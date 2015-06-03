4 июня: Брусиловский прорыв, день рождения рокфора и юбилей Анджелины Джоли

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4 июня

Международный день невинных детей — жертв агрессии

Фото: Pravda.Ru День в истории 4 июня

Православный календарь

День памяти мученика Василиска. За веру в Христа и нежелание принести жертву языческим богам ему отсекли голову (308).

Народные традиции

День Василиска. Васильковый день. День святого Вассы. Соловьиный день.

В этот день, по народному поверью, нельзя пахать и сеять, "иначе одни васильки родятся".

"Второй праздник, слившийся впоследствии с христианским троицыным днем, — это день бога Ярилы, бога животворящих сил природы; в этот день (4 июня) убирали лентами молодую березку и украшали ветками дома".

Поздние сроки цветения садовой земляники. Следует вырезать у нее усы, если не было сделано весной. Укоренить их в питомнике. Зацветет белая и черная малина. Начинается вылет плодожорки, в связи с чем на яблони следует повесить ловушки.

Именинники: Василиск и Владимир.

События

По легенде, 4 июня 1070 года во Франции, в одной из пещер у местечка Рокфор местные жители получили новый сорт сыра, который так и назвали — "рокфор".

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4 июня 1157 года в Ростово-Суздальском княжестве избран на престол ростовцами и суздальцами Андрей Боголюбский.

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4 июня 1591 года крымская конница по серпуховской дороге подошла к Москве. Но путь ей заслонили русские полки. В бою татары были разбиты наголову. В память об избавлении Москвы от набега Казы-Гирея царем Федором Ивановичем основан Донской монастырь — на том месте, где стояла в стане русских воинов церковь-палатка с Донской иконой Божией Матери.

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4 июня 1705 года Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале.

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4 июня 1897 года на верфи "Новое Адмиралтейство" в Петербурге начато строительство крейсера "Аврора". Руководил постройкой инженер-кораблестроитель К. М. Токаревский.

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4 июня 1916 года — Брусиловский прорыв. Русские войска под командованием генерала А. А. БРУСИЛОВА прорвали оборонительные укрепления австро-венгерской армии на фронте протяженностью 340 км. Остановить наступление австро-венграм помогли переброшенные им на помощь свежие германские части. Это была самая громкая военная операция русских войск в ходе первой мировой войны. Германские и австро-венгерские войска потеряли 1 500 000 человек убитыми и ранеными. Брусиловский прорыв в Галиции вместе с битвами на Западном фронте — под Верденом и на р. Сомме — знаменовал перелом в ходе войны. Инициатива на всех фронтах перешла к державам Антанты.

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4 июня 1922 года является датой рождения журнала "Крокодил". Первые два выпуска были почти целиком посвящены процессу над эсерами, проходившем в Москве.

В этот же день в 1962 году на экраны СССР вышел первый номер знаменитого сатирического киножурнала "Фитиль".

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4 июня 1940 года в Москве был открыт стадион "Динамо". В первом футбольном матче на поле нового стадиона встретились команды московского и киевского "Динамо". Со счетом 8:5 победили хозяева.

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4 июня 1972 года поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать на Запад. В своем знаменитом письме на имя Брежнева он писал: "Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге".

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4 июня 1977 года в продажу поступил Apple II - первый истинно персональный компьютер.

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4 июня 1989 года в Пекине произошел разгон студенческой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. Итогом применения против молодежи танков стали сотни (а может, и тысячи) погибших.

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4 июня 2000 года на экраны США вышел культовый фильм "Матрица" с экстравагантным Киану Ривзом в главной роли.

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Дни рождения

Согласно античным историкам, 4 июня 470 до нашей эры родился Сократ, легендарный древнегреческий философ. Ему было нужно так мало, что он фактически ни в чем не нуждался. Он никогда не брал денег со своих учеников и никогда не был озабочен завтрашним днем. В политической жизни страны участия не принимал, кроме тех случаев, когда того требовал от него долг перед отечеством: в походах он был образцовым воином. Он не называл себя учителем. Его любимым изречением было: "Я знаю, что ничего не знаю". Он требовал от себя и людей сознательного отношения к жизни: "Познай самого себя". Его мысли донесли до нас ученики философа — Платон и Ксенофонт. Обвиненный в безбожии и совращении молодежи, Сократ по приговору суда выпил яд.

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4 июня 1777 года родился русский генерал Алексей Ермолов.

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4 июня 1910 года родилась Мария Виноградова, ткачиха, инициатор стахановского движения в текстильной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда (1971).

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4 июня 1930 года родился Виктор Тихонов, легендарный хоккейный наставник ("Динамо" Рига, ЦСКА, сборная СССР), заслуженный тренер СССР. Все звезды последнего поколения сборной Советского Союза выросли под его руководством.

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4 июня 1975 года родилась Анджелина Джоли - американская актриса, фотомодель, посол доброй воли ООН, обладательница премии "Оскар", а также трёх премий "Золотой глобус" и двух премий Гильдии киноактёров США.

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4 июня 1976 года родился Алексей Навальный*, блогер-оппозиционер.

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Скорбные даты

4 июня 1798 года скончался Джованни Джакомо Казанова, знаменитый итальянский герой-любовник, авантюрист и автор мемуаров, имя которого стало нарицательным.

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4 июня 1942 года убит Рейнгард Гейдрих, заместитель главы СС Генриха Гиммлера.

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4 июня 1985 года умер Кайсын Кулиев, поэт.

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4 июня 1993 года скончался Георгий Милляр, легендарный советский киноактер, сыгравший в детских фильмах почти всю нечисть — Кащея Бессмертного, Бабу Ягу, ведьм и чертей.

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4 июня 2012 года скончался Эдуард Хиль, эстрадный певец.

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