В компании Microsoft грядут перестановки: десятки журналистов потеряют работу из-за появления новой автоматизированной системы разработки контента. По данным представителей Microsoft, речь идет о сайте MSN, в частности, о его рубрике новостей, а уволят в первую очередь репортеров из американского и британского его "отделений". Как роботы "отобрали" работу у людей?
Уволенные журналисты, подчеркивает Microsoft, не создавали оригинального контента, а просто работали с партнерами компании, копируя новости из крупных источников и дополняя их фотографиями. Логично, что Microsoft решили посмотреть, справится ли искусственный интеллект с такой (достаточно простой) работой.
Источники сообщили новостному порталу Seattle Times, что искусственный интеллект внедрен как часть новой политики бюджетирования.
"Как и все компании, мы оцениваем эффективность нашего бизнеса на регулярной основе. И некоторые наши решения, основанные на этой оценке, приводят к перераспределению ресурсов. Подчеркиваем — решение по MSN не связано с пандемией коронавируса", — сообщили представители IT-гиганта.
Журналисты Seattle Times сообщает, что суммарно из компании уволят примерно 77 человек уже к концу июня, и в основном это будут внештатные работники. В структуре MSN останется коллектив журналистов, оформленных штатно.
"Унизительно было думать, что машины могут заменить нас. Но теперь мы собираем вещи и уходим", — прокомментировал один из уволенных журналистов.
Некоторые уволенные журналисты отмечают, что новый алгоритм не сможет сразу адаптироваться к редакционной политике компании, из-за чего в ленту новостей могут попасть нежелательные материалы.
По данным издания The Guardian, в целом уволенные отнеслись к ситуации с юмором.
"Я тратил свое время на то, чтобы писать про искусственный интеллект и то, как он лишит нас работы. Что, собственно, случилось и со мной", — рассказал изданию уволенный журналист.
Специалисты по работе со СМИ видят в решении Microsoft шаг к преодолению будущего кризиса, вызванного коронавирусом: по их данным, падение доходов от обычных и Интернет-СМИ может к концу года составить до 30%.
При этом в Microsoft не одиноки: компания Google также финансирует проект, итогом которого станет ИИ, пишущий около 30 000 статей в месяц. Для контроля ИИ, по словам разработчиков, нужны будут всего 5 редакторов.
"Особенность системы — быстрый поиск добавочных данных, так называемой "фактуры". Например, если специалист работает в небольшой городской газете, может быть сложно быстро найти достоверные и подходящие под задачу данные. Новый алгоритм в этом поможет", — отмечают на портале bbc. com.
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Фото: nypost.com
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