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Елена Тимошкина

22 апреля: день рождения Ленина, День Земли и обмен шпионами

6:36
Общество » День в истории » Апрель

22 апреля

Международный день Земли

День в истории 22 апреля
Фото: Pravda.Ru
День в истории 22 апреля

Православный календарь

День памяти святого мученика Вадима, архимандрита (умер в 376 году).

Народная традиция

День Вадима.

Начинается выгон скота в поле. Раннее начало цветения клена остролистного. Зеленение рябины.

Кусты крыжовнкика опрыскивают от огневки.

Именинники: Авдиес и Вадим.

События

22 апреля 1370 года по приказу короля Франции Карла V был заложен первый камень в основание Бастилии.

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22 апреля 1519 года испанский конкистадор Эрнан Кортес разбил свой лагерь на мексиканском побережье, где высадился двумя днями ранее, и в Страстную пятницу принял делегацию представителей местной власти. Дату принято считать днем основанием города Веракрус, хотя решение об устройстве поселения в этой местности им было принято только в мае.

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22 апреля 1769 года новой фавориткой короля Людовика XV официально стала мадам Дюбарри.

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22 апреля 1854 года во время Крымской войны бомбардировке подвергались и другие города черноморского побережья России. В этот день в угол одесского памятника Ришелье попало ядро. Над ним сделали надпись: "Страстная суббота 1854 года". Не поверите, но и тогда металл крали. В 1866 году ядро исчезло, и его пришлось заменять новым.

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22 апреля 1915 года — "черный день химии". В 17 часов в этот день германская армия применила отравляющий газ хлор против англо-французских войск в долине реки Ипр в Бельгии на участке фронта шириной около 6 километров. Было поражено 15 тысяч человек, из которых около 5 тысяч погибли.

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22 апреля 1931 года Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве.

Положение о гражданстве подтвердило, что каждое лицо, находящееся на территории Советского Союза, признается гражданином страны, если оно не является подданным иностранного государства. Этот же документ ввел дополнительное определение о том, что если гражданин СССР (что первично) является и гражданином той союзной республики, где он проживает, то выбор гражданства союзной республики является прерогативой каждого гражданина СССР в отдельности.

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22 апреля 1952 года 35 миллионов американцев стали свидетелями прямого репортажа с испытания ядерной бомбы в Неваде.

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22 апреля 1961 года - первое выступление на арене московского цирка на Цветном бульваре Леонида Енгибарова.

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22 апреля 1964 года на берлинском КПП Штаакен, разделяющем западную и восточную части города, был произведен самый знаменитый, благодаря кино, обмен агентов советской и английской разведок.

Приговоренный на Западе к 25 годам заключения советский разведчик Конон Трофимович Молодый, действовавший на Западе как канадский бизнесмен Гордон Лонсдейл, был обменен на британского агента Гревилла Винна, который проходил по шпионскому делу Олега Пеньковского и получил 8 лет.

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Дни рождения

22 апреля 1762 года родился Алексей Бобринский, граф, генерал-майор, внебрачный сын Екатерины II и Г. Г. Орлова.

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22 апреля 1870 года родился вождь пролетариата, основатель первого социалистического государства Владимир Ульянов-Ленин, чья политическая мысль едва уместилась в 55-ти томах Полного собрания сочинений.

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22 апреля 1891 года родился Никола Сакко, итальянский анархист — жертва американского правосудия.

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22 апреля 1899 года родился Владимир Набоков, автор таких известных романов как "Машенька", "Король, дама, валет", "Защита Лужина", "Камера Обскура", "Лолита" и других. О себе он писал: "Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французскую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию… Моя голова разговаривает по-английски, мое сердце — по-русски, и мое ухо — по-французски".

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22 апреля 1907 года в деревне Вырица Царскосельского уезда Петербургской губернии в семье купца-лесопромышленника родился палеонтолог и писатель-фантаст Иван Ефремов.

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22 апреля 1937 года родился Джек Николсон, американский киноактер, 12 раз претендовавший на "Оскар" и трижды завоевывавший эту награду.

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22 апреля 1966 года родились Владимир и Юрий Торсуевы, братья-близнецы. Оба стали знамениты, сыграв героев фильма "Приключения Электроника", — робота Электроника и шестиклассника Сережу Сыроежкина.

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Скорбные даты

22 апреля 2002 года погибла Линда Лавлейс (Борман), американская киноактриса, добившаяся известности после съемок в скандальном фильме "Глубокая глотка". Скончалась спустя три недели после тяжелой автоаварии, когда она не справилась с управлением и ее автомобиль дважды перевернулся.

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22 апреля 2011 года умер Михаил Козаков, актер театра и кино, режиссер.

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Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир ленин
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