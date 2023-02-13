Будьте острожными: 21 февраля Путин и Байден выступят на годовщину начала СВО

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден столкнутся в прямом эфире 21 февраля в годовщину начала СВО. Украина пообещала, что годовщина "вторжения" России запомнится.

Стало известно, что Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля по случаю начала СВО. Объявлено также, что Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля. Там он отметит "годовщину вторжения" РФ на Украину.

Путин и Байден столкнутся в прямом эфире, и не только

Российские политологи обратили внимание на это совпадение по срокам. Марат Баширов пишет в Telegram-канале "Политджойстик", что "это не случайный ряд событий, и неслучайные места выбраны".

"21 февраля будет показательным с точки зрения того, что сделаем на фронте мы, что сделают ВСУ вместе с НАТО и отдельно без НАТО. Берегите себя в этот день", — пишет политолог.

Его коллега Юрий Баранчик подчёркивает в своём Telegram-канале, что "уйти очень хромую, прямо на две ноги, утку надо громко".

Только тогда у демократов появится возможность ввести в игру фигуру Х, назначив её напрямую вице-президентом. Если же нет, то президентские выборы будут проиграны. Действительно, Байден отложил объявление об участии в президентской гонке 2024 года и, вероятно, навсегда. Впрочем, возможно, он это сделает в Польше.

Для Путина ситуация в зоне СВО стала понятной

"Отскочить от опасной черты ещё можно, но мы же понимаем, что безумный старик и затравленный актёр — лишь марионетки и сыграют в Варшаве то, что заказано "теневыми элитами", — подчёркивает Баширов.

Политолог уверен, что со стороны Путина это будет необычное послание — "потом настанут перемены, которых ждали весь прошлый год".

Пресс-служба Кремля сообщала, что президент выступит с посланием тогда, когда обстановка в зоне проведения спецоперации будет более понятной. Вероятно, в Кремле считают, что к 21 февраля она станет таковой. Пока из изменений на фронте — усиление работы ВКС и давления на нескольких участках.

Поэтому, скорее всего, выступление Путина состоится уже после выступления Байдена, российский лидер сможет ужесточить свою позицию.

Конечно, вполне возможно, что это будет просто очередная игра на нервах. Однако, всё равно, она будет идеологической схваткой, и ожидается, по сути, объявление войны РФ от имени коллективного Запада и реакция на это.

США становятся террористическим государством

Из последних событий нагнетающих обстановку — это:

рекомендация Вашингтона покинуть американским гражданам территорию России,

заявление пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) о том, что американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок в Сирии "для совершения терактов на территории России и в странах СНГ".

По данным СВР, "в январе было отобрано 60 таких террористов, имеющих опыт участия в боевых действиях на Ближнем Востоке", и они обучаются на базе США Эт-Танф.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому телеведущему намекнул на некие "великие события", которые, по его словам, произойдут 23-24 февраля — в годовщину начала СВО — и запомнятся РФ. Символизм в почёте на Западе, ведь Крымский мост террористы подорвали на следующий день после дня рождения Владимира Путина.

Польша ждёт отмашки США на заход на Украину

Позиция Польши также провоцирует на повышение ставок. Варшава давно стремится войти на Западную Украину с "миротоворческими целями". Вполне возможно, что Байден в Польше даст на эти действия отмашку.

Поляки надеются извлечь хотя бы политические дивиденды, ведь Байден едет не в Берлин, а в Варшаву.

"Война на Украине явно усилила роль нашей страны, а также свидетельствует об участии американцев в Инициативе трёх морей", — утверждает аналитик Польского института международных отношений Анна Дайнер в интервью RMF FM.

"Вторжение России показало, что центр тяжести Центральной Европы переместился из Германии в Польшу. Без нашей страны невозможно защитить восточный фланг и адекватно поддержать Украину", — добавила она.

Польша является ключевым союзником НАТО, где в настоящее время размещаются до 10 тысяч американских военнослужащих, а также служит центром для поставок западного оружия в Украину и обучения украинских военнослужащих. В прошлый визит в Польшу в речи, произнесённой в Королевском замке в Варшаве, Байден сказал, что президент России "не может оставаться у власти", и призвал к смене "режима в Москве".

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