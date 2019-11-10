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Автор Сергей Бухранский

Тайный язык риелтора: о чем говорят на работе агенты по недвижимости

Недвижимость print

В первых частях нашей статьи, мы рассказали о том, как определить нечистоплотного агента по продаже недвижимости.

Читайте начало:

Как вывести нечестного риелтора на чистую воду

Как вычислить риелтора-мошенника: советы

А сейчас мы хотим познакомить вас со сленгом тех, кто занимается этим делом. Это довольно занимательная тема.

Действительно, как и у людей других профессий, у маклеров по недвижимости есть свой тайный язык. Сейчас мы познакомим вас с некоторыми словам и их понятиями, которые частенько используют риелтор в разговорах между собой.

  • Кролик — это человек который снимает квартиру, но по тем или иным причинам очень часто ее меняет.
  • Турист — это наиболее сложный вид клиентов. Такие постоянно ходят на осмотры, но никогда не заключают договор. Часто маклера под любым предлогом стараются избежать работы с таким клиентом. Практически на любом осмотре, туристы найдут мельчайшие недостатки и это будет причиной отказа.
  • Завидный жених — это клиент с деньгами. Который готов платить за аренду хорошего жилья большие деньги.
  • Показушники — это не сами клиенты, а те, кто их представляет. Они смотрят жилье, которое предназначается не им. Как правило — это родственники клиента или представители агентства.
  • Карлсон — это тот вид людей, которые любят верхние этажи, особенно пентхаусы.
  • Полторашник — это тот вид собственника, который выставляет квартиру в новострое, совсем без ремонта
  • Мутный тип — это те люди, которые требуют от маклера невыполнимых условий или те, кто пытается избежать оплаты комиссионных агенту.

Далее мы расскажем, как на сленге маклеров иногда называются объекты недвижимости.

  • Гнездо дятла — это такое жилье, где подсобные и жилые помещения расположены очень неудобно.
  • Однушка, двушка, трешка — это определение квартиры с количеством в ней жилых комнат.
  • С тараканами — если вы слышите такое определение, то значит в квартире, которая продается есть прописанные жильцы.
  • Квартира с дровами — это определение квартиры, расположенной в доме с деревянными перекрытиями.

Несколько советов.

  • Не спешите подписывать непонятные документы. Делайте это только в присутствии юриста.
  • Выбирайте проверенного агента. Хорошо если есть рекомендации друзей или знакомых. Если что-то смущает, тут же отказывайтесь от его услуг.
  • Просмотр квартир осуществляйте только в светлое время. Так видны все изъяны, о которых не скажет агент.
  • Очень серьезно относитесь ко всем документам. Убедитесь в том, что собственник точно продает свое жилье.

Продажа и купля квартиры, дело серьезное. Здесь надо все хорошо предусмотреть. В этом бизнесе есть огромное количество способов обмана, и мошенники часто пользуются ими. Но если все предусмотреть и выбрать хорошего агента, то сделка пройдет легко и просто.

Фото: icademie.com

Темы недвижимость тайный язык риелтора
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Недвижимость
Тайный язык риелтора: о чем говорят на работе агенты по недвижимости
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