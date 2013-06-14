Склонность к суициду признали болезнью

Еще при советской власти людей, пытавшихся покончить с собой, помещали в психиатрические больницы. Вполне возможно, советские медики были не так уж неправы: недавно группа американских психиатров выяснила, что мозг самоубийц отличается от мозга тех, кто умер от естественных причин… Следовательно, суицидальное поведение можно считать болезнью.
До 80-х годов прошлого столетия медицина считала, что люди сводят счеты с жизнью, как правило, в результате депрессии и других аффективных расстройств. Однако вскрытие показывало наличие структурных изменений в префронтальной коре мозга, отвечающей за принятие сложных решений, а также изменение уровня серотонина. Причем это наблюдалось практически в каждом случае суицида, независимо от того, страдал ли человек каким-либо психическим заболеванием.
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К тому же, известно, что в некоторых семьях сразу несколько членов проявляют склонность к суициду. Возможно, тут играют роль генетика и наследственность, предположили эксперты. Кстати, как показывают исследования, у однояйцевых близнецов одновременная склонность к суициду проявляется в 15 процентах случаев, тогда как у разнояйцевых — всего в 1 проценте случаев. Также оказалось, что биологические родственники самоубийц, воспитывавшихся приемными родителями, совершали попытки суицида в шесть раз чаще, чем члены их новых семей.
Так как не было обнаружено ни одной причины неврологического характера, которая могла бы приводить к самоубийству, Густаво Туреки из Университета Макгилла (Канада) предположил, что суицид может спровоцировать сочетание факторов окружающей среды и генетической предрасположенности, которые вызывают определенные изменения в мозгу людей. В числе таких факторов ученый называет тяжелые ситуации, пережитые человеком в детстве, посттравматический стресс, длительное состояние тревожности, а также постоянное недосыпание.
Исследователи также выяснили, что с суицидом связаны несколько генов, в частности, те, что "отвечают" за реакцию на изменение уровня серотонина и реакцию на стресс. Кроме того, химия мозга у суицидников отлична от той, что бывает у страдающих депрессией, но при этом умерших своей смертью.
Густаво Туреки сравнил мозг 46 человек, покончивших с собой, и шестнадцати человек, умерших естественной смертью, и обнаружил, что у суицидников 366 генов, связанных в основном с обучением и памятью, имели отличный от второй группы набор эпигенетических маркеров, ответственных за включение и выключение генов. Несмотря на то, что многие самоубийцы страдали психическими расстройствами, исследователь считает, что тут следует рассматривать связь именно с суицидальным поведением.
Американская психиатрическая ассоциация включила диагноз "суицидальное поведенческое расстройство" в пятое издание "Руководства по диагностике и статистике психических расстройств". В связи с этим Национальный институт психического здоровья США предлагает осуществлять комплексную диагностику психической сферы с использованием данных из области генетики и нейробиологии.
По словам Надера Перру из Женевского университета (Швейцария), если суицидальное расстройство будет рассматриваться как самостоятельное заболевание, это будет способствовать более целенаправленным и научно обоснованным исследованиям в данной сфере и подбору эффективных методов лечения. Не исключено, что биологические и генетические маркеры помогут психиатрам выявлять потенциальных самоубийц из "группы риска" и снижать этот риск, скажем, за счет исключения из курса лечения отдельных антидепрессантов, которые могут спровоцировать попытки суицида.
Было отмечено также, что когда пациенты с биполярным расстройством, ранее пытавшиеся покончить с собой, начинают принимать литий, то они, как правило, больше не повторяют попыток суицида. Это говорит о том, что, скорее всего, литий воздействует на нервные пути, имеющие непосредственное отношение к суицидальным наклонностям.
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Правда, комментирует Дэвид Брент из Питсбургского университета (США), даже если удастся взять "на карандаш" потенциальных суицидников, медики все равно не смогут постоянно их контролировать и точно уловить момент, когда такому человеку придет в голову свести счеты с жизнью.
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