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Автор Олег Артюков

Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?

Наука

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, в соответствии с которым за американскими компаниями и частными лицами закреплено право на добычу космических ресурсов. Формулировки и впрямь звучат вызывающе — мол, США не считают космос всеобщим достоянием.

America First

"У американцев должно быть право на то, чтобы вести коммерческие исследования, добычу и использование ресурсов в далеком космосе в соответствии с надлежащим законодательством. Космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием", — говорится в указе.

Впрочем, заявление об приоритете США соседствует с тезисом о необходимости заключения международных соглашений. В указе говорится, что госдеп и другие министерства и ведомства должны провести переговоры на международном уровне для заключения двусторонних и многосторонних соглашений об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах частными и публичными компаниями. И в течение 180 дней госсекретарь должен отчитаться о проделанной работ. В госдепе, надо полагать, Белому дому весьма признательны за еще одно направление работы…

Вообще говоря, существует документ, который регулирует правовой статус Луны и других космических объектов. Это соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было заключено в 1979 году.

Этот документ распространяет международное право на Луну и все другие небесные тела, кроме Земли, включая орбиты вокруг этих тел. В нем провозглашается принцип исключительно мирного использования Луны и других небесных тел, принцип равных прав всех государств на исследования небесных тел, принцип недопустимости претензии со стороны любого государства на распространение своего суверенитета на какое-либо небесное тело.

Однако в Белом доме подчеркивают, что Соединенные Штаты выступают против соглашения 1979 года. Впрочем, критиковать за это Вашингтон едва ли уместно. Из государств, входящих в Совбез ООН и страны "Большой семерки" соглашение подписала только Франция. Но не ратифицировала. И вообще, к настоящему времени документ ратифицировали только два десятка государств. Которые, при всем уважении, едва ли можно отнести к числу лидеров по освоению космического пространства.

Критика США — и почему всерьез беспокоиться рано

Указ американского президента прокомментировали в Роскосмосе. По словам заместителя генерального директора ведомства по международному сотрудничеству Сергея Савельева, американские планы агрессивны и вредят международному сотрудничеству.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество… В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло", — подчеркнул Сергей Савельев.

Так что, в дополнение ко всем прочим напастям надо еще и к "лунным войнам" готовиться? Едва ли. Указ Трампа в значительной степени ориентирован на американскую аудиторию. Это демонстрация того, что Соединенные Штаты сохраняют лидерство в космосе и не намерены никому его уступать. В общем, вполне укладывается в политику, которая проводит нынешняя администрация. Или, по крайней мере, следование которой провозглашает.

Ну а что касается добычи полезных ископаемых на Луне, то есть большие сомнения, что при нынешнем уровне развития технологий это в обозримой перспективе будет прибыльным делом. Не говоря уж про Марс и астероиды.

Так что указ Трампа хоть и выглядит вызывающим, но в действительности серьезной проблемой станет едва ли. Сейчас есть куда более важные вещи.

Темы луна белый дом роскосмос космическое пространство
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