Может ли сожитель участвовать в разделе имущества?

В дореволюционное время проводить процедуру бракосочетания могла церковь или религиозные сообщества. Ввиду этого и брак был лишь один - религиозный. В 1917 большевики провели разделение церкви и государства, поэтому и появилось новое название - гражданский брак.
На текущий момент это понятие активно применяется для обозначения проживания двух молодых людей без штампа в паспорте. Иначе говоря - сожительство.
Права сожителя и сожительницы после кончины второй половинки
Гражданский брак не признается законом, а значит, не влечет вместе с этим правовых обязанностей, как в официальном браке.
Данное правило оставляет сожителя без возможности участия в дележке имущества супруга(и) после его смерти, а с другой стороны появляются возможности, которые недоступны мужу и жене со штампом в паспорте.
Сожители не могут:
В России существует 8 очередей преемства. Первые семь - официальный муж/жена, дети и родственники. А уже потом идут иждивенцы наследователя.
Получается, если сожитель или сожительница числились на иждивении погибшего, то они имеют полное право участвовать в разделе имущества.
Другая ситуация, когда умерший составил завещание, где указал свою вторую половинку. Тогда сожитель или сожительница наследуют имущество вне очереди.
Способы доказывания сожительства после гибели супруга, и стоит ли это делать?
В самом идеальном варианте гражданский(ая) супруг(а) смогут поучаствовать в разделе имущества только в восьмой очереди. В связи с этим, если имеются наследники первых семи очередей, то трудиться над подтверждением брака просто нет смысла.
Если участвовать в процедуре раздела наследства будет только последняя очередь, то необходимо иметь подтверждение факта права на преемство. Стоит помнить, что обычное проживание двух супругов вместе не является юридически значимым, а вот нахождение на иждивении у погибшего человека, наоборот, способ получить наследство.
Для этого потребуется предоставить подтверждение двум фактам:
Доказать факт сожительства можно следующими способами:
Пакет документов для получения наследства на основе завещания
Сожитель вступает в права наследования на общих условиях. Если он вписан в завещание, то ему следует обратиться к нотариусу по месту открытия преемства и предъявить следующие документы:
Если же человек имеет право участвовать в разделе имущества, но нет завещания, то по закону необходимо предоставить судебный акт. Для этого следует предъявить иск к вероятным преемникам.
Кто получит имущество, если у погибшего нет родственников помимо сожителя?
В данном случае нужно помнить, что сожитель - не родственник. Такая ситуация может возникнуть, если в первых семи очередях никого нет, а сожитель не числился на иждивении у погибшего и не может рассчитывать на участие в восьмой очереди.
Тогда все имущество умершего человека будет считаться выморочным, и оно перейдет в право владения муниципалитету или государству.
Фото: zakon7ya.ru
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