4 июля: День независимости США, Земля Санникова и театр Натальи Сац

4 июля

США: День независимости

Фото: Pravda.Ru День в истории 4 июля

Православный календарь

День священномученика Терентия, епископа Иконийского (I век).

Народная традиция

День Терентия.

Зацветает липа (ранний срок 27 июня, поздний — 18 июля).

При обнаружении мучнистой росы на ягодниках обрезать их верхушки.

Именинники: Арчил, Терентий, Юлий и Юлиан.

События

4 июля 1054 года в созвездии Тельца вспыхнула самая яркая Сверхновая звезда, которую в течение 23 дней днем могли наблюдать древние китайские и японские астрономы, а в ночное время она была видна почти два года. После взрыва звезда превратилась в Крабовидную туманность (Crab Nebula), в центре которой находится пульсар — мощный источник электромагнитного излучения. В действительности это событие произошло гораздо раньше, если учесть примерное расстояние в 6500 световых лет до взорвавшейся звезды.

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4 июля 1569 года пират Фрэнсис Дрейк женился на дочери моряка Мэри Ньюмен.

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4 июля 1776 года - день подписания Декларации независимости США, которая провозглашает независимость США от Королевства Великобритании.

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4 июля 1832 года Петербурге основан Зоологический музей.

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4 июля 1848 года впервые опубликован "Манифест Коммунистической партии" Карла Маркса.

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4 июля 1862 года во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Десятилетняя девочка стала настаивать, чтобы он записал всю историю. Доджсон последовал совету и под именем Льюиса Кэрролла написал книжку "Алиса в Стране чудес".

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4 июля 1900 года из кронштадтского порта на поиски мифической Земли Санникова вышла шхуна "Заря" академической Русской полярной экспедиции под началом известного исследователя Арктики под началом известного исследователя Арктики барона Эдуарда Толля.

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4 июля 1920 года спектаклем "Маугли" открылся Первый Государственный театр для детей, созданный 17-летней Натальей Сац.

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4 июля 1931 года 49-летний Джеймс Джойс женился на Норе Барнакл. Их первая встреча произошла в 1904 году.

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4 июля 1935 года действительным членом (академиком) Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина избран 37-летний Трофим Лысенко.

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4 июля 1940 года после уничтожения англичанами французского флота, сосредоточенного по условиям капитуляции Франции перед гитлеровской Германией в ряде французских портов на африканском побережье, временное правительство Петэна прервало все отношения с Великобританией, чем немедленно воспользовался Гитлер, склонив Петэна и его министров к сотрудничеству с Германией.

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4 июля 1958 года на советской атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" был запущен атомный реактор.

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4 июля 1961 года произошла авария на советской атомной подводной лодке К-19. Во время ликвидации аварии на глубине 180 метров погибли 8 человек. Авария на лодке, находившейся тогда в северной Атлантике, могла завершиться взрывом, что в свою очередь спровоцировало бы ядерную войну. В 1998 году на Кузьминском кладбище в Москве погибшим подводникам был поставлен памятник.

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4 июля 1982 года спустя три года после развода с первой женой Оззи Осборн женился вторично на Шэрон Арден, дочери своего менеджера. Сегодня у них трое детей, а Шэрон стала его личным менеджером.

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4 июля 2012 года представители Европейского центра ядерных исследований сообщили, что обнаружен бозон Хиггса - элементарная частица, предсказанная английским физиком Питером Хиггсом в 1964 году.

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Дни рождения

4 июля 1807 года родился Джузеппе Гарибальди, итальянский национальный герой-патриот.

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4 июля 1899 года родился Александр Пирогов, знаменитый певец (бас), солист Большого театра, народный артист СССР.

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4 июля 1902 года родился Меир Лански, американский гангстер.

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4 июля 1927 родилась Джина Лоллобриджида, выдающаяся итальянская киноактриса.

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4 июля 1930 года родился Мгер (Фрунзе) Мкртчян, выдающийся армянский киноактер, известный всем по "Кавказской пленнице" и "Мимино".

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Скорбные даты

4 июля 1826 года умер Томас Джефферсон, 3-й президент США.

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4 июля 1848 года умер Франсуа Рене де Шатобриан, французский писатель и политик.

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4 июля 1910 года скончался Джованни Вирджинио Скиапарелли, итальянский астроном. В 1877 году обнаружил на Марсе сеть тонких линий, которые назвал каналами. Трудно сказать, удачно или нет было выбрано название, но зато какой толчок оно дало человеческой фантазии — вплоть до того, что "и на Марсе будут яблони цвести"!

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4 июля 1934 года скончалась Мария Склодовская-Кюри, легендарная женщина-физик и химик. Лауреат сразу двух Нобелевских премий — за открытие радиоактивности и за получение радия.

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4 июля 1941 года умер Степан Супрун, летчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза.

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4 июля 2000 года ушла из жизни Ханако Исии, японка, любившая Рихарда Зорге, разыскавшая после войны его останки и похоронившая их на кладбище Тама в токийском пригороде.

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