Квартира или дом: где живут российские знаменитости

Знаменитости много работают и получают хорошие гонорары. Поэтому вполне могут себе позволить красивое, просторное и современное жилье — то, какое они сами захотят. Так, Ирина Салтыкова обосновалась в роскошном особняке, а Валерий Леонтьев чаще бывает в своей московской квартире.

Фото: nedvijdom.ru

Подумала и о внуках

Еще несколько лет назад Ирина Салтыкова жила в московской квартире. Но настал момент, когда певица поняла — ее жилье стало тесновато. И приобрела красивый особняк рядом с известным Рублевским шоссе.

Фото: nedvijdom.ru

Певица решила оформить дом в сказочном стиле, с хрусталем и золотом, добавив мягких оттенков — светло-фиолетовых, мягких зеленых. Скромной здесь можно назвать лишь гардеробную, однако и здесь с разных полочек торчат изысканные наряды, меха и туфли.

Фото: nedvijdom.ru

В доме есть и детская. Правда, жить в ней пока некому. Но Ирина надеется, что у нее когда-нибудь появятся внуки.

Анастасия Кочеткова и ее круглый дом

Фото: domzamkad.ru

Особняк певицы находится в Московской области. Он имеет необычную полукруглую форму — так задумала Настина мама-архитектор. Большинство окон особняка выходит на внутренний дворик. Здесь зимой Настя наряжает елку.

Фото: domzamkad.ru

Внутри дом наполняют сдержанные тона — светлые и темные оттенки коричневого. Из материалов певица отдала предпочтение коже и дереву.

Валерий Леонтьев и его квартира

Фото: kvartiravmoskve.ru

В центре столицы, в доме, которому больше 100 лет, расположена квартира народного артиста. Попадая внутрь жилья Валерия, чувствуешь себя будто в королевских покоях.

Фото: kvartiravmoskve.ru

Квартиру украшают кожаные и деревянные изделия, картины и леопардовые аксессуары. Здесь везде прослеживается пятнистая роспись — на стенах красуются леопарды. Их же можно заметить на технике, мебели и многочисленных коврах.

Фото: kvartiravmoskve.ru

Квартира Лены Лениной

Фото: kazned.ru

Певица большую часть времени проводит в Париже, однако и столичная квартира у нее имеется. Здесь Лена бывает нечасто, поэтому жилье больше напоминает необжитый и роскошный номер в дорогой гостинице.

Фото: nedvijdom.ru

В двухкомнатной квартире можно наблюдать шик и роскошь — в ней есть колонны, бюсты из бронзы и роскошные картины, подаренные певице известными художниками. Жилище отделано кожей и мрамором. Оно выдержано в холодных тонах, лишь спальня наполнена оттенками розового.

Многие российские звезды богаты на выдумки. У одних жилье роскошное и комфортное, у других — сдержанное, без вычурности. Одни довольствуются квартирой, другие же предпочитают роскошные загородные особняки, а может, и то, и другое. А это значит, что им всегда есть где остановиться, чтобы порадовать зрителей очередным выступлением.

Фото: pronovostroy.ru