Аллергия на "цифру" и практика инноваций

У всех технических новшеств в обществе всегда находились противники, под каким бы знаменем они ни выступали. Не являются исключением и современные инновационные идеи, касающиеся развития цифровой экономики. Все эти мудрёные термины вокруг да около "цифры" вызывают у скептиков аллергию. Но время не повернуть вспять: если мы не будем развивать технологии, то проиграем в жесткой конкуренции с развитыми странами. Да и пандемия сегодня диктует свои условия.

Вообще, нужна ли цифровая трансформация предприятий? Может, всё это модный трёп ради "хайпа" и нам всем просто морочат голову, чтобы отвлечь внимание от более жизненных вопросов? Есть смысл посмотреть, как инновационные идеи и цифровые технологии внедряются на практике в российских условиях. Так называемый интернет вещей, чья работа основана на взаимодействии оборудования с помощью сети датчиков, был изначально предназначен для промышленного производства, но стал проникать также в здравоохранение, ритейл и другие сферы.

Читайте начало: "Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции".

У медиков появился "цифровой" помощник

Поскольку больше трети медицинской деятельности состоит из рутины, современные технологии помогают значительно сократить нагрузку на врачей — что особенно ценно в условиях большого наплыва больных из-за коронавирусной инфекции. Голосовые сервисы Центра речевых технологий (ЦРТ) помогают обеспечить безопасность врачей и пациентов. Виртуальный оператор системы "Рупор" способен сам обзванивать жителей и доводить до них важную информацию. Тогда как голосовой бот Voice Navigator принимает звонки и записывает пациентов на прием. Внедренные в семи московских поликлиниках сервисы уже обрабатывают 30000 звонков еженедельно к радости регистратур. По данным ЦРТ, в данных медучреждениях благодаря голосовым роботам удалось сократить в 2 раза людей, пропустивших свою запись, и увеличить в 3 раза отмененные вовремя приемы.

Или взять современные системы распознавания речи, которые освобождают врача от такой рутины как заполнение форм во время приема. Так вот, использование технологии Voice2Med в семи клиниках России и Казахстана продемонстрировало ускорение ввода данных в 4-8 раз и экономию рабочего времени врача до 1 часа 10 минут в день. По данным кардиоцентра НМИЦ им. В. А.Алмазова в Санкт-Петербурге, его врачи с помощью системы Voice2Med смогли провести 30 тысяч дополнительных приемов за год.

Самолетом, поездом и кораблем — на пути прогресса

Транспортный гигант РЖД планирует вложить 110 млрд рублей в свою стратегию цифровой трансформации до 2025 года и рассчитывает получить 153 млрд экономического эффекта.

Для ее исполнения понадобится дополнительно 2500 квалифицированных специалистов. Компания уже приступила к тестированию "умного" локомотива без машиниста с дистанционным контролем оборудования.

Совместно с компанией "Сименс" на базе депо "Подмосковное" был создан Центр обработки и анализа данных на основе алгоритмов Big Data. Он позволил сделать качественный скачок в качестве сервисного обслуживания пригородных поездов "Ласточка", так как дает возможность спрогнозировать состояние их узлов и увеличивает степень готовности подвижного состава.

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" активно использовали цифровые технологии при реализации проекта выпуска самолета Sukhoi Superjet 100.

Опора на цифровые модели открыла возможности широкой кооперации с поставщиками комплектующих по всему миру, параллельного проектирования и модернизации производственных процессов. В результате проект, начатый с нуля в 2000 году, привёл к первому полёту самолета уже в 2008-ом.

Проект "Цифровая верфь", разработанный Санкт-Петербургским морским университетом, обеспечивает информационную связь всех задействованных машин и станков под общим управлением, что обеспечивает максимальную точность и качество производимых работ от начала и до конца.

С помощью "цифровой верфи" предприятия могут увеличить свои производственные мощности, сократить затраты на постройку судов и их послепродажное обслуживание, а также повысить объемы экспорта. С помощью отечественного программного комплекса FlowVision выполнены более 50 проектов судов различного класса и назначения. Он позволяет моделировать поведение судов в различных условиях для достижения отличных мореходных и гидродинамических качеств.

Когда на шахте, на заводе и в лесу действуют с умом

Применение новых технологий на различных производствах позволяет обезопасить рабочих как от получения опасных травм, так и заражения коронавирусом.

Так, Сибирская угольная энергетическая компания использует целый комплекс интеллектуальных систем: различные тренажеры-стимуляторы для подготовки сотрудников, функциональные 3D-модели шахт, встроенные в каски датчики метана — всё это даёт высокие гарантии безопасности персонала, занятого на подземной добыче.

В некоторых угольных энергетических компаниях шахтеров снабжают "умными" касками, которые подают сигналы при захождении в опасные задымленные зоны. Отдельные компании могут похвастаться работой "умного" угольного пласта, способного передавать данные по характеристикам породы угольному комбайну для корректировки его работы, или "интеллектуального карьера", чьи технологии позволяют минимизировать или полностью исключить присутствие человека на опасных для него участках.

На основе внедрения Big Data и Интернета вещей "Объединенная металлургическая компания" совместно с Yandex разработала проект под названием "Снайпер" на Магнитогорском металлургическом комбинате.

Достаточно заложить исходные данные и эта супер-технология выдает оператору в реальном времени рекомендации по использованию ферросплавов и добавочных материалов при производстве стали в кислородно-конвертерном цехе. Благодаря "Снайперу" комбинат может вырабатывать высококачественную сталь с заданным химическим составом при минимальных затратах.

Цифровые решения позволили группе "Черкизово" добиться значительных позитивных результатов.

На одном из мясоперерабатывающих заводов установили онлайновую систему учета индивидуальной производительности на основе выработки и качества работы сотрудников. В итоге производительность труда выросла на 15 %, снизился брак, а рабочих перевели на оплату труда по индивидуальному результату.

Недавно пресс-служба правительства Пермского края сообщила об окончании тестирования первой очереди пилотного проекта "Умный лес", который позволяет автоматизировать работу госорганов по учету лесного фонда, контролировать сбор платежей за пользование лесными ресурсами, ускорить согласование документов и, вообще, сделать оборот древесины прозрачным.

Эта система также поможет бороться с незаконными рубками на основе данных космического мониторинга. Таким образом, проект "Умный лес" решает целый комплекс задач — от управления до охраны окружающей среды.

Проведенные в 2018–2019 годах исследования показали значительное отставание России по количеству IT-специалистов в сравнении с США: 540 тысяч у нас и более 4 миллионов у них. Причем эксперты не сомневаются в том, что если даже увеличить нашу армию IT-специалистов в несколько раз, без работы они не останутся. Несмотря на скепсис в отношении инноваций по цифровой трансформации со стороны части общества многие представители бизнеса и госструктур осознали, что только с ними возможно выживание компаний в рыночной конкуренции, а для государства — обретение экономического веса на международной арене.