10 сентября: последняя жертва гильотины, протоколы мудрецов и коллайдер

10 сентября

Международный день предотвращения самоубийств

Православный календарь

День памяти преподобного Саввы Крыпецкого, Псковского; праведницы Анны пророчицы; преподобного Моисея Мурина (400). Преподобный Савва скончался в 1487 году.

"Преподобный Савва Крыпецкий был старцем-отшельником в Крыпецкой пустыни, близ Пскова, при небольшом озере в непроходимом лесу. Скончался он в 1495 году".

Народный календарь

День Моисея. Моисей Мурин (что значит черный). Анна Скирдница. Анна Пророчица и Савва Псковский. Анна и Савва Скирдники. Скирдницы.

В народе Моисей считается избавителем от запоя. Ему предназначена особая молитва. "Моисей Мурин — избавитель от запоя". День исцеления от пьянства. "Пскович Савва скирды ставит, на ум направит".

Уборка последнего сжатого хлеба в скирды. "Красно поле снопами, а гумно — скирдами". Идет усиленный вывоз с полей снопов. Хлеб складывают в склады, спеша убрать его перед наступлением сентябрьского ненастья.

Уборка конопли. Завершается сев озимой пшеницы.

Поздний листопад у березы. Начало листопада у дуба.

10-25 сентября — сбор осенних сортов яблок: Штрейфлинг, Десертное Полосатое, Коричное Полосатое, Анис Полосатый, Осеннее полосатое, Звездочка. 10-20 сентября — сбор поздних сортов сливы.

Именинники: Анна, Агафон, Арсений, Афанасий, Анатолий, Вениамин, Григорий, Денис, Ефим, Зинон, Захар, Иларион, Игнатий, Иосиф, Касьян, Лаврентий, Лукьян, Леонтий, Макар, Нестор, Павел, Панкрат, Савва, Сидор, Софрон, Тит, Федор, Федосий и Шушаника.

События

10 сентября 1724 года в Александро-Невскую Лавру перенесены мощи Александра Невского. Это событие отмечается Русской православной церковью 12 сентября.

10 сентября 1855 года только два дня спустя после ухода последних русских солдат неприятель — французы, англичане, сардинцы — решился вступить в Севастополь.

10 сентября 1897 года в Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде - таксист Джордж Смит. Не справившись с управлением, он вместо ворот въехал в двери дома. Штраф составил один фунт стерлингов.

10 сентября 1903 года в Санкт-Петербурге в крайне правой газете "Знамя" (редактор-издатель депутат Государственной думы Павел Крушеван) начала публиковаться "Программа завоевания мира евреями". Так в газете были названы "Протоколы сионских мудрецов" — фальшивка, основанная на плагиате. В 1864 году во Франции Морисом Жоли был написан памфлет "Диалог в аду между Монтескье и Макиавелли", направленный против режима Наполеона III. Памфлет и лег в основу "Протоколов", которые потом использовались антисемитами во всем мире. Ими прикрывались нацисты, на них ссылаются и их последыши.

10 сентября 1912 года с задержкой на день экспедиция Георгия Седова на Северный полюс вышла из Архангельска в море.

Читайте также: Георгий Седов. В Арктику назло всему

10 сентября 1929 года в Гусь-Хрустальном пущен механизированный стекольный завод, ныне Гусевский стекольный завод.

Читайте также: Гусь-Хрустальный снова в седле

10 сентября 1941 года завершилось Смоленское сражение, когда германские войска впервые в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны были вынуждены перейти к обороне. В этих боях родилась Советская гвардия.

10 сентября 1961 года на экраны вышел фильм Георгия Данелия "Путь к причалу", в котором играли Борис Андреев (боцман Росомаха), Олег Жаков (капитан), а юного героя Ваську — Александр Метелкин. Еще Георгий Вицин, Бруно Оя, Валентин Никулин. Последний спел сразу же ставшую популярной и позже перепетую многими исполнителями песню Андрея Петрова на стихи Григория Поженяна "Если радость на всех одна".

10 сентября 1977 года тунисский иммигрант Хамида Джандуби, осужденный как убийца, стал последним казненным на гильотине преступником во Франции. Через четыре года гильотина как орудие смертной казни будет запрещена.

Читайте также: Гильотина как Дева и Мебель правосудия

10 сентября 1981 года знаменитая картина "Герника" Пабло Пикассо вернулась в Испанию и помещена в мадридском музее Прадо. В завещании великого художника, скончавшегося в 1973 году, было указано, что возвращение возможно лишь при условии падения фашизма и восстановления демократии в стране.

Читайте также: Необузданного Пикассо изменила жена

10 сентября 1998 года спустя пять минут после старта запущенная с космодрома Байконур ракета-носитель "Зенит-2" упала вместе с 12 американскими спутниками связи "Глобалстар" в безлюдном месте в Хакасии.

10 сентября 2008 года в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) близ Женевы запущен Большой адронный коллайдер.

Дни рождения

10 сентября 1899 года родился Вольф Мессинг, экстрасенс-гипнотизер.

10 сентября 1912 года родился Херлуф Бидструп, датский карикатурист. Художник-коммунист из-за своей партийной принадлежности пользовался гораздо большим успехом в СССР, чем на родине. В нем удивительно сочетались злая сатира и мягкий юмор, а самая неожиданная из его работ — оформление датского издания "Манифеста Коммунистической партии" Карла Маркса.

Читайте также: Херлуф Бидструп: рисунок длиной в жизнь

10 сентября 1914 года родился Дмитрий Лавриненко, легендарный танкист, гвардии старший лейтенант, уничтоживший 52 вражеских танка.

Читайте также: По танку в день бил советский танкист

10 сентября 1933 года родился Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld (Karl Otto Lagerfeldt)), немецкий кутюрье, возглавивший в 1983 году парижский Дом моды Шанель. Долгое время уверял всех, что родился в 1938 году. Когда же открылось, что он омолодил себя на пять лет, обиделся и подал в суд, посчитав это вмешательством в свою частную жизнь, но иск проиграл.

10 сентября 1955 года родилась Лариса Долина, певица.

10 сентября 1958 года родился Андрей Караулов, автор и ведущий телепрограммы "Момент истины".

10 сентября 1977 года родился Алексей Панин, киноактер.

Читайте также: Алексей Панин: Счастье не в стакане, а в любви

Скорбные даты

10 сентября 1976 года умер Далтон Трамбо, американский киносценарист и писатель, член "голливудской десятки", обвиненной в 1947 году Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности в коммунистических взглядах. После занесения в черный список был вынужден писать под псевдонимами, в 1957 году был удостоен "Оскара". Он автор сценария такого известного у нас фильма, как "Спартак".

Читайте также: Эра паранойи: "охота на ведьм" в США

10 сентября 1994 года скончался Евгений Долматовский, поэт. Пришедший в литературу юным корреспондентом "Пионерской правды", он знаменит прежде всего своими песнями, такими как "Любимый город". "Дальняя дорожка", "Офицерский вальс", "За фабричной заставой", "Школьные годы", "Если бы парни всей Земли".

Читайте также: АНДРЕЙ ЧЕРКАСОВ: "ПЕСНЯ О ДНЕПРЕ" РОДИЛАСЬ В УРЮПИНСКЕ