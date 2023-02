Your browser does not support the audio element.

Справедливый вопрос к Путину: почему РФ поддерживает киевский режим?

К Кремлю возникают многие справедливые вопросы в связи с затягиванием СВО на Украине. Один из них — почему РФ спонсирует и поддерживает киевский режим?

Российские газовики и нефтяники прямо или косвенно спонсируют ВСУ

Стало известно, что "Газпром" 15 февраля нарастил поставки газа по территории Украины с 30,8 млн куб. до 35,3 млн куб. в сутки, то есть на 15%. Это максимальное значение за месяц — с 15 января.

Платежи "Газпрома" Киеву за транзит увеличиваются, и не секрет, куда они приоритетно направляются — на военные нужды ВСУ. Сейчас трубопроводный газ из России поступает в Европу по двум маршрутам: через Украину и по "Турецкому потоку", мощности которого не выбираются. Но депутаты Госдумы молчат.

А вот на более слабого "противника" они "напали". Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности отправить запрос в Генпрокуратуру относительно завода частной компании "Лукойл", якобы поставляющей топливо Украине. До этого в статье Die Welt выяснилось, что НПЗ компании в Бургосе "спас" своими поставками ВСУ в самый трудный момент, обеспечив до 40% потребностей Украины.

"Лукойл" уже ответил, что знать не знает, куда от его покупателей в Болгарии потом перенаправлялось топливо. Но государство, если заинтересовано в ослаблении ВСУ и сохранении жизней российских военнослужащих, должно установить эту связь и заставить "Лукойл" продать бизнес в Болгарии, как он это сделал в Италии.

И пусть Украина дорого платит за моторное топливо, поставляемое из-за океана.

Капитал, спонсирующий ВСУ, надо национализировать

Никто в Думе также не обращает внимание, что некоторые зарубежные компании, работая в РФ, усиленно спонсируют киевский режим.

Пивная компания Carlsberg в марте прошлого года перевела Украине почти $4 млн. Компания спонсирует центр реабилитации украинских боевиков, и каждый её двадцатый украинский сотрудник воюет в рядах ВСУ.

При этом, компания сохраняет за ними зарплаты и рабочие места. Пиво Carlsberg продолжает разливаться и продаваться в РФ. На фоне изымания российских активов на Западе и передаче их Украине назрело аналогичное решение вопроса с подобными благодетелями.

Зачем разрешать транзит в ЕС через прибалтийские порты?

Выяснилось также, что Казахстан активно загружает порты недружественной (читай, враждебной) Латвии транзитом своего экспорта в ЕС через РФ. Это

нефтепродукты,

уголь,

продовольствие.

Почему бы не посоветовать Казахстану использовать российские порты в Усть Луге — остаётся загадкой.

Российские деньги на Украине дурно пахнут

Заметим, что это всё работа РФ на мечту Запада — развалить Россию на её деньги, что даже сейчас в условиях прокси-войны не на жизнь, а на смерть, успешно осуществляется. Виноватых искать можно, но этого не делается, и понятно, почему. Возможно, вопрос решится на анонсированной встрече Владимира Путина с представителями российского бизнеса 16-18 марта 2023 года в московском Доме музыки.

Удивительно, однако, что президент РФ интерпретирует проблему совсем в другом смысле. Вот как он отозвался о транзитных платежах Украине от "Газпрома", а это миллиарды долларов в год, которые идут на убийство российских военнослужащих.

"Вот агрессор-агрессор Россия, но денежки-то получают (на Украине) от нас за транзит. Мы же им платим. И, несмотря на то, что они нас агрессорами называют, хотя сами агрессоры в отношении Донбасса, и мы противодействуем агрессии, а не наоборот, деньги-то берут. И ничего. Деньги не пахнут", — сказал Путин.

Деньги всегда пахнут, и в данном случае — весьма дурно.

