Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну

Наука » Экология » Космос

Почему Россия не сможет помешать США "приватизировать" Луну, пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Рогозин: А были ли американцы на Луне? Мы проверим

Рогозин захотел остановить США

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны.

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он уверен, что Россия не будет участвовать "в лунной гонке" с США, которая напоминает предвыборные соревнования американских демократов и республиканцев.

"По Луне мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу США, когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную", — отметил глава Роскосмоса.

По его словам, на Луне Роскосмос будет отрабатывать те эксперименты, которые нам необходимы для работы по астероидам и по дальним планетам — это взлет, посадка в безатмосферном режиме, это сама транспортная система, которая позволит доставлять экипажи и грузы.

"То есть Луна не является для нас конечной целью", — пояснил Рогозин.

Вероятно, это был ответ на подписанный в апреле президентом США Дональдом Трампом указ «О поощрении международной поддержки в отношении добычи и эксплуатации космических ресурсов», в соответствии с которым Вашингтон официально допустил добычу различных металлов и прочих минеральных ресурсов на Луне.

Курс Америки, говорится в указе, в этой области заключается в том, чтобы поощрять международную поддержку добычи космических ресурсов частным и государственным сектором «в соответствии с применимым правом». При этом Госдепу поручается «стремиться к разработке» совместных заявлений и договоров с иностранными государствами о безопасном ведении добычи космических ресурсов.

Иногда полезно читать международные договора

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Института космической политики Иван Моисеев, отношения на Луне сейчас регулируются договором о космосе 1967 года. Документ был подписан СССР, Великобританией и США, и всего на сегодняшний день к нему присоединились более 100 государств. В нем говорится, что космическое пространство "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на него суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

"Но коммерческим компаниям этим договором разрешается действовать на Луне — добывать, доставлять на Луну какие-то там минералы и природные ресурсы, и в этом смысле американцы ничего не нарушают", — пояснил эксперт.

Роскосмос проигрывает США в дальнем космосе

По его мнению, "препятствовать" США в "приватизации"  Луны можно только опережая их технологически, но Роскосмос отстает в освоении дальнего космоса не только от США, но и от Индии, и от Китая.

"США же вполне могут создать плацдарм на Луне к 2028 году", — отметил Иван Моисеев.

Космические амбиции Вашингтона не ограничиваются Луной. В июне 2019 года Трамп призвал NASA сосредоточиться на подготовке марсианской миссии, поскольку на Луне американцы уже побывали. В свою очередь, глава NASA заявил, что первый пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.

В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.

Об этом рассказал исполняющий обязанности замглавы NASA Майк Голд.

"Я надеюсь, что, когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира… Мы хотим взаимодействовать с коллегами из России в обсуждении этого", — пояснил Голд.

Читайте по теме: Академик Лев Зеленый: Луна еще один континент Земли
В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы луна роскосмос дмитрий рогозин
Новости Все >
МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"
Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ
Дмитрий Песков вылечился от COVID-19 и выписался из больницы
Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?
В Печенгском районе создадут новый природный заказник
Купить ювелирные изделия в России станет проще
Серийного автовора задержали в Новгородской области
Телеведущий Гордон обнаружил, что заболел COVID-19 прямо на съемках
На следующей неделе в России начнут снимать ограничения с туризма
Попова: коронавирус не планирует уходить
Последние материалы
МИД Китая: США подталкивают мир к новой "холодной войне"
Почему технология "зелёных экранов" постепенно уходит в прошлое
Ульяновские десантники попали в книгу рекордов Вооруженных сил РФ
Вакцина от коронавируса прошла через испытание на людях
Дмитрий Песков вылечился от COVID-19 и выписался из больницы
Эффективен ли фитнес в борьбе с болезнью Альцгеймера?
В Печенгском районе создадут новый природный заказник
Купить ювелирные изделия в России станет проще
"Формула-1" выходит в онлайн и превращается в медиа
Серийного автовора задержали в Новгородской области
Популярное
Бывший СССР
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко

Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.

Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Киев требует отменить мобилизацию в ДНР и ЛНР
Новости Украины
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Нефть
Цены на нефть рухнули после заявления китайского премьера
Василий Амирджанов Выход из карантина на волне смысловой престидижитации Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам запрыгнуть в последний вагон технологической революции Усам Оздемиров Любовь Степушова Украина, трепещи: США выходят из договора "Открытое небо" Любовь Степушова
Комментарии
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Депутат Госдумы спрогнозировал повышение цен на бензин
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
"Все в Москву!": регионы ждет огромный отток жителей
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Экс-депутат Рады призвал истребить жителей Донбасса
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
Может ли Россия помешать планам "приватизации" Луны
Россияне боятся революции, войны и био-атаки в 2020 году
Россияне боятся революции, войны и био-атаки в 2020 году
Кардиолог назвал три симптома близкого сердечного приступа
Россия больше не будет исполнять "хотелки" Лукашенко
ВСУ вторые сутки не обстреливают ЛНР
Помощник Трампа пошел в атаку: "Китай устроил миру второй Чернобыль"
Эксперт назвал способ навсегда очистить историю поиска в Интернете
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ