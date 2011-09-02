Мельница заблуждений: что такое Эльдорадо

Слово "Эльдорадо" и доныне заставляет вращаться глаза, как у Скруджа Макдака, у некоторых нетерпеливых любителей получать прибыль и снимать сливки. Но попробуйте спросить любого встречного (только не у эрудита, который знает лишь сеть столичных магазинов бытовых приборов с таким названием), что такое Эльдорадо —

человек,

город

или же целая страна?

Западноевропейской натуре, если следовать определению данному Освальдом Шпенглером, свойственен "фаустовский дух" — испокон веков неугомонно стремящегося к неведомому и не по меркантильным причинам, а в следствии его собственной природы. Но когда этому европейскому духу надоело толочь воду в ступе, чтобы получить золото, бывшие алхимики скопом "записались" в конкистадоры и пошли грабить богатеньких туземцев.

В эпоху Великих географических открытий наряду с корыстолюбивыми дельцами наверняка маячили тени бескорыстных деятелей. Вот только имен их история практически не сохранила. Потому что мы помним как звали главарей европейских завоевателей, а именно так и переводится на русский слово "конкистадор".

Золото инков: пять тонн золота и более десяти тонн серебра

Возьмем хотя бы испанского авантюриста Франсиско Писарро-и-Гонсалеса, захватившему страну инков и основавшему город Лима. Индейцы пытались выкупить из плена своего вождя Атауальпу, для чего сносили в огромную залу золотые и серебряные изделия. Испанцы обещали отпустить Верховного Инку, если узилище, в котором он томился, будет заполнено драгоценными металлами.

Алхимикам уговаривать духов природы было несравненно труднее, чем конкистадорам договориться с аборигенами Нового Света. Туземцы натаскали пять тонн золота и более десяти тонн серебра. Выплаченный инками выкуп по праву считается крупнейшей военной добычей в мировой истории. На свою беду Атауальпа не признал Иисуса Христа и был казнен как язычник, а разграбленные по всей стране дворцы, храмы и гробницы снабдили завоевателей еще десятками тонн своих сокровищ. Переплавка сокровищ длилась больше месяца. Происходило это летом 1533 года.

Сокровища ацтеков: золотое и серебряное кольца, символизирующие Солнце и Луну

За десятилетие до этого знаменательного события, другой завоеватель Эрнан Кортес, покоривший государство ацтеков, впервые ступивший на их территорию, получил в качестве дара помимо большого количества украшений два гигантских диска величиной с колесо телеги — золотой, символизирующий Солнце, и серебряный, обозначавший Луну. Эти и другие аналогичные случаи способствовали появлению фантастических историй о неземном богатстве здешней земли.

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Коронации в Южной Америке: золото и драгоценные камни в воду

Среди охотников за сокровищами и искателей приключений ходили слухи о какой-то стране или городе, в котором каждое утро на рассвете к берегам горного озера приходит торжественная процессия. За старейшинами племени несут полные золотых украшений носилки. Затем правитель садится в плот, но прежде его тело натирают смолой и посыпают золотым порошком. Когда плот достигает середины озера, позолоченный человек (по-испански El Hombre Dorado) спрыгивает в воду и быстро плывет к берегу, чтобы смыть с себя позолоту. Люди на берегу, приветствуя своего вождя, бросают в воду золото и драгоценные камни.

Однако это не миф. Подобные ритуалы проводились в Южной Америке. Безусловно, они были не ежедневными, а проходили исключительно в самом торжественном случае, например, во время коронации очередного вождя. Да и слух о богатствах, выброшенных в воду во время ритуальной церемонии был намного преувеличен.

Легенда об Эльдорадо связана с Гонсало Хименеса де Кесада

Легенда об Эльдорадо возникла, вероятнее всего, в 1541 году. Связана эта история с именем "белой вороны" среди конкистадоров Гонсало Хименеса де Кесада (Gonzalo Jiménez de Quesada). Отметим, что этот завоеватель умел не только читать и писать, но и получил юридическое образование.

Как водится, европейцев с этой историей первым познакомил другой человек. Один из соратников Писарро, некий Себастьян де Белалькасар (Sebastián de Belalcázar) или Беналькасар (Benalcázar). Встречаются и другие написания его имени. Да и вообще настоящее его имя Мойано (Moyano).

Эльдорадо - это местность вокруг озера Гуатавита

Этот конкистадор, находясь на территории нынешнего Эквадора, якобы услышал о земле Попаян, которая лежит к северу от завоеванного им Кито. Там живет племя муисков, которые избрание своего вождя отмечают описанной выше церемонией. По словам местных жителей ритуальное озеро называется Гуатавита.

Испанский миссионер, монах-францисканец, историк Педро Симон (Pedro Simón) в своей пятитомной хронике Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, первый том которой увидел свет в 1627 году, утверждал, что местные жители настолько почитали священное озеро, что при появлении захватчиков, бросили в него все свои драгоценности.

Белалькасару, который осуществил первую экспедицию в поисках легендарного Эльдорадо, повезло. Он нашел это горное озеро. Лагуна де Гуатавита представляет собой небольшое озеро, расположенное на высоте более трех тысяч метров над уровнем моря в горной провинции Кундинамарка. Его диаметр примерно 1,6 км, окружность — свыше 5 км. Озеро Гуатавита было одним из пяти священных озер муисков, посвященных змееподобному божеству.

Правда, жившие по его берегам муиски уже несколько десятилетий не проводили обряда приношения золота духу священного озера. Не из жадности и не из-за нехватки драгоценного металла. Они потеряли свою государственную независимость и были покорены более могущественным племенем — чибча богота. Именно в его честь названа нынешняя столица Колумбии. Без обряда приношения золота оказалось можно прекрасно обойтись. Золотоносных руд в этом регионе не было, и золото приходилось покупать у соседей.

Попытки осушить озеро Гуатавита

Однако достать богатство со дна озера (глубина водоема составляла 120 метров) не представлялось возможным: водолазного оборудования еще не изобрели, отвести воды озера с инженерной точки зрения того времени было нереально.

Так, в 1545 году испанцы

Ласаро Фонте

и Эрнан Перес де Кесада, брат Гонсало Хименеса де Кесада,

когда наступил засушливый период, в течение трех месяцев одними только выдолбленными тыквами пытались вычерпать воду. Уровень воды в озере при этом упал метра на три, что позволило достать некоторые золотые предметы и золотые монеты стоимостью

от трех тысяч

до четырех тысяч песо.

Осушить озеро в 1580 году попытался испанский торговец Антонио де Сепульведа. Собрав восемь тысяч индейцев, он хотел "разрезать" берег, чтобы отвести воду. Когда уровень воды упал примерно на 20 метров, стенки глубокого котлована обрушились и заблокировали сточный канал. При этом погибла сотня рабочих. На этом проект был завершен. Антонио де Сепульведа досталось несколько золотых предметов и изумрудные камни.

В 1820-е годы пытался осушать озеро, наподобие того, как это делал Сепульведа, друг Симона Боливара, Хосе Игнасио Парис (José Ignacio Paris), прозванный Доном "Пепе". Его предприятие также потерпело неудачу из-за плохо проведенных земляных работ, а также из-за недостатка финансовых средств.

Британский предприниматель Хартли Ноулес (Hartley Knowles) в 1898 году при помощи туннеля умудрился полностью отвести воду. Дно озера оказалось покрыто слоем ила толщиной в метр, который на другой день под палящим солнцем превратился в недоступное для заступов и лопат покрытие. Вскоре после этого ил блокировал туннель и озеро вновь наполнилось водой. На память бизнесмену досталось несколько артефактов, стоимостью в 500 фунтов.

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В 1965 году правительство Колумбии объявило горное озеро Гуатавита национальным достоянием. На этом все предприимчивые попытки осушить озеро и закончились.

Чего только не называли словом "Эльдорадо" за всю историю существования этого термина. Не только озеро, не только позолоченного человека, но и гигантский храм, и утонувший в джунглях город.

Эльдорадо между Амазонкой и Перу?

Наконец, в 1595 году английский пират и мореплаватель сэр Уолтер Рейли сообщал о сказочном богатстве королевства Eldorado, которое, вероятно, располагалось где-то между рекой Амазонкой и государством Перу.

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