анна — долгое время были бездетны. Уже в глубокой старости Бог через Ангела обрадовал их извещением о рождении у них ребенка. Обетование Божие вскоре исполнилось. Праведная Анна зачала и родила дочь по имени Мария. Счастливые родители дали обет посвятить Ее на служение Богу. Когда Марии исполнилось три года, праведные Иоаким и Анна решили привести Ее на жительство в храм, чтобы осуществить свое обещание.

Иерусалимский храм, восстановленный после Вавилонского плена, называли вторым храмом. Он по размерам и великолепию уступал первому храму Соломона, и, что самое главное, в нем не было Ковчега Завета, главной святыни иудеев, — она исчезла. Но пророки предрекали этому второму храму славу большую, чем была у первого: "Внезапно придет в Церковь свою Господь, Которого вы ищете, и Ангел Завета, которого вы ждете". Но шли годы, ничего не происходило. Святое Святых, место где некогда хранился "Ковчег Завета" пребывало пустым.

Храм продолжал оставаться центром всей духовной жизни израильского народа. Кроме священников и других служителей, при храме жили назореи — мужчины и женщины, давшие обет служения Богу. Они жили без супругов, воздерживались от употребления опьяняющих напитков, не стригли волос, выполняли посильную работу в храме и получали необходимое пропитание. Обыкновенно назорейство принималось добровольно по разным побуждениям и продолжалось какое-то заранее определенное время.

По прошествии срока обета назореи приносили жертву Богу, стригли волосы и возвращались в свои семейства. Но иногда обет назорейства давали родители за своих детей, особенно если эти дети были долгожданные и о появлении их на свет горячо молились. Так было и с Девой Марией.

Пресвятая Дева Мария, услышав о предстоящем Ей поселении в Иерусалимском храме, не испугалась разлуки с родными и не плакала, но охотно подчинилась родительской воле. В один из дней праведная Анна пригласила в свой дом близких знакомых и родных, а также множество назаретских девиц. Все они отправились в Иерусалим. "Все сорадуйтесь со мною. Сегодня и я явлюсь, как мать, приводя мою Дочь не земному царю, но Небесному Богу", — говорила праведная Анна.

Впереди многолюдной процессии с пением псалмов шли девицы в белых одеяниях, держа в руках зажженные свечи. Среди прочих они пели и тот псалом, в котором Псалмопевец пророчески говорит о приведении Богоматери в Чертог Царя и о шествии вместе с Нею дев и близких Ее. "Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей, ибо Он — Господь твой. И ты поклонись Ему", — говорится в этом псалме. Шествие от Назарета до Иерусалима длилось три дня с небольшими остановками для отдыха.

Наконец, процессия достигла Иерусалимского храма. Навстречу ей с пением вышли священники во главе с архиереем Захарией — отцом Иоанна Предтечи. Входом в Иерусалимский храм служила площадка, к которой вели с земли пятнадцать ступеней по числу пятнадцати степенных псалмов, воспевавшихся здесь священниками и левитами. Иоаким и Анна поставили трехлетнюю Марию на первой ступени. На прочие четырнадцать ступеней Она взошла Сама. Такому восхождению, доступному только взрослым людям, удивились все присутствующие.

Священник Захария ввел Марию в храм. Из святилища он, к удивлению всех, повел Ее за вторую завесу храма, то есть во Святое Святых, и там указал Ей место молитвы. Во Святая Святых мог входить только первосвященник, и то один раз в год. Обычно девы, приводимые на службу Богу в храм, молились между церковью и алтарем. Только одной Богоотроковице Марии было позволено в любое время входить для молитвы за вторую завесу, во внутренний алтарь.

В пустующее Святое Святых храма, главного священного центра религиозной жизни иудеев, вводится Дева Мария, и человек сам становится Божиим храмом. Ее тело есть храм, Чистота ее души и ее верность Богу — плод усердного стремления к святости поколений еврейских праведников до Нее, их ожиданий спасения. Дева Мария становится источником спасения и соединения людей с Богом.

Праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм приходится на начало Рождественского поста. Начиная с праздничной службы, под Введение в храме начинают звучать рождественские песнопения, готовящие молящихся к радостной встрече с Младенцем Христом.