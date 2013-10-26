Истории любви: Матисс и натурщица

Французский художник Анри Матисс встретил свою последнюю любовь в 62-летнем возрасте. Удивительно то, что сибирячка Лидия Делекторская была совсем не в его вкусе, но любовь, как говорится, зла. Девушка сначала работала у известного художника сиделкой, а потом стала его натурщицей. "Синие глаза" — первая матиссовская картина с Лидией Делекторской.

Шестьдесят третий год шел Матиссу, когда осенью 1932 года в мастерской художника появилась Лидия Омельченко. Девушка родилась 23 июня 1910 года в Томске в семье главного городского детского врача Николая Ивановича Делекторского и его жены Веры Павловны. Родных братьев и сестер у Лидии не было. В гражданскую войну отец умер от тифа, а мать — от холеры. 12-летнюю круглую сироту приютила родная сестра матери. В 1924 году тетя бежала из Советской России в Манчжурию.

В Харбине Лида училась в школе, где изучала английский язык. Когда же пришлось покидать Харбин, то тетя с племянницей выбрали Париж. Во Франции тогда царил экономический кризис и найти работу иммигрантам и без знания языка было крайне затруднительно. Лидии Делекторской пришлось распрощаться со своей мечтой стать, как ее отец, врачом. В перспективе ей могла улыбнуться удача устроиться на работу лишь статисткой, танцовщицей, натурщицей или, быть может, сиделкой.

В 19 лет она вышла замуж за Бориса Омельченко, который был намного старше нее, а через год, в 1930-м, ушла от него, хотя официально развелась только через шесть лет. Позже Лидия вернет и свою девичью фамилию. А тогда она закрутила роман с русским красавцем-иммигрантом и укатила с ним в Ниццу. Молодой человек сулил своей возлюбленной золотые горы, но как раз в это время во Франции приняли драконовский закон, запрещавший брать на квалифицированную работу иностранцев.

Читайте также: Как Багратион победил на любовном фронте Наполеона

На автобусной остановке ей попалось объявление о найме на работу. Лидии удалось устроиться на неполный рабочий день к пожилому художнику, имени которого она прежде никогда не слыхала. Слишком далеки были ее интересы от живописи, а жизненные условия от жизни художественной богемы. Кроме помощи в ателье, девушка работала сиделкой. Анри Матисс пунктуально платил за каждый сверхурочный час.

Спустя полгода Матисс рассчитал мадам Омельченко и дал ей в долг 500 франков. Лидия и ее бойфренд мечтали приобрести небольшую русскую чайную, но страсть к азартной игре поставила крест на этой затее. Лидин дружок проиграл в казино всю сумму и ей пришлось устроиться на два месяца в ночное кабаре в Каннах за 300 франков в месяц. Для сравнения сиделки у мадам Матисс получали около тысячи плюс бесплатная еда и проживание.

Зять Матисса встретил Лидию в гараже на улице Дезире Ниель и узнал от нее, что девушка собирается принять участие в четырехдневном танцевальном марафоне. Зрители, видевшие фильм Сидни Поллака "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?", быстро поймут о чем идет речь. Как и в США времен "Великой депрессии", во Франции тоже проводили танцевальные испытания на выносливость и за каждые сутки выплачивали 25 франков, а выдержавшие состязание получали главный приз. На это и рассчитывала крепкая сибирячка.

Читайте также: Императорская любовь в окружении пирамид

"Счастье всегда нас ждет только завтра", — сетует героиня голливудской ленты, к слову снятой потомком эмигрантов из Одессы. Однако для Лидии судьба, видимо, решила сделать исключение. Ошарашенный такими новостями Матисс тотчас же отправил своего водителя в казино с наказом срочно привезти Лидию. Представшая перед мэтром строптивая русская девчонка ни в какую не соглашалась, чтобы художник простил ей долг. Симпатией к этой русской прониклась и супруга Матисса. Вскоре она стала ухаживать за мадам Матисс и ее внуком и окончательно переехала в дом Матиссов.

Однажды Матисс нарисовал задремавшую сиделку и после этого наброска попросил Лидию позировать ему. "Синие глаза" — первая картина с Лидией, сидящей в своей излюбленной позе: голова, опущенная на скрещенные на спинке стула руки. Как признавалась позже Лидия Делекторская, она не была типажом Матисса, который кроме нее и своей дочери, рисовал почти исключительно южанок. Знойные женщины были мечтою художника до его встречи с белокурой и голубоглазой сибирячкой.

Матисс называл ее Снежной Королевой. Первым итогом работы с новой моделью стала нарисованная за шесть месяцев "Розовая обнаженная". С появлением в ателье Лидии Матисс возвратился к давно забытому сюжету "нимфа и сатир", которым некогда грешил. В отличие от прежних рисунков, передававших сцены насилия сатира над нимфой, в более поздних картинах не было и намека на страдание или беспомощность.

Матисс скончался 3 ноября 1954 года в своей мастерской в Симьезе на руках дочери и Лидии. Делекторская достала свой чемодан и ушла, чтобы в дом могла вернуться вдова Амели Матисс.

Читайте также: Любовь Эйнштейна была сложнее теории относительности

На протяжении более чем двадцати лет Лидия Делекторская оставалась близким другом Анри Матисса. Часть подаренных ей Матиссом полотен она отослала в дар Эрмитажу. В подарок советским музеям Лидия Николаевна отсылала произведения Анри Матисса не только из личной коллекции, но и приобретала их на аукционах. Кроме картин Делекторская безвозмездно передала скульптурные работы, литографии и иллюстрации к книгам. Благодаря ее усилиям в Советском Союзе появилось огромное количество полотен французского художника, которое разнообразно представляет его творчество.

Когда Константин Паустовский приехал во Францию в составе писательской делегации из СССР, Лидия Николаевна специально пришла к нему в гостиничный номер, чтобы взять автограф. Она высоко ценила его талант. Со временем Делекторская перевела на французский почти все произведения Паустовского.

