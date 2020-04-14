В "Роскосмосе" назвали дату начала освоения Луны

Генеральный директор входящего в "Роскосмос" НПО Лавочкина Владимир Колмыков сообщил, что аппарат "Луна-27" будет запущен на спутник Земли в августе 2025 года.

По его словам, аппарат изучит магнитные аномалии и сейсмическую активность спутника и проверит работоспособность технологий посадки тяжелых аппаратов.

Точка посадки аппарата "Луна-27" может стать основной для российской лунной станции. Такое мнение высказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.