Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Недвижимость
Проекты Аналитика Интервью Мнение
Автор Ксения Семенова

Может ли сожитель участвовать в разделе имущества?

Недвижимость print

В дореволюционное время проводить процедуру бракосочетания могла церковь или религиозные сообщества. Ввиду этого и брак был лишь один - религиозный. В 1917 большевики провели разделение церкви и государства, поэтому и появилось новое название - гражданский брак.


Недвижимость. Советы эксперта

На текущий момент это понятие активно применяется для обозначения проживания двух молодых людей без штампа в паспорте. Иначе говоря - сожительство.

Права сожителя и сожительницы после кончины второй половинки

Гражданский брак не признается законом, а значит, не влечет вместе с этим правовых обязанностей, как в официальном браке.

Данное правило оставляет сожителя без возможности участия в дележке имущества супруга(и) после его смерти, а с другой стороны появляются возможности, которые недоступны мужу и жене со штампом в паспорте.

Сожители не могут:

  • участвовать в разделе имущества погибшего супруга или супруги;
  • рассчитывать на часть общего имущества в случае развода.

В России существует 8 очередей преемства. Первые семь - официальный муж/жена, дети и родственники. А уже потом идут иждивенцы наследователя.

Получается, если сожитель или сожительница числились на иждивении погибшего, то они имеют полное право участвовать в разделе имущества.

Другая ситуация, когда умерший составил завещание, где указал свою вторую половинку. Тогда сожитель или сожительница наследуют имущество вне очереди.

Способы доказывания сожительства после гибели супруга, и стоит ли это делать?

В самом идеальном варианте гражданский(ая) супруг(а) смогут поучаствовать в разделе имущества только в восьмой очереди. В связи с этим, если имеются наследники первых семи очередей, то трудиться над подтверждением брака просто нет смысла.

Если участвовать в процедуре раздела наследства будет только последняя очередь, то необходимо иметь подтверждение факта права на преемство. Стоит помнить, что обычное проживание двух супругов вместе не является юридически значимым, а вот нахождение на иждивении у погибшего человека, наоборот, способ получить наследство.

Для этого потребуется предоставить подтверждение двум фактам:

  • нетрудоспособность преемника в прошлом и на текущий момент;
  • совместное проживание.

Доказать факт сожительства можно следующими способами:

  • прописка в месте регистрации погибшего;
  • свидетельские показания;
  • общие крупные приобретения и путешествия.

Пакет документов для получения наследства на основе завещания

Сожитель вступает в права наследования на общих условиях. Если он вписан в завещание, то ему следует обратиться к нотариусу по месту открытия преемства и предъявить следующие документы:

  • заявление о принятии наследства;
  • завещание;
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • свидетельство о кончине сожителя.

Если же человек имеет право участвовать в разделе имущества, но нет завещания, то по закону необходимо предоставить судебный акт. Для этого следует предъявить иск к вероятным преемникам.

Кто получит имущество, если у погибшего нет родственников помимо сожителя?

В данном случае нужно помнить, что сожитель - не родственник. Такая ситуация может возникнуть, если в первых семи очередях никого нет, а сожитель не числился на иждивении у погибшего и не может рассчитывать на участие в восьмой очереди.

Тогда все имущество умершего человека будет считаться выморочным, и оно перейдет в право владения муниципалитету или государству.

Фото: zakon7ya.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Стоит ли покупать квартиру на последнем этаже?﻿

Накопить на квартиру: мечта или реальность?

Как правильно снять квартиру

Как проверить качество отделки квартиры от застройщика 

 

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы суд жилье семья раздел супруги недвижимость недвижимость
Обсудить
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
США репрессивны в отношении половой морали
Недвижимость
Может ли сожитель участвовать в разделе имущества?
Путешествия
Разрушаем стереотипы о путешествиях и путешественниках
Новости Все >
Синоптики пообещали возвращение тепла в Москву с 1 июля
Иностранных хоккеистов предложили арестовывать за критику России
К борьбе с паводком в Иркутской области могут подключить армию
На стройке в центре Москвы нашли снаряд времен ВОВ
В Кремле впервые увидели "взаимность" в действиях Трампа
В подмосковном парке "Патриот" появится киностудия Минобороны
"Фестиваль подписей" от оппозиции - способ прикрыть новые "вбросы"
Цены на услуги ХЖК в России с 2017 по 2018 год выросли на 5,3%
Трамп заявил о хороших перспективах подписания торгового договора с КНР
Британские медики посоветовали рожать в возрасте от 20 до 35 лет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который входит в состав российской делегации в ПАСЕ, напугал представителя от Литвы фразой "Я Рамзан Кадыров".

"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Культура
Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы

Спикер болгарского парламента выступила с русофильской речью в Совете Федерации РФ. Разрешит ли Вашингтон Софии реализовать совместные с Россией проекты?

Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Путешествия
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Евросоюз
Трамп не позволит Болгарии провести реиндустриализацию с помощью России
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Азия
The Sun: жена премьера ОАЭ взяла $39 млн и сбежала с детьми в Германию
Деньги
Власть хочет взять "под колпак" все траты россиян
Мир. Новости мира
Песков: Трамп обрадовался приглашению на День Победы от Путина
Редакция рубрики "Мир" США репрессивны в отношении половой морали Редакция рубрики "Мир" Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов
Комментарии
Как в России вернуть власть народа
В Кремле впервые увидели "взаимность" в действиях Трампа
Ляшко разругался с Саакашвили и посоветовал ему вернуться на родину
Подписи за Соболь подделывали в московской квартире
Цены на услуги ХЖК в России с 2017 по 2018 год выросли на 5,3%
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
Гибель Грузии: уроки для современной России
Российские виноделы не поддержали идею запрета на ввоз грузинских вин
Сенатор Климов: США собираются вмешаться в наши выборы
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
В США посмеялись над постом о российском фрегате
В США посмеялись над постом о российском фрегате
В США посмеялись над постом о российском фрегате
Опыт Нидерландов: от чего умрет Евросоюз
Полиция изъяла подделанные подписные листы за Соболь
СБУ и вся власть Украины считают русин "сепаратистами"
Протесты в Казахстане выходят из-под контроля властей
И.о. главы МИД Испании заявил, что не называл Россию врагом
Newsweek: Украина отправит войска на помощь НАТО в Ирак
Big Seven Travel: туристы считают украинцев самой сексуальной нацией
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ