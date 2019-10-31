Как вывести нечестного риелтора на чистую воду

Сегодня покупка, продажа или обмен жилья является обыденной практикой. К таким операциям сегодня прибегает огромное количество людей, но подобная процедура сложна, и не каждый рядовой гражданин способен осуществить такую сделку самостоятельно. И это неудивительно, ведь не у каждого есть соответствующие знания и опыт в подобных делах. Поэтому приходится обращаться за помощью к посредникам — риелторам, которые являются профессионалами в области сделок с недвижимостью.

Увы, не каждый из таких специалистов будет вести дело честно и добросовестно. Для многих основная задача — это нажива, и им плевать на интересы своего клиента. Нередко такой непорядочный специалист может так расхвалить объект недвижимости, который, по его словам, настоящий подарок судьбы, находящийся в идеальном месте. После чего покупатель практически вслепую покупает подобный объект, а в итоге оказывается, что там столько проблем, что жить в такой квартире практически невозможно. Давайте попробуем выяснить, как определить, что агент не слишком порядочен и при этом хочет нажиться на том, что вы ему доверяете.

Уловки риелторов.

Первое, что надо понимать — риелтор отлично разбирается в человеческой психологии. Он практически мгновенно может определить настроение клиента, его платежеспособность и заинтересованность в скором приобретении недвижимости. Очень часто бывает, что клиент думает. Ему может что-то не нравится, и он не спешит с покупкой. В этом случае риелтор часто идёт на хитрость. Он сообщает клиенту, что на эту квартиру уже есть другие покупатели. Тем самым вынуждая клиента поторопиться с решением. Обычно в этот момент риелтору звонит его сообщник и под видом потенциального покупателя сообщает, что готов на сделку в любое время. Если вы стали свидетелем подобной ситуации, то почти в 99 случаях это является профессиональной хитростью и реагировать на это надо спокойно и с долей иронии.

"Свой парень".

Как правило, нечистоплотный риелтор будет накалять страсти и показывать свою значимость и компетентность. Таким образом, он старается заслужить доверие клиента. Во время общения риелтор будет много говорить, давать массу практических советов, чем будет показывать, что находится на стороне клиента и готов оказать ему любую помощь. При этом риелтор сам находит те объекты недвижимости, которые якобы входят в список пожеланий клиента. При осмотре таких кварти, агент указывает на мелкие недостатки, чем полностью завоевывает доверие покупателя. Таким образом за мелкими недочетами, риелтор скрывает очень крупные недостатки и реальные проблемы предлагаемого жилья. Это отличная техника внушения и клиенты очень часто ведутся на подобную практику.

Продолжение следует…

Фото: elfinancierocr. com