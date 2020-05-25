Иван Моисеев: Россия не сможет помешать США приватизировать Луну

Почему Россия не сможет помешать США "приватизировать" Луну, пояснил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны.

"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он уверен, что Россия не будет участвовать "в лунной гонке" с США, которая напоминает предвыборные соревнования американских демократов и республиканцев.

"По Луне мы не должны дергаться так, как в свое время, к сожалению, реагировал Советский Союз на стратегическую оборонную инициативу США, когда колоссальные деньги были брошены фактически на фантастическую идею, в итоге не реализованную", — отметил глава Роскосмоса.

По его словам, на Луне Роскосмос будет отрабатывать те эксперименты, которые нам необходимы для работы по астероидам и по дальним планетам — это взлет, посадка в безатмосферном режиме, это сама транспортная система, которая позволит доставлять экипажи и грузы.

"То есть Луна не является для нас конечной целью", — пояснил Рогозин.

Вероятно, это был ответ на подписанный в апреле президентом США Дональдом Трампом указ «О поощрении международной поддержки в отношении добычи и эксплуатации космических ресурсов», в соответствии с которым Вашингтон официально допустил добычу различных металлов и прочих минеральных ресурсов на Луне.

Курс Америки, говорится в указе, в этой области заключается в том, чтобы поощрять международную поддержку добычи космических ресурсов частным и государственным сектором «в соответствии с применимым правом». При этом Госдепу поручается «стремиться к разработке» совместных заявлений и договоров с иностранными государствами о безопасном ведении добычи космических ресурсов.

Иногда полезно читать международные договора

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Института космической политики Иван Моисеев, отношения на Луне сейчас регулируются договором о космосе 1967 года. Документ был подписан СССР, Великобританией и США, и всего на сегодняшний день к нему присоединились более 100 государств. В нем говорится, что космическое пространство "не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на него суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами".

"Но коммерческим компаниям этим договором разрешается действовать на Луне — добывать, доставлять на Луну какие-то там минералы и природные ресурсы, и в этом смысле американцы ничего не нарушают", — пояснил эксперт.

Роскосмос проигрывает США в дальнем космосе

По его мнению, "препятствовать" США в "приватизации" Луны можно только опережая их технологически, но Роскосмос отстает в освоении дальнего космоса не только от США, но и от Индии, и от Китая.

"США же вполне могут создать плацдарм на Луне к 2028 году", — отметил Иван Моисеев.

Космические амбиции Вашингтона не ограничиваются Луной. В июне 2019 года Трамп призвал NASA сосредоточиться на подготовке марсианской миссии, поскольку на Луне американцы уже побывали. В свою очередь, глава NASA заявил, что первый пилотируемый полет на Марс может состояться уже в 2033 году.

В NASA оказались разочарованы позицией Роскосмоса по проекту международного договора об освоении Луны Artemis Accords.

Об этом рассказал исполняющий обязанности замглавы NASA Майк Голд.

"Я надеюсь, что, когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира… Мы хотим взаимодействовать с коллегами из России в обсуждении этого", — пояснил Голд.

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