Дома Олега Газманова: домик в Серебряном бору и итальянское поместье

В Москву Олег Газманов перебрался уже в зрелом возрасте. До этого певец проживал в Калининграде, а в Первопрестольной он долго искал спокойное место с песком, водой и соснами. В результате певцу приглянулись заповедные места Серебряного бора. Здесь, на берегу озера, Олег возвел большой деревянный дом по авторскому проекту.

Дом из натуральных материалов

Сначала в доме Олег с семьей не жил, но после рождения дочери Марианны семейство перебралось в эти края. Супруга Олега, Марина, взяла на себя обустройство и оформление интерьера, ведь по профессии она — дизайнер.

Девушка грамотно организовала пространство, учитывая пожелания всех домочадцев. Для отделки Марина применяла натуральные материалы.

Расположение комнат

На первом уровне находится общественная зона с гостиной, музыкальной студией и кухней-столовой. Из местных окон открывается вид на необъятный лес и зеленую лужайку. Из студии можно выйти на мини-террасу с любимым мангалом певца.

Второй этаж — царство спален, и не только: здесь есть и кабинет-библиотека с выходом на балкон. Бывший мореход гордится корабельной рындой и настоящим штурвалом, установленными здесь.

Кабинет богат приличным собранием книг — это излюбленное место сына Марианны от первого брака. Молодой человек работает здесь над своими картинами, когда приезжает из Лондона погостить у родителей.

К коттеджу пристроена оранжерея со стеклянной крышей. Здесь собраны редкие виды растений, за которыми можно наблюдать, сидя дома за чашечкой чая.

Территория дома

Вокруг коттеджа красуется участок с английским газоном, высаженными по периметру туей и елями. Здесь специально не создавалось модного ландшафта — хозяева хотели, чтобы у них был кусочек настоящей природы.

За забором певца находится сосновый бор, куда каждое утро Олег устремляется на велопрогулку или пробежку. Особняк — не единственное владение супругов. У них также есть дома в Италии и Латвии.

Дом в Юрмале

Много лет подряд Олега приглашали петь на конкурс "Новая волна". Поэтому здесь, в Юрамле, тоже решено было купить дом. Благодаря этому певец мог не только располагаться в коттедже с семьей во время гастролей, но и имел право без визы посещать страну.

Однако после присоединения Крыма к России Олегу и его коллегам запретили въезд на территорию Латвии. Теперь дом нельзя продать, сдать в аренду или подарить.

Дом в Италии

Вилла в Тоскане построена по всем традициям своей страны — с каменной кладкой, деревянными поверхностями и безопасными материалами. Поместье находится на холмистой поверхности. Виды, открывающиеся из местных окон, впечатляют. На участке находится плодово-ягодный сад, где можно с удовольствием прогуляться ласковым вечером.

Олег Газманов со своей семьей и в Италии любит бывать, и Россию не забывает. Здесь, в своем роскошном доме, расположенном среди сосен, он живет со своей большой и дружной семьей — женой и детьми.

Фото: roof-tops.ru