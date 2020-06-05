Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Microsoft заменит журналистов роботами

Наука » Технологии

В компании Microsoft грядут перестановки: десятки журналистов потеряют работу из-за появления новой автоматизированной системы разработки контента. По данным представителей Microsoft, речь идет о сайте MSN, в частности, о его рубрике новостей, а уволят в первую очередь репортеров из американского и британского его "отделений". Как роботы "отобрали" работу у людей?

Кого именно уволили

Уволенные журналисты, подчеркивает Microsoft, не создавали оригинального контента, а просто работали с партнерами компании, копируя новости из крупных источников и дополняя их фотографиями. Логично, что Microsoft решили посмотреть, справится ли искусственный интеллект с такой (достаточно простой) работой.

Источники сообщили новостному порталу Seattle Times, что искусственный интеллект внедрен как часть новой политики бюджетирования.

"Как и все компании, мы оцениваем эффективность нашего бизнеса на регулярной основе. И некоторые наши решения, основанные на этой оценке, приводят к перераспределению ресурсов. Подчеркиваем — решение по MSN не связано с пандемией коронавируса", — сообщили представители IT-гиганта.

Мнения: роботы захватят новостные порталы?

Журналисты Seattle Times сообщает, что суммарно из компании уволят примерно 77 человек уже к концу июня, и в основном это будут внештатные работники. В структуре MSN останется коллектив журналистов, оформленных штатно.

"Унизительно было думать, что машины могут заменить нас. Но теперь мы собираем вещи и уходим", — прокомментировал один из уволенных журналистов.

Некоторые уволенные журналисты отмечают, что новый алгоритм не сможет сразу адаптироваться к редакционной политике компании, из-за чего в ленту новостей могут попасть нежелательные материалы.

По данным издания The Guardian, в целом уволенные отнеслись к ситуации с юмором.

"Я тратил свое время на то, чтобы писать про искусственный интеллект и то, как он лишит нас работы. Что, собственно, случилось и со мной", — рассказал изданию уволенный журналист.

Специалисты по работе со СМИ видят в решении Microsoft шаг к преодолению будущего кризиса, вызванного коронавирусом: по их данным, падение доходов от обычных и Интернет-СМИ может к концу года составить до 30%.

При этом в Microsoft не одиноки: компания Google также финансирует проект, итогом которого станет ИИ, пишущий около 30 000 статей в месяц. Для контроля ИИ, по словам разработчиков, нужны будут всего 5 редакторов.

"Особенность системы — быстрый поиск добавочных данных, так называемой "фактуры". Например, если специалист работает в небольшой городской газете, может быть сложно быстро найти достоверные и подходящие под задачу данные. Новый алгоритм в этом поможет", — отмечают на портале bbc. com.

Читайте также:

Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции

Аллергия на "цифру" и практика инноваций

Фото: nypost.com

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы microsoft работа роботы журналисты технологии цифровая журналистика искусственный интеллект
Новости Все >
Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео
Названы регионы, где есть новые инфицированных
Минэнерго составляет план по устранению последствий ЧС под Норильском
В Пермском крае зафиксирован случай заражения COVID-19 в детском саду
Невеста Панарина рассказала о беспорядках в Нью-Йорке
Врач объяснила опасность супа-солянки для сердечников и гипертоников
В парк Кисловодска перенесут плиту со следами настоящего динозавра
В Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения"
Свыше 8,7 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
Ли Кэцян: Китай предлагает $ 20 млн за вакцину от коронавируса
Последние материалы
Драка мужчины без маски и полицейских в Магнитогорске попала на видео
Названы регионы, где есть новые инфицированных
Минэнерго составляет план по устранению последствий ЧС под Норильском
В Пермском крае зафиксирован случай заражения COVID-19 в детском саду
Невеста Панарина рассказала о беспорядках в Нью-Йорке
Врач объяснила опасность супа-солянки для сердечников и гипертоников
В парк Кисловодска перенесут плиту со следами настоящего динозавра
В Ростовской области прошел онлайн-форум "Новые вызовы. Новые решения"
Свыше 8,7 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
Ли Кэцян: Китай предлагает $ 20 млн за вакцину от коронавируса
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?

Белоруссию могут ждать новые европейские санкции Лукашенко будет просить помощь у России. Но может получиться так, что в 2020 пройдут последние "его" выборы...

Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Новости Украины
Минюст Украины готов начать распродажу тюрем
Общество
Арестован Николай Платошкин
Новости Белоруссии
Ярослав Романчук рассказал, почему Белоруссия устала от Лукашенко
Василий Амирджанов Химера толерантности обернулась реверсивным расизмом Василий Амирджанов Игорь Буккер Почему дикари стали архитекторами, а не земледельцами Игорь Буккер Усам Оздемиров О визах, талантах и двух тиграх, дерущихся в долине Усам Оздемиров
Комментарии
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Игорь Коротченко о прошлом Украины и будущем России
Путин рассказал о важности грамотного использования природных ресурсов
Арестован Николай Платошкин
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Пушилин прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Решение суда по делу Платошкина: "Два месяца под домашним арестом"
Арестован Николай Платошкин
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Лукашенко выиграет выборы-2020, потеряв страну?
Россия обставила США в войне за "Северный поток-2"
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
Не сюрприз: почему КПРФ выступила против поправок в Конституцию
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ