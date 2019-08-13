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"Ядерная батарейка" или ядерный двигатель. Что взорвалось в Белом море?

Наука » Технологии print

СМИ обсуждают, что произошло в Белом море, в результате чего погибли сотрудники Саровского ядерного центра.

8 августа российские власти опубликовали сообщение, что во время испытания реактивного жидкостного ракетного двигателя в районе города Северодвинска в Белом море два человека погибли, и был обнаружен краткий всплеск радиации.

Ссылка на радиацию была "странной", указывает Foreign policy — испытания ракетных двигателей не связаны с излучением. "С одним исключением: в прошлом году Россия объявила, что она провела испытания крылатой ракеты с ядерным реактором. Эта ракета называется 9М730 "Буревестник", а в НАТО — SSC-X-9 Skyfall".

Добавим, что в июле 2018 года Минобороны РФ сообщило о подготовке летных испытаний "экспериментальных образцов крылатой ракеты усовершенствованной конструкции". "Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата, является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".

12 августа представители Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) сообщили на пресс-конференции, что взорвался "малогабаритный источник энергии с использованием делящихся материалов". Под этой формулировкой можно понимать ядерный реактор, но в "Росатоме" говорят о "ядерной батарейке", — пишет "Фонтанка".

"Пятеро ученых-испытателей РФЯЦ погибли, трое в состоянии средней тяжести, их жизнь вне опасности", — сказал представитель института. Ракетные испытания проводились на морской платформе", — говорится в заявлении Росатома. "После того, как испытания были завершены, ракетное топливо воспламенилось, после чего произошла детонация. После взрыва несколько сотрудников были выброшены в море".

Западные СМИ ссылаются на мнение Джеффри Льюиса, эксперта по контролю над вооружениями в Институте международных исследований Мидлбери в Монтерее. По его мнению, несчастный случай произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, пишет Daily Mail. "Используя спутниковые фотографии, он и его команда определили, что русские в прошлом году, по-видимому, разобрали установку для испытательного пуска ракеты на площадке в Новой Земле и перенесли ее на базу под Нёноксой".

Льюис также изучил сигналы автоматической системы идентификации (AIS) с судов, расположенных у побережья в тот день. Он идентифицировал одно судно как "Серебрянка" — "перевозчик ядерного топлива, который мы отслеживали в прошлом году у Новой Земли"."Вам не нужен этот корабль для обычных испытаний ракет", — сказал Льюис. "Он вам нужен, когда вы забираете ядерную двигательную установку со дна моря". Льюис отметил, что сигналы AIS показали, что "Серебрянка" располагалась в "зоне отчуждения", установленной у побережья за месяц до испытания.

"Я думаю, что они, вероятно, были там, чтобы подобрать силовую установку с дна океана", — отметил Льюис. Он не смог определить, какую радиационную опасность представляет российская система, потому что не в курсе технических деталей, таких как размер ядерного реактора.

О том, что радиационный фон нормальный, сообщил в понедельник норвежский Департамент ядерной безопасности и охраны окружающей среды. Местные и европейские мониторы не показали какого-либо увеличения уровня радиации, срообщили в учреждении. "Если бы это был действительно серьезный несчастный случай, мы бы увидели больше радиации дальше", — сказал Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института ООН по разоружению в Женеве.

Американские СМИ отмечают твитт Дональда Трампа, который в понедельник написал: "Соединенные Штаты узнают многое из неудачного взрыва ракеты в России. У нас есть аналогичние, хотя и более продвинутые технологии". Ресурс Thenewcivilrightsmovement.com замечает, что в явной попытке "сразиться" и поставить Россию в неловкое положение, президент выдал национальные ядерные секреты США. То есть, сообщил всему миру о том, что США разрабатывают крылатые ракеты с ядерными установками.

Однако, по по мнению экспертов, Трамп блефует. Так профессор международных отношений и национальной безопасности в Военно-морском колледже США Дэвид Бурбах (David Burbach) считает, что США такие программы не реализуют, "Президенту не к лицу говорить миру, что в США есть секретное ядерное супероружие, и что мы лгали об этом годами. Особенно, если у нас его нет на самом деле и почти наверняка".

Известный эксперт по ядеорному оружию Джо Сиринсиони также не согласен с заявлением Трампа ."Это странно. У нас нет программы создания крылатых ракет с ядерной силовой установкой", — написал Сиринсионе в Твиттере.  "Мы пытались создать такую в 1960-х годах, но это было слишком безумно, слишком неработоспособно, слишком жестоко даже для того ядерного дурдома времен "холодной войны".

Однако Вячеслав Соловьев из РФЯЦ-ВНИИЭФ заявил, что в прошлом году "малогабаритный ядерный реактор мощностью несколько киловатт испытали ученые США". Отсюда очевидно, что под "силовой ядерной установкой" можно понимать разные вещи. В чем различие между ядерным двигателем и "ядерной батарейкой", о которой говорят в Сарове?

Последняя состоит из трех основных устройств: реакторной установки с рабочим телом и вспомогательными устройствами (такими как теплообменник-рекуператор и турбогенератор-компрессор), электроракетной двигательной установки, холодильника-излучателя.  Ядерная энергодвигательная установка мегаваттного класса" (ЯЭДУ) — это совместный проект группы предприятий входящих в состав "Роскосмоса" и "Росатома", направленный на создание ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса.

ЯЭДУ иногда путают с ядерным ракетным двигателем, однако, ядерный реактор в ЯЭДУ используется только для выработки электроэнергии, она, в свою очередь, используется для запуска и питания электроракетного двигателя (ЭРД), а также обеспечивает электропитание бортовых систем космического аппарата.

Как пишет Foreign policy "испытание российской ракеты с ядерной установкой, закончившееся неудачей доказывает, что новая глобальная гонка вооружений будет означать новые ядерные аварии при испытаниях".

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Технологии
"Ядерная батарейка" или ядерный двигатель. Что взорвалось в Белом море?
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