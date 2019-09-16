Как живут звезды Голливуда: их особняки и квартиры

Киноактерам, которым посчастливилось блистать на Аллее Звезд, не просто крупно повезло — они, конечно, большие таланты, которые могут позволить себе дорогое жилье. И иногда их погоня за роскошью выходит за рамки дозволенного, хотя сложно сказать, существуют ли они вообще.

Фото: img0.liveinternet.ru

Особняк Кристен Стюарт

Дом девушки находится в Лос-Анджелесе. По площади он приличный — 312 кв. м. В нем есть 4 спальни, столько же ванных комнат и бассейн.

А также веранда и мини-кабинет для работы. К особняку прилегает территория (100 кв. м), на которой можно устраивать пикники и разводить костер.

Дом Джастина Бибера

Фото: misspennystocks.com

Особняк популярного музыканта оценивается в 6,5 млн долларов. На большой территории есть 6 спален и 7 ванных комнат. К особняку прилегают бассейн и дополнительная озелененная территория.

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Дворец Дженнифер Лопес

Фото: kibrismanset.com

Особняк певицы больше напоминает дворец, который оценивается примерно в $10 млн. Дом поистине огромен — 890 кв. м.

В нем есть роскошная сауна, 8 спален и 7 ванных комнат. Рядом с особняком находится бассейн, а также помещение для его обслуживания. Неподалеку есть и эксклюзивный гараж.

Дизайнерский особняк Бритни

Фото: starbom.com

Огромный дом Бритни Спирс площадью 2000 кв. м. обошелся ей в $20 млн. А все потому, что его проектом занимался известный дизайнер.

Бритни живет среди 10 спален и 30 ванных комнат. Возле дома расположено множество интересных объектов — гротов, кортов, бассейнов и водопадов.

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Роскошный особняк Дженнифер Энистон

Фото: bashny.net

В Лос-Анджелесе у актрисы огромный особняк, который обошелся ей в $19,5 млн. А еще недавно Дженнифер проживала в Беверли-Хиллз. Здесь у нее был дом стоимостью $35 млн.

Лео и его коттедж

Фото: commerage.ru

Всеобщий любимец-актер живет в доме стоимостью $18,9 млн. Находится коттедж Леонардо Ди Каприо в районе Малибу, который считается элитным.

Но у актера есть и другие дома. Они раскинулись на американских побережьях.

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Где живет Харрисон Форд

Фото: pinterest.ru

Среди дорогостоящих небоскребов находится квартира актера стоимостью $16 млн. В жилище Харрисона Форда аж 11 комнат.

В квартире есть собственный лифт, тренажерный зал. И терраса, расположенная прямо на крыше.

Ума Турман и ее дом

Фото: cdn.quotesgram.com

Пятиэтажный особняк актрисы стоит примерно $14 млн. В нем расположены 6 ванных комнат и 7 спален.

И это неудивительно, ведь территория дома приличная — около 450 кв. м. Внутреннее убранство особняка обустроено с особым вкусом. В нем преобладают светлые тона, былые и беж.

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Голливудские звезды могут позволить себе особняки впечатляющих размеров. В них есть множество ванн и спален, а также почти всегда предусмотрены бассейны. Но не все живут в больших помещениях — некоторые знаменитости предпочитают квартиры.

Фото: drasler. ru