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Автор Татьяна Питерякова

Жилье Ирины Хакамады: трехуровневый стильный пентхаус

Недвижимость print

После третьего развода и заключения брака с Владимиром Сиротинским Ирина Хакамада долго не имела своей жилплощади. До ее отставки пара жила на государственных дачах, а потом — у друзей. В конце 90-х супруги решились на приобретение жилья на заемные средства, которое им обошлось в $250 тысяч.

Из квартиры — в пентхаус

Апартаменты расположились на первом этаже бывшего доходного дома в Петровском переулке. Скромный бюджет пары позволил рассчитывать лишь на жилье в стиле сурового минимализма. Здесь помещения украшают выбеленные потолки и стены, а также угловая мебель. Декорированы комнаты одними футуристическими светильниками.

Крыша в доме нещадно протекала, поэтому было решено ей заняться, а заодно и присоединить чердачное помещение. Старые планы подразумевали наличие более высокой крыши, поэтому супруги разрешили ее поднять. Таким образом в квартире появилось 2 мансардных этажа. В Итоге во владении Ирины оказался трехуровневый пентхаус площадью 150 кв. м в центре Москвы.

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Стили, декор и оформление

Архитектор предложил поместить на окна решетки по эскизам Шехтеля, благодаря чему надстройка на фоне Кремля стала смотреться естественно. Покончив с политикой, Ирина предалась путешествиям. Ее очаровала Юго-Восточная Азия, особенно Бангкок. Это отразилось в интерьере ее жилища.

Каждый уровень в пентхаусе Ирины оформлен в своем стиле. Здесь причудливо переплетены элементы хай-тека, лофта, шинуазри и других стилей. Помещения украшают венецианские люстры, тайская мебель, вентиляционные трубы. В комнатах присутствуют и нотки колониального стиля. Контраст усилен присутствием дерева и пластика.

Зонирование и комнаты

В квартире есть две автономные части — мужская и женская. В каждой из них находятся кабинеты, спальни, ванные и гардеробные. Талантливый политик прекрасно понимает, что семейная жизнь — это не жертвенность, а компромисс. А значит, у каждого должно быть свое пространство. Зато гостиная и библиотека в квартире общие.

В них много уютных уголков и мягких зон. На третьем ярусе, под самым козырьком, находится личный кабинет бывшего политика. Он удивителен тем, что в нем вовсе нет стола. Отсутствуют здесь и массивные буфеты, стеллажи. В своем кабинете хозяйка просто размышляет, что ей лучше всего удается во время отдыха на мягком диване.

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Жилье в стиле "эконом"

Все аксессуары и предметы мебели здесь недорогие. Ирина покупала их на блошиных рынках и барахолках, а также в этнических лавках и мебельных магазинах.

В помещении предусмотрена опиумная скамья с шелковыми покрывалами и подушками, где Ирина любит разместиться с кальяном. Благодаря этому удается избавиться от курения.

Что и говорить, в своем пентхаусе Ирине удалось создать нестандартную обстановку — именно о ней она всегда так мечтала. Но одно желание политика так и осталось нереализованным — подиум с шикарной ванной в центре гостиной. Однако реалисты были от нее не в восторге, и пришлось оставить мечту на потом.

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Фото: surfingbird.com

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Жилье Ирины Хакамады: трехуровневый стильный пентхаус
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