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Автор Дарья Любимская

Исследования подтвердили сезонность всплеска суицида

Здоровье » Здравоохранение

Считается, что пик депрессий, которые являются одной из основных причин суицида, приходится на позднюю осень и зиму. Тем не менее, статистика самоубийств показывает, что люди больше склонны сводить счеты с жизнью, как ни странно, в весенний период, что было подтверждено исследованиями, проводившимися в разные годы. С чем же связан такой феномен?

депрессия
депрессия

Казалось бы, осень и зима должны стать самым "самоубийственным" сезоном. Ведь в это время года:

  • холодно,
  • рано темнеет,
  • вызывает подавленность настроения.

Многие признаются, что испытывают депрессию во время новогодних и рождественских праздников: кому-то мешают веселиться жизненные проблемы, а кто-то просто одинок. Длительные зимние каникулы провоцируют людей на размышления о своей жизни, и итог не всегда является позитивным.

Тем не менее зимой количество самоубийств падает до минимума. Впервые ученые обратили на это внимание в конце XIX столетия. А дальнейшие исследования только подтвердили выявленную закономерность: так, в 1995 году журнал Social Science&Medicine опубликовал статью, в которой анализировалась статистика самоубийств в разных странах, в основном расположенных в Северном полушарии, по месяцам.

Из анализа следовало, что максимум суицидов приходится на май, а минимум фиксируется в феврале. В 1997 году аналогичное исследование провели относительно стран Южного полушария. Результаты оказались такими же: пик самоубийств приходился на сентябрь и октябрь, когда в этом полушарии царит весна…

На первый взгляд это выглядит парадоксом: ведь весной, когда просыпается природа, человеку, напротив, должно хотеться жить, как никогда!

У медиков и психологов есть свое мнение на этот счёт

Они полагают, что для совершения самоубийства требуется определенная сила воли. А в подавленном состоянии она отсутствует. Поэтому в самый "депрессивный" период, с ноября по март, люди могут думать о самоубийстве, но не в состоянии предпринять какие-то действия. Весной же тепло и свет "подкачивают" организм энергией, и у человека появляются силы на осуществление задуманного.

Есть и социально-психологические причины. Весной социальные контакты обычно становятся более интенсивными, и те, кто испытывает проблемы в общении, начинают еще сильнее ощущать свою отчужденность:

"Солнышко светит, птички поют, а я никому не нужен!"

Весна. Не спешите в бездну без приглашения. суицид
Фото deviantart. com

Либо эти самые контакты становятся для них стрессовым фактором. Допустим, всю зиму человек жил себе спокойно, а тут с наступлением весны на работе начались пертурбации, или родственники обрушили на него свои проблемы…

Кстати, в аграрных государствах сезонность самоубийств выражена сильнее, чем в индустриальных странах. Ведь в промышленности социальная активность не так сильно зависит от климатических циклов.

Данные исследований по самоубийствам

Есть и более поздние исследования. Например, в 2004 году в журнале Psychiatry Research были приведены данные по суицидам в 50 пенитенциарных заведениях Австрии. Оказалось, что в тюрьмах никакой сезонной зависимости самоубийств не наблюдалось. Ученые объяснили это тем, что интенсивность социальной жизни заключенных постоянно держится на одном и том же уровне.

Имеется и чисто "физиологическая" версия явления.

Ряд специалистов полагает, что психоневрологические расстройства сопровождаются воспалительной реакцией со стороны иммунной системы.

Это подтверждали и опыты над крысами: после введения препаратов, стимулирующих воспаление, поведение животных менялось:

  • они переставали следить за собой,
  • становились менее склонными к социальным контактам,
  • их переставало интересовать вознаграждение, которое они получали за выполнение задания.

Также употребление препаратов, предназначенных для борьбы с теми или иными патогенами, порой вызывало такой побочный эффект, как депрессия…

Между прочим, в 2012 году специалисты Университета штата Мичиган (США) обнаружили в спинномозговой жидкости людей, склонных к суициду, переизбыток хинолиновой кислоты, которая также указывает на воспаление иммунной системы.

Виновата пыльца?

Но какое отношение все это имеет к весне? Дело в том, что весной в воздух попадает пыльца цветущих растений, которая провоцирует иммунную систему дать "ответ" на аллерген.

Врач опроверг существование аллергии на тополиный пух
Тополиный пух

В прошлом году журнал BMJ Open поместил статью, в которой приводились конкретные цифры: так, если количество пыльцы возрастало до 30-100 зерен на кубометр, то и количество самоубийств увеличивалось на 13,2 процента!

Сегодня подобная закономерность уже учитывается при лечении депрессии. Так, антидепрессанты нередко прописывают в комплексе с противовоспалительными препаратами.

В качестве профилактики весенних суицидов эксперты советуют особо чувствительным людям:

  • не расслабляться после "пустой" зимы,
  • быть готовыми к напору весны с ее социальной активностью.

Не забудьте и о противоаллергенных препаратах. Понимание сезонных закономерностей, возможно, убережет тех, кто состоит в "группе риска" от непоправимого шага.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Эксперт: Проблема подросткового суицида не только в соцсетях
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы смерть болезни депрессия психология исследование
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