Исследования подтвердили сезонность всплеска суицида

Считается, что пик депрессий, которые являются одной из основных причин суицида, приходится на позднюю осень и зиму. Тем не менее, статистика самоубийств показывает, что люди больше склонны сводить счеты с жизнью, как ни странно, в весенний период, что было подтверждено исследованиями, проводившимися в разные годы. С чем же связан такой феномен?

депрессия

Казалось бы, осень и зима должны стать самым "самоубийственным" сезоном. Ведь в это время года:

холодно,

рано темнеет,

вызывает подавленность настроения.

Многие признаются, что испытывают депрессию во время новогодних и рождественских праздников: кому-то мешают веселиться жизненные проблемы, а кто-то просто одинок. Длительные зимние каникулы провоцируют людей на размышления о своей жизни, и итог не всегда является позитивным.

Тем не менее зимой количество самоубийств падает до минимума. Впервые ученые обратили на это внимание в конце XIX столетия. А дальнейшие исследования только подтвердили выявленную закономерность: так, в 1995 году журнал Social Science&Medicine опубликовал статью, в которой анализировалась статистика самоубийств в разных странах, в основном расположенных в Северном полушарии, по месяцам.

Из анализа следовало, что максимум суицидов приходится на май, а минимум фиксируется в феврале. В 1997 году аналогичное исследование провели относительно стран Южного полушария. Результаты оказались такими же: пик самоубийств приходился на сентябрь и октябрь, когда в этом полушарии царит весна…

На первый взгляд это выглядит парадоксом: ведь весной, когда просыпается природа, человеку, напротив, должно хотеться жить, как никогда!

У медиков и психологов есть свое мнение на этот счёт

Они полагают, что для совершения самоубийства требуется определенная сила воли. А в подавленном состоянии она отсутствует. Поэтому в самый "депрессивный" период, с ноября по март, люди могут думать о самоубийстве, но не в состоянии предпринять какие-то действия. Весной же тепло и свет "подкачивают" организм энергией, и у человека появляются силы на осуществление задуманного.

Есть и социально-психологические причины. Весной социальные контакты обычно становятся более интенсивными, и те, кто испытывает проблемы в общении, начинают еще сильнее ощущать свою отчужденность:

"Солнышко светит, птички поют, а я никому не нужен!"

Фото deviantart. com

Либо эти самые контакты становятся для них стрессовым фактором. Допустим, всю зиму человек жил себе спокойно, а тут с наступлением весны на работе начались пертурбации, или родственники обрушили на него свои проблемы…

Кстати, в аграрных государствах сезонность самоубийств выражена сильнее, чем в индустриальных странах. Ведь в промышленности социальная активность не так сильно зависит от климатических циклов.

Данные исследований по самоубийствам

Есть и более поздние исследования. Например, в 2004 году в журнале Psychiatry Research были приведены данные по суицидам в 50 пенитенциарных заведениях Австрии. Оказалось, что в тюрьмах никакой сезонной зависимости самоубийств не наблюдалось. Ученые объяснили это тем, что интенсивность социальной жизни заключенных постоянно держится на одном и том же уровне.

Имеется и чисто "физиологическая" версия явления.

Ряд специалистов полагает, что психоневрологические расстройства сопровождаются воспалительной реакцией со стороны иммунной системы.

Это подтверждали и опыты над крысами: после введения препаратов, стимулирующих воспаление, поведение животных менялось:

они переставали следить за собой,

становились менее склонными к социальным контактам,

их переставало интересовать вознаграждение, которое они получали за выполнение задания.

Также употребление препаратов, предназначенных для борьбы с теми или иными патогенами, порой вызывало такой побочный эффект, как депрессия…

Между прочим, в 2012 году специалисты Университета штата Мичиган (США) обнаружили в спинномозговой жидкости людей, склонных к суициду, переизбыток хинолиновой кислоты, которая также указывает на воспаление иммунной системы.

Виновата пыльца?

Но какое отношение все это имеет к весне? Дело в том, что весной в воздух попадает пыльца цветущих растений, которая провоцирует иммунную систему дать "ответ" на аллерген.

Тополиный пух

В прошлом году журнал BMJ Open поместил статью, в которой приводились конкретные цифры: так, если количество пыльцы возрастало до 30-100 зерен на кубометр, то и количество самоубийств увеличивалось на 13,2 процента!

Сегодня подобная закономерность уже учитывается при лечении депрессии. Так, антидепрессанты нередко прописывают в комплексе с противовоспалительными препаратами.

В качестве профилактики весенних суицидов эксперты советуют особо чувствительным людям:

не расслабляться после "пустой" зимы,

быть готовыми к напору весны с ее социальной активностью.

Не забудьте и о противоаллергенных препаратах. Понимание сезонных закономерностей, возможно, убережет тех, кто состоит в "группе риска" от непоправимого шага.

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