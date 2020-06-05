Microsoft заменит журналистов роботами

В компании Microsoft грядут перестановки: десятки журналистов потеряют работу из-за появления новой автоматизированной системы разработки контента. По данным представителей Microsoft, речь идет о сайте MSN, в частности, о его рубрике новостей, а уволят в первую очередь репортеров из американского и британского его "отделений". Как роботы "отобрали" работу у людей?

Кого именно уволили

Уволенные журналисты, подчеркивает Microsoft, не создавали оригинального контента, а просто работали с партнерами компании, копируя новости из крупных источников и дополняя их фотографиями. Логично, что Microsoft решили посмотреть, справится ли искусственный интеллект с такой (достаточно простой) работой.

Источники сообщили новостному порталу Seattle Times, что искусственный интеллект внедрен как часть новой политики бюджетирования.

"Как и все компании, мы оцениваем эффективность нашего бизнеса на регулярной основе. И некоторые наши решения, основанные на этой оценке, приводят к перераспределению ресурсов. Подчеркиваем — решение по MSN не связано с пандемией коронавируса", — сообщили представители IT-гиганта.

Мнения: роботы захватят новостные порталы?

Журналисты Seattle Times сообщает, что суммарно из компании уволят примерно 77 человек уже к концу июня, и в основном это будут внештатные работники. В структуре MSN останется коллектив журналистов, оформленных штатно.

"Унизительно было думать, что машины могут заменить нас. Но теперь мы собираем вещи и уходим", — прокомментировал один из уволенных журналистов.

Некоторые уволенные журналисты отмечают, что новый алгоритм не сможет сразу адаптироваться к редакционной политике компании, из-за чего в ленту новостей могут попасть нежелательные материалы.

По данным издания The Guardian, в целом уволенные отнеслись к ситуации с юмором.

"Я тратил свое время на то, чтобы писать про искусственный интеллект и то, как он лишит нас работы. Что, собственно, случилось и со мной", — рассказал изданию уволенный журналист.

Специалисты по работе со СМИ видят в решении Microsoft шаг к преодолению будущего кризиса, вызванного коронавирусом: по их данным, падение доходов от обычных и Интернет-СМИ может к концу года составить до 30%.

При этом в Microsoft не одиноки: компания Google также финансирует проект, итогом которого станет ИИ, пишущий около 30 000 статей в месяц. Для контроля ИИ, по словам разработчиков, нужны будут всего 5 редакторов.

"Особенность системы — быстрый поиск добавочных данных, так называемой "фактуры". Например, если специалист работает в небольшой городской газете, может быть сложно быстро найти достоверные и подходящие под задачу данные. Новый алгоритм в этом поможет", — отмечают на портале bbc. com.

Читайте также:

Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции

Аллергия на "цифру" и практика инноваций

Фото: nypost.com