Как вычислить риелтора-мошенника: советы

Продолжаем рассказ о том, как не попасть в неприятности во время операций с недвижимостью. А точнее о том, как вывести на чистую воду недобросовестного риелтора.

Читайте начало: Как вывести нечестного риелтора на чистую воду

Лучший из лучших.

Следующей уловкой определенных агентств недвижимости является трюк с "Суперагентом". Другими словами, агентство предлагает клиенту воспользоваться услугами особенно агента, который имеет выходы на специальные эксклюзивные объекты недвижимости, при этом он имеет допуск к каким-то секретным и особенным базам данных. На этом остановимся подробнее. Суть подобной процедуры проста. После подписания договора на услуги такого специального агента, клиент попадает под практически невыполнимые обязательства. Например, он не имеет права пользоваться услугами других агентств, цена за услуги специального агента значительно возрастает и при этом клиент обязан внести предоплату. Тут надо сразу сказать о том, что в случае невыполнения обязательств, клиенту будет практически невозможно вернуть свои деньги назад. Более того, в некоторых случаях агентства сами подают в суд на клиента, не желающего оплачивать услуги, которых не получил, но согласно договору суд может обязать клиента оплатить оговоренную в договоре сумму. Ну а если в договоре говорится об оплате по факту исполнения обязательств агентства, то в этом случае агент очень заинтересован в том, чтобы угодить своему клиенту. Поэтому обсуждать и вычитывать договор надо очень внимательно.

Задаток и аванс.

Во время любых действий, связанных с недвижимостью, клиенту надо знать разницу между понятиями "аванс" и "задаток". Это нужно для того, чтобы впоследствии не платить двойную неустойку, если сделка сорвалась. В данном случае размер задатка напрямую влияет на размер неустойки. В случае, если вам предлагают внести уж очень маленькую сумму, то это говорит о том, что вас не считают потенциальным покупателем, скорее вы являетесь запасным, если основной покупатель откажется от совершения сделки. Важно знать, что аванс передают исключительно продавцу недвижимости и больше никому. При этом должны соблюдаться определенные правила. Например, должна быть расписка. В этой расписке обязательно указывается вся информация о продавце, адрес объекта недвижимости и данные о том какая сумма и за что им получена. Нечестные маклера просят покупателя дать деньги им, мол они передадут их продавцу. Но так делать категорически нельзя. В ситуации, если расписку о получении денег напишет маклер и при этом не укажет за что эти деньги получены, то при форс-мажорных обстоятельствах эти средства скорее всего не вернуть. Не стоит забывать, что люди, приходящие в агентства на работу, меняются очень часто. Даже новым маклерам доверяют серьезные сделки. А это означает, что при получении крупного аванса, маклер может попросту исчезнуть. Поэтому надо очень внимательно относится к расписке. Ее должен писать продавец и обязательно указывать адрес объекта.

Много ненужной бумаги.

Во время работы риелтор всячески старается усыпить бдительность своего клиента. Делается это с помощью оформления массы сомнительных по своей надобности документов. Среди таких документов могут быть протоколы согласования стоимости объекта недвижимости, гарантийные письма и пр. На поверку, необходимости в таких документах практически нет. И хотя риелтор убеждает клиента в том, что эти документы закрепляют изначально оговоренную цену за объект недвижимости, но вот подписывают эти документы только маклер и покупатель, подписи продавца там нет. В этом и заключается хитрость. Если продавец меняет цену за объект, то риелтор на это повлиять не может. А все потому, что продавец не поставил свою подпись ни в одном из этих документов.

Уловки в формулировках договора.

Часто сам договор составляется так, что клиенту крайне сложно сориентироваться в некоторых формулировках. Вариантов масса, но все они направлены, на то, чтобы запутать клиента и иметь возможность показывать ему те объекты, которые не входят в список его пожеланий. Тем самым создавать видимость серьезной работы, но при этом пользы от такой работы — ноль. Как правило сотрудники таких агентств стараются сделать все, но только не разъяснить клиенту тонкости формулировок некоторых пунктов договора. Поэтому составляя такой договор, надо обязательно вникать в его суть и требовать письменного разъяснения пунктов, которые кажутся запутанными и неясными. Особенно это касается тех пунктов договора, которые оговаривают обязанности агента в подборе жилья. В случае, если какие-то пункты не ясны или по ним возникают споры, то надо составлять дополнительные соглашения, где эти пункты будут оговаривается более подробно.

Подводим итоги под сказанным. Надо понимать, что риелтор не всегда на стороне клиента. Часто он проследует только собственные интересы и делает всё только в своих корыстных целях. Не следует доверять такому агенту. Если возникают подозрения или его работа не удовлетворяет, то лучшее что можно сделать это поменять такого специалиста. В любом случае, шансов попасть на такого непорядочного агента будет в разы меньше, если обращаться в крупные агентства, которые уже давно на рынке.

Продолжение следует…

Фото: urmetr. com