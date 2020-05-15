Академик Лев Зеленый: Луна еще один континент Земли

Лунную базу строили несколько месяцев. Иногда заходил Главный конструктор, садился на стул, молчал, о чем-то думал, а потом распоряжался установить макет еще одного стартового комплекса или проложить новую дорогу вокруг жилого городка для лунохода. Все знали, что Главный мечтает такую базу создать на Луне. Более того, он был уверен, что ему это удастся осуществить еще при жизни.

Однако этого не случилось.

Макет просуществовал более четверти века. А потом "сверху" пришло распоряжение базу ликвидировать, чтобы она не напоминала о том времени, когда мы проиграли лунную гонку американцам.

А в том зале, где стоял макет, организовали несколько столов для пинг-понга, чтобы сотрудники могли поиграть во время обеденного перерыва.

Однако легенда о лунной базе, названной в честь Главного конструктора "Барминградом", живет до сих пор. Я всегда напоминаю о ней, когда речь заходит об исследовании Луны, потому что на базе бывал, беседовал о ней с академиком В. П. Барминым — одним из основоположников отечественной и мировой космонавтики. Именно он создавал стартовые комплексы для ракет, в том числе и тот, откуда полетел в космос Юрий Гагарин.

— К сожалению, я макет не видел, — признался академик Л. М. Зеленый, — но Игорь Бармин мне рассказывал о нем довольно подробно…

Сейчас вспомнить о лунной базе весьма актуально — ведь только что принято решение возобновить работы, которые должны привести к ее созданию уже не на берегу Москвы-реки, а на Луне.

Кстати, президент США Дональд Трамп объявил, что теперь Луна "принадлежит Америке". Он намерен использовать богатства Луны для "процветания страны, которые сделают ее снова великой".

Не будем спорить с президентом США, но в наше время (и с этим следует с ним согласиться!) изучение и исследования Луны вновь становятся актуальными. А "принадлежать" она, естественно, будет всему человечеству…

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Из будущего в прошлое

Поводом для нашей встречи с академиком Зеленым послужило знакомство с документом, который обозначен так: "Решение Президиума Научно-технического совета Госкорпорации "Роскосмос" и Бюро Совета Российской академии наук по космосу по вопросу: "Концепция российской комплексной программы исследования и освоения Луны".

Этот 6-тистраничный документ стал итогом встречи ученых, конструкторов, космонавтов и чиновников, отвечающих в стране за развитие космонавтики. Совещание открыли своими выступлениями президент РАН академик А. С. Сергеев и Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Д. О. Рогозин, что само по себе говорит о том, что, наконец-то, в России серьезно начали задумываться о том, каким путем предстоит развиваться нашей космонавтике. И в своих выступлениях специалисты четко определили: ее будущее напрямую связано с тем, как мы будем осваивать Луну.

На шести страницах "Лунной Концепции" до деталей расписаны все этапы покорения и освоения спутника Земли вплоть до строительств там базы, напоминающей те, что созданы в Антарктиде. Да, речь идет о ряде международных станций на Луне, которые появятся там, в том числе и российской…

Я спросил у академика Зеленого:

— Лет двадцать я слышу о том, что надо осваивать Луну, посылать туда аппараты, изучать полюса, искать воду, использовать гелий-3 и так далее и тому подобное. Но происходило только сотрясание воздуха, и ничего не делалось. Что же случилось сейчас, коли речь зашла уже о лунной базе!?

— История, как нас учили классики, развивалась по спирали. Луной много занимались в советское время, была "лунная гонка" — она прошла и о Луне на какое-то время забыли. Однако постепенно к ней начали возвращаться в начале этого века. Был американский аппарат, потом японский полетел… Это были чисто научные миссии. Были сделаны довольно интересные открытия.

Признаюсь: я был противником исследования Луны. А директор Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского академик Эрик Михайлович Галимов всегда был активным сторонником изучения Луны, и мы с ним постоянно дискутировали. Наша космонавтика стояла на развилке пути: куда лететь? Я был сторонником Марса.

Тем более, что у нас был "Фобос". К сожалению, до спутника Марса мы не долетели — полет завершился где-то в Тихом океане. Для меня перелом в отношении Луны наступил в 2009-м году…

— Столь точная дата?

— Да. Был американский аппарат, на котором стоял наш прибор. Появилась красивая картинка нейтронного потока, который идет от Луны, и специалисты увидели довольно ощутимые запасы воды вблизи полюсов. Это очень интересно!

— Всегда было представление, что Луна — мертвое однообразное небесное тело, этакий камень, что крутится вокруг Земли…

— Именно так! А тут вода… Она в так называемых "темных ловушках". Дело в том, что на Луне есть кратеры, внутрь которых солнечные лучи не попадают. Оказалось, что не только внутри этих кратеров, но и вокруг их есть вода. А потом нашлись места, где она присутствует и в других местах. Но столь интересные места в основном находятся в районе полюсов. Появилась даже научная статья, в которой утверждалось, что Луна не "сухая и мертвая", а "влажная". Конечно, такие данные не могли не заинтересовать…

— В науке ведь все необычное сулит новые открытия, не так ли?

— Конечно. Интересы нашего института и геохимиков совпали — мы начали работать вместе. Академик Галимов назвал Луну "седьмым континентом Земли", и я с ним согласился.

— Нынче ключевое слово для Луны — "вода"?

— Безусловно. Во-первых, откуда она там взялась? Кстати, на Меркурии, который совсем рядом с Солнцем, в районе полярных шапок обнаружены подобные лунным аномалии.

— И на Марсе ведь тоже самое!

— А если к этому добавить Землю, то ясно, что у всех планет солнечной системы в районе полюсов находятся мощные ледяные шапки. Очень интересно!

К сожалению, из полярных районов Луны грунта у нас нет. Все экспедиции — шесть американских и три наших — брали образцы в центральных районах. Осуществлять посадку вблизи полюсов намного сложнее — траектория полетов иная.

Есть разные предположения о происхождении воды. Я придерживаюсь "кометной", мол, именно они разносят воду по космическому пространству. Миллиарды лет кометы бомбардируют Луну. Они не только образуют кратеры, но и дают воду. Кстати, и на Земле более половины воды принесено кометами… Да, у нас она испарялась, а на Луне вода хранится, будто в холодильнике, миллиарды лет. Она под слоем реголита. Ее немного, но она есть, сохранилась с тех пор, когда формировалась Земля и Луна.

— Это гипотеза?

— Пока, ее надо проверить. Но кроме воды кометы носят сложные органические молекулы…

— То есть они разносят жизнь по Вселенной?

— Это тоже одно из предположений, нуждающихся в доказательствах. Если это так, то мы можем обнаружить такие молекулы на Луне. Не нужно будет гоняться за кометами по всей Солнечной системе, как мы это делали раньше.

— Вы имеете в виду проект "Вега" и эксперименты в Америке?

— Да. Так что Луна может выполнить исключительную роль по сохранению уникальных природных явлений…

И третье: если мы серьезно задумаемся об освоении Луны, о создании там постоянной базы, аналогичной антарктическим, то наличие воды значительно облегчает ее существование.

Кроме использования воды для бытовых нужд, можно разлагать воду на водород и кислород, получать топливо для полетов в дальний космос.

— Я тоже начинаю смотреть на Луну с интересом…

— Земле фантастически повезло, что у нее есть Луна! Когда образовалась система Земля-Луна, то спутник был ближе, а потому возникали мощные приливы — суша и вода перемешивались, создавался своеобразный "питательный бульон", в котором зарождалась жизнь. Луна помимо романтических настроений у влюбленных сыграла большую роль в развитии жизни на Земле… Впрочем, все это пока фантазии, но они, безусловно, вызвали новый большой интерес к исследованию Луны.

Из документов Проекта: "Луна — будущий космический континент Земли и одна из основных задач состоит в разведке и закреплении за Россией одного-двух наиболее привлекательных плацдармов с высокими энергетическим и ресурсным потенциалами для обеспечения возможности создания на них в будущем Лунной базы.

В полярной зоне Луны режим дня и ночи зависит от рельефа местности. На вершинах холмов с высотой более 600 метров на полюсах Луны никогда не заходит Солнце, и температура поверхности колеблется от -60° до -40° по Цельсию. Аналогично, на дно приполярных кратеров с глубиной более 600 метров солнечные лучи никогда не проникают, и температура поверхности там не превышает -200° по Цельсию. Знание рельефа позволяет предсказать вероятные районы "холодных ловушек" для воды на дне полярных кратеров. Очевидно, что основной интерес для строительства представляют вечно-освещенные районы. Наибольший интерес представляют те, где в непосредственной близости находятся и вечно-затененные районы с залежами водяного льда. По современным представлениям, число таких уникальных районов может быть ограничено несколькими единицами, причем их сосредоточение гораздо выше на южном лунном полюсе".

И вновь "лунная гонка"?

Новый 2019 год ознаменовался сенсационным сообщением из Поднебесной. Китайский модуль успешно сел на обратной стороне Луны и передал ряд фотографий. Раньше эти районы — вблизи полюса — снимались только с окололунных орбит, а теперь мы увидели кратеры вблизи. Аппарат начал комплексные исследования в районе посадки.

Факт из прошлого

« На участке торможения лунной кабины космического корабля "Аполлон Х1" необходимость в переходе на полуавтоматическую программу управления возникла еще и потому, что автоматическая программа вела кабину на посадку в кратер (диаметр 180 м), заполненный камнями с поперечным размером до 3 м. Армстронг после полета рассказывал: "Я на мгновение задумался, не совершить ли посадку в этот кратер: ученые плясали бы от радости, но затем вспомнил правила летчиков-испытателей, что в случае сомнений в возможности успешной посадки всегда лучше тянуть дальше, что я и сделал". Армстронг снизил вертикальную скорость до 1,2 м/сек и начал горизонтальные маневры… В результате этих маневров лунная кабина совершила посадку за пределами опасной зоны в 330 м к западу от кратера с камнями… В момент посадки Армстронг передал: "Хьюстон, говорит База Спокойствия, "Орел" сел". Время посадки: 20 июля 1969 г. 20 час 17 мин 42 сек…Армстронг, спустившись на поверхность, произнес: "Это небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества"» .

— Начинается новая большая "лунная гонка", в которой большую роль начинают играть азиатские страны, — говорит академик Л. М. Зеленый. — Итак, китайский аппарат уже на обратной стороне Луны. Хороший аппарат был сделан в Японии. Индусы готовят свой запуск. И. конечно, американцы возвращаются к лунной программе…

— А мы?

— Мы были первыми, кто начал говорить о лунных исследованиях. Мы предложили цепочку миссий — "Луна-25", "Луна-26" и "Луна-27". Последний аппарат был еще в 76-м году, это "Луна-24". Мы планировали пуск станции еще в 16-м году, но сроки сдвигаются и теперь старт должен быть в 21-м году. Два аппарата посадочных и один орбитальный…

Первый этап исследования Луны (2019-2025 г.)

1. Использование автоматических КА "Луна-25-26-27" в рамках ФКП-2025 для решения следующих задач:

апробирование посадки и работы на полярной Луне, картирование Луны с орбиты;

исследование физических условий на- и под- поверхностью Луны (пыль, радиация первичная и вторичная, электростатические поля, подповерхностные структуры);

выбор мест для будущих полигонов (баз).

2. Разработка ключевых технологий, необходимых для освоения Луны (космическая медицина, робототехника, роверы, точная посадка и пр).

3. Начало доставки к Луне попутных малых КА с разнообразными научными задачами.

4. Начало отработки отечественной транспортной системы Земля-Луна:

разработка РН сверхтяжелого класса и перспективного транспортного корабля;

демонстрация возможностей создаваемых РН;

демонстрация возможностей перспективного транспортного корабля в автоматическом и пилотируемом полетах.

— В нашем Проекте участвует Европейское агентство. Они предоставят буровую установку, которую делали для Марса, но ее можно использовать и на Луне. Это взаимовыгодное сотрудничество. Мы подключились к созданию научной аппаратуры для их марсианской станции, а они для нашего лунника.

— Думаю, что без человека Проект лишится главного: сопереживания всех нас — то есть землян!

— Это предусмотрено следующим этапом освоения Луны…

Второй этап освоения Луны (2026-2030 г.)

1. Развитие программы освоения Луны автоматическими КА в рамках систематических работ по развертыванию полигонов или баз для решения следующих научных задач:

возврат грунта из приполярных районов Луны ("Луна-28");

тяжелый луноход или начало развертывания лунной полярной базы ("Луна-29");

участие в создании радиотелескопа на Луне ("Луна-30").

2. Начало международного сотрудничества по созданию полигонов.

3. Детальное исследование затененных областей Луны с орбиты и на поверхности.

4. Доставка к Луне серии КА для орбитальных исследований.

5. Подготовка к пилотируемым полетам на Луну. Реализация ключевых технологий, необходимых для ее освоения.

6. Демонстрация возможностей РН сверхтяжелого класса и перспективного транспортного корабля.

7. Осуществление пилотируемых полетов на окололунные орбиты и демонстрационных полетов пилотируемых средств на Луну.

8. Обслуживание международной окололунной станции (при ее реализации)

- … Кстати, американцы начинают задумываться о возобновлении полетов на Луну. У президента Барака Обамы была какая-то нечеткая, странная политика. Он предлагал даже "астероиды ловить". Дональд Трамп более четок. Мы это сразу почувствовали по поведению наших американских коллег. У них появился интерес и к нашей лунной программе, и, конечно, к китайской, где очень большая программа по Луне, рассчитанная до высадки там человека. Это официально объявлено, и они это сделают.

— Большая политика вновь вмешивается?

— Не только. В частности, в Китае идет реформирование структур, которые связаны с исследованиями космоса. Как мне кажется, происходит концентрация сил и средств. И это, безусловно, приведет к успеху. В том числе и в реализации лунной программы.

— В наших документах по "Лунному Проекту" упоминается о том, что есть опасность, что наши коллеги на Западе и на Востоке могут "захватить" наиболее интересные участки на Луне? Разве подобное возможно?

— Это реально. Вроде бы Луна большая и места там на всех хватит…

— Как и в Антарктиде?

— Там есть правило: если ставишь станцию вблизи озера, то уже никто другой не должен этого делать… Аналогичная ситуация и на Луне. Для меня есть очень привлекательные места там. Четыре фактора должны совпасть.

Должно быть освещение солнцем, хотя в любом случае понадобится ядерная энергетика.

Второе — видимость с Земли. Можно, конечно, связываться через ретранслятор, но психологически для человека важно видеть Землю своими глазами.

Третье — под поверхностью должны быть "вкрапления воды", которые мы обнаружили.

И, наконец, удобный для посадки рельеф — все-таки поверхность Луны в кратерах и нагромождениях камней, ровных площадок там немного.

К сожалению, мест, отвечающих всем этим требованиям, мало. Кстати, Южный полюс более привлекателен в этом плане. Американцы объявили, что места, где садились их "Аполлоны", объявляются Национальными парками США.

— А почему мы молчим?

— Не знаю. К сожалению, мы не объявили, что места посадки наших аппаратов тоже заповедные… В Америке идет бойкая торговля участками на Луне. Пока статус Луны такой же как у Антарктиды, то есть это общемировое достояние. Но что может случиться в будущем, не знаю… Пока мы отстаем.

Мы начали говорить об исследованиях Луны еще в 2010 году, а летим туда только в 2021-м. Китайцы послушали нас, изучили нашу программу, и сначала посадили простенького "нефритового зайца" на видимой стороне Луне, а теперь уже работают и на обратной ее стороне.

Я был в Китае, они показывали мне эти аппараты, делились планами на будущее. Все очень серьезно и весьма интересно. Честно говоря, обидно это видеть и слышать: мы давно уже разрабатываем лунную программу, а реализовывают ее другие!

Китайский луноход «Юйту» на обратной стороне Луны 4 января 2019 года

Третий этап освоения Луны (2031-2035 г.)

1. Развертывание полномасштабных научных экспериментов на Луне:

создание систем лунных автономных станций;

многократный возврат грунта;

создание радиотелескопа и детектора космических лучей;

использование луноходов.

2. Развертывание вспомогательных средств: ретрансляторов, энергетических модулей, роботов для работы на полигонах.

3. Посадка пилотируемого комплекса на Луну. Привлечение экипажей к части работ на лунных полигонах.

4. Начало экспериментов по использованию лунных ресурсов для строительства и работы базы.

5. Международное использование лунных полигонов.

— Странно, что отстаем — опыт есть…

— Нет опыта, потерян…, — говорит академик Зеленый. — Аппараты делают на НПО имени Лавочкина. Там осталось очень мало специалистов, которые имеют опыт создания уникальных космических станций. "Фобос" вслед за "Марсом" погиб практически на Земле. Оба раза подвели, правда, ракеты, но все это в одной отрасли.

Разучились делать аппараты, а потому решили сделать первые простыми — надо вновь осваивать мягкие посадки. Потеряно целое поколение, образовалась пропасть в "лихие 90-е", опыт не передавался, а терялся… Потеряна уверенность в своих силах… Все надо восстанавливать… Главное: нужна поддержка государства, его внимание.

Если люди это почувствуют, то все вернется — не боги горшки обжигают. В нашем Институте создаются уникальные приборы. Казалось бы, мы должны были разучиться их делать, так как научных спутников не было. Правдами и неправдами, пройдя жесточайшие конкурсы, наши специалисты начали ставить приборы на американские и европейские аппараты, а сейчас и на японские. То есть не потеряли опыт, мастерство, стремление к новому. Конечно, многое потеряно, но сотрудники Института космических исследований готовы выполнить свою часть работ по "Лунному Проекту".

Четвертый этап исследования Луны (2036-2040 г.)

1. Начало работы полномасштабной лунной базы (баз).

2. Доставка крупнотоннажных грузов и насыщение лунных полигонов разнообразными научными экспериментами.

3. Международное использование лунных полигонов.

"Не рано ли заигрывать с Луной?"

Поначалу мне показалось, что документы "Лунного проекта" созданы писателями-фантастами, которые решили "поиграть в будущее". И от реальности они весьма далеки, так как средств сегодня с трудом хватает лишь на эксплуатацию Международной Космической Станции и текущие запуски, связанные с безопасностью России.

Значит, ученые и специалисты по космосу собрались для того, чтобы пофантазировать?

Однако на память мне пришла полузабытая история, случившаяся на заре космонавтики.

2 января 1959 года стартовала ракета в сторону Луны. Целились именно в нее, но промахнулись. В те времена любую неудачу мы старались превратить в успех. И это частенько удавалось! Аппарат, не попавший на Луну, был назван первой в истории искусственной планетой с романтическим именем "Мечта".

В "Комсомолке" появилась статья "Не рано ли заигрывать с Луной?". Она вызвала необычайный ажиотаж — началась бурная дискуссия. Страна еще не оправилась от войны, дефицит во всем — нет хлеба, не хватает удобрений, нет жилья, нищета и полуголодное существование людей — а тут разговоры о Луне!?

Однако большинство читателей утверждает, что надо обязательно исследовать Луну!

И через два года в космос летит Юрий Гагарин.

Через шесть лет наш аппарат совершает первую мягкую посадку на Луну.

А спустя всего десять лет Нейл Армстронг произносит свою легендарную фразу о маленьком шаге человека и великом скачке человечества.

Может быть, следует вспомнить прошлое и вновь задать себе вопрос о "заигрывании с Луной" и ответить на него положительно!?