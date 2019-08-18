Ранчо Риз Уизерспун: "Когда я здесь, то будто попадаю в детство"

Эта актриса и продюсер из США снялась во многих фильмах. К примеру, "Блондинка за углом", или "Дикая". А недавно Риз Уизерспун показала журналистам свой особняк, расположенный в Калифорнии.
Без интернета — в детство
Актриса признается, что этот дом для нее — настоящее убежище. Риз он напоминает о детстве, которое прошло в Теннеси. Каждый раз, когда она проезжает через ворота, время для нее будто останавливается. Здесь Риз может по-настоящему отдохнуть.
Актриса рассказывает, что в доме нет ни интернета, ни мобильной связи. И это, по ее словам, прекрасно. Вместе с мужем и двумя детьми Риз приезжает сюда на выходные, и иногда — на праздники.
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Ранчо Либби
Рядом с особняком есть бассейн, загон для лошадей, а также коттеджи, рассчитанные на гостей. Первое строение появилось здесь в 1923 году. То была конюшня, построенная по заказу первого владельца. В честь его и сейчас местные жители называют дом "Ранчо Либби".
Однако от прошлого дома здесь остались лишь фото породистых скакунов, которыми декорированы комнаты. Супруги приобрели этот дом, так как хотели, чтобы их дети дружили с животными и больше времени проводили на природе, то есть имели полноценное детство.
Современное ранчо с животными во дворе
На ранчо живут не только свиньи и цыплята, но и несколько собак. В саду возле дома растут розы, а также другие цветы и растения.
Оформление внутреннего убранства легло на плечи подруги Риз, Кристен Букингем. В итоге обычный дом преобразился, в нем появились нотки современности. Его украшают стены из кирпича, старое дерево, испанская плитка.
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Голливудский интерьер с антиквариатом
В доме хранится много антикварных вещей, приобретенных в Европе. В интерьере преобладает текстиль. Дом несколько напоминает голливудский интерьер 20-30 гг. Семья особенно любит собираться в помещении с камином. Зимой огонь создает здесь тепло и уют, а летом стены из камня обеспечивают прохладу.
На втором этаже находятся с пальни, к которым ведет лестница. Здесь много винтажной мебели, а также антикварных предметов. Дощатый пол кое-где украшен турецкими коврами. В кухне расположен большой обеденный стол, а окна отсюда выходят на сад. На террасе в погожие дни семейство собирает гостей.
Попадая в дом Риз и ее семьи, будто переходишь в новое измерение — в старую Америку. Здесь богатая природа умело сочетается с интерьером дома ушедшего времени. Неудивительно, что в доме семья звезды отдыхает с удовольствием.
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Фото: cosmo.ru
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