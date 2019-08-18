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Автор Татьяна Питерякова

Ранчо Риз Уизерспун: "Когда я здесь, то будто попадаю в детство"

Недвижимость print

Эта актриса и продюсер из США снялась во многих фильмах. К примеру, "Блондинка за углом", или "Дикая". А недавно Риз Уизерспун показала журналистам свой особняк, расположенный в Калифорнии.

Ранчо Риз Уизерспун: "Когда я здесь, то будто попадаю в детство". 404125.jpeg

Без интернета — в детство

Актриса признается, что этот дом для нее — настоящее убежище. Риз он напоминает о детстве, которое прошло в Теннеси. Каждый раз, когда она проезжает через ворота, время для нее будто останавливается. Здесь Риз может по-настоящему отдохнуть.

Актриса рассказывает, что в доме нет ни интернета, ни мобильной связи. И это, по ее словам, прекрасно. Вместе с мужем и двумя детьми Риз приезжает сюда на выходные, и иногда — на праздники.

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Ранчо Либби

Рядом с особняком есть бассейн, загон для лошадей, а также коттеджи, рассчитанные на гостей. Первое строение появилось здесь в 1923 году. То была конюшня, построенная по заказу первого владельца. В честь его и сейчас местные жители называют дом "Ранчо Либби".

Ранчо Риз Уизерспун:
Фото: dekormyhome.ru

Однако от прошлого дома здесь остались лишь фото породистых скакунов, которыми декорированы комнаты. Супруги приобрели этот дом, так как хотели, чтобы их дети дружили с животными и больше времени проводили на природе, то есть имели полноценное детство.

Современное ранчо с животными во дворе

На ранчо живут не только свиньи и цыплята, но и несколько собак. В саду возле дома растут розы, а также другие цветы и растения.

Ранчо Риз Уизерспун:
Фото: dekormyhome.ru

Оформление внутреннего убранства легло на плечи подруги Риз, Кристен Букингем. В итоге обычный дом преобразился, в нем появились нотки современности. Его украшают стены из кирпича, старое дерево, испанская плитка.

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Голливудский интерьер с антиквариатом

В доме хранится много антикварных вещей, приобретенных в Европе. В интерьере преобладает текстиль. Дом несколько напоминает голливудский интерьер 20-30 гг. Семья особенно любит собираться в помещении с камином. Зимой огонь создает здесь тепло и уют, а летом стены из камня обеспечивают прохладу.

Ранчо Риз Уизерспун:
Фото: elledecoration.ru

На втором этаже находятся с пальни, к которым ведет лестница. Здесь много винтажной мебели, а также антикварных предметов. Дощатый пол кое-где украшен турецкими коврами. В кухне расположен большой обеденный стол, а окна отсюда выходят на сад. На террасе в погожие дни семейство собирает гостей.

Попадая в дом Риз и ее семьи, будто переходишь в новое измерение — в старую Америку. Здесь богатая природа умело сочетается с интерьером дома ушедшего времени. Неудивительно, что в доме семья звезды отдыхает с удовольствием.

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Фото: cosmo.ru

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