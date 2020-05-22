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Автор Усам Оздемиров

Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции

Наука

Минэкономразвития даёт неутешительный прогноз по ВВП страны: в 2020 году его падение составит 5%. Экономику придётся развивать, как говорится, с низкого старта. Обычное топтание на месте и долгое запрягание будут совсем не к месту. Следует искать точки роста и концентрировать усилия на них. И здесь не последнюю роль играют наука и передовые технологии.

Недавно президент страны назвал "искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование" той базой, на которой будет развиваться Россия. Более того, Владимир Путин не раз подчёркивал экзистенциальный характер высоких технологий, так как без них под вопросом окажется сохранение российской цивилизации. В ноябре 2018 года на заседании Совета по науке и образованию глава государства отмечал, что наш научный потенциал должен в полной мере соответствовать "масштабным задачам прорыва, которые стоят перед Россией", и призывал ученых "обеспечить технологическое лидерство страны и её участие на равных в глобальном научном процессе".

"Если мы и дальше будем распылять деньги, — сказал Владимир Путин, — неспешно двигаться вперёд, а то и просто "пережёвывать" вчерашние проблемы, мы просто опоздаем — причем опоздать можем навсегда, даже в последний вагон технологической революции не успеем прыгнуть".

Внедрению инноваций мешает инертность директоров

Слова правильные, но, к сожалению, чудес не бывает: от научной идеи и разработки до конечного продукта, сходящего с промышленного конвейера — дистанция огромного размера. Несмотря на недвусмысленные установки, идущие с самого верха, принятые целевые программы и щедрое финансирование, процесс внедрения высоких технологий в нашу жизнь идёт ни шатко ни валко.

Компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела опрос около 80 членов советов директоров крупных российских компаний из 14 отраслей, который показал, что проникновение новых технологий в них невелико. Хотя большинство респондентов (72%) и отводят им важную роль, 37% признались, что у них вообще не используют новых технологий. Часть компаний, в диапазоне от 7 до 19%, внедрили у себя робототехнику, интернет вещей, блокчейн, дроны, 3D-печать, искусственный интеллект и реже всего системы виртуальной и дополненной реальности.

В ежегодном обзоре рынка робототехники за 2019 год, проведенном аналитиками Sberbank Robotics Laboratory, сделан вывод, что в этой сфере внедрение инноваций в России замедлилось. На изобретения, связанные с роботами, выдано патентов не больше, чем в 2002 году. Сравнение с другими странами не в нашу пользу: у нас на каждые 10 тысяч рабочих к началу 2018 года приходилось всего 4 промышленных робота, а среднемировой показатель — 85. Даже в Испании и Чехии на 10 тысяч рабочих приходилось 157 и 118, соответственно.

Несмотря на традиционно сильную инженерную школу и умение решать сложные, технократические задачи, продвижению инновационных решений мешают такие слабые стороны российской действительности, как:

  • проблемы с созданием прототипов,
  • дефицит мощностей передового производства,
  • устаревшие образовательные программы,
  • обилие низкоквалифицированных кадров без должной соцзащиты (из-за перекосов в миграционной политике) и т. д.

Представители компаний, активно использующих IT-технологии, ищут свой интерес в том, чтобы увеличить выручку, улучшить сервис, снижать затраты, выходить на новые рынки, создавать инновационные продукты и получать преимущества перед конкурентами. Но не для всех эти преимущества очевидны. Многие директора уверены, что они хорошо справляются и без цифровых технологий. Одни не знают, как интегрировать IT-технологии с уже существующими системами, другие жалуются на нехватку специалистов, а третьи ждут, пока прорывные технологии испытают на себе другие игроки. Эта инертность российского бизнеса объясняется отсутствием жесткой конкуренции, а следовательно и стимула тратить деньги на инновации. Нужно время, чтобы инвестиции окупились, так зачем рисковать, если рынок труда переполнен дешевой рабочей силой?

Кто вы — будущие лидеры цифровой экономики?

Федеральный проект "Цифровые технологии" изначально предусматривал развитие девяти прорывных направлений. К ним относятся:

  1. нейротехнологии и искусственный интеллект,
  2. технологии виртуальной и дополненной реальности,
  3. компоненты робототехники и сенсорики,
  4. технологии беспроводной связи,
  5. большие данные,
  6. системы распределенного реестра (блокчейн),
  7. промышленный интернет,
  8. новые производственные технологии
  9. и квантовые технологии.

Однако в прошлом году президиум АНО "Цифровая экономика" по каким-то причинам сократил их число с девяти до шести: от разработки трёх дорожных карт — промышленного интернета, больших данных и робототехники — решено отказаться, а направления больших данных и искусственного интеллекта будут объединены. Проигравшей в этой ситуации оказалась робототехника, которая и без того среди отстающих. Отметим, что на реализацию проекта "Цифровые технологии" в 2018-21 годы всего заложено 270 млрд рублей — 90 млрд рублей из федерального бюджета, а остальные идут из внебюджетных источников.

По мнению экономиста Бориса Славина, профессора кафедры бизнес-информатики Финансового университета при правительстве России, если раньше основной задачей IT была реализация бизнес-целей компании с использованием цифровых технологий, то теперь это поиск таких решений, которые помогут изменить сам бизнес.

Такое переформатирование помогает молодым компаниям и стартапам занять достойное место и стать основным источником цифровой трансформации. При этом государству не надо проводить насильную цифровизацию сверху или пытаться самому инвестировать в разработку цифровых услуг. Государство могло бы больше инвестировать в фундаментальные исследования, оказывая поддержку исследовательским лабораториям и университетам, где находятся будущие лидеры цифровой экономики и где рождаются перспективные прорывные технологии.

С другой стороны, государство должно оказывать бОльшую поддержку частному IT-бизнесу, что позволило бы ему на равных конкурировать с зарубежными компаниями. Партнерские отношения с компаниями IT-рынка и реформированная IT-отрасль — более прозрачная и социально-ориентированная — стали бы хорошим трамплином к цифровой трансформации всей экономики.

Прорывные технологии способны произвести качественный скачок в развитии многих отраслей народного хазяйства:

  • сформировать мощную технологическую базу для выпуска конкурентной на мировом рынке продукции,
  • создать новые строительные технологии,
  • модернизировать транспортную инфраструктуру,
  • укрепить продовольственную безопасность,
  • качественно улучшить состояние окружающей среды,
  • поднять уровень здравоохранения,
  • фарминдустрии и многое другое.

В общем-то, направлений развития в сфере высоких технологий — бесчисленное множество, и ни одно государство не может "застолбить" какое-то из них. Главное, не оказаться в хвосте научно-технического прогресса, а наоборот, ставить амбициозные цели и стремиться быть в числе лидеров. Для этого власть должна искусно "дирижировать" всем ансамблем игроков от образования, науки и бизнеса.

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Темы инновации технологии искусственный интеллект технологическая революция
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