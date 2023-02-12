"Это не наша война": поляки протестуют против политики Варшавы

В Польше в пятницу стартовала кампания антивоенного движения: "Это не наша война". Гробы с телами польских солдат с Украины и украинские беженцы сделали своё дело.

В Польше протестуют против втягивания в войну за интересы США

Организатор кампании "Это не наша война" - публицист, историк и комментатор Лешек Сыкульский.

Как отмечается в описании акции, инициатива является результатом "глубокого несогласия с внутренней и внешней политикой, проводимой правительствами в Варшаве после 1999 года. Авантюрной политикой, направленной на противостояние с нашими соседями и реализацию стратегических интересов Вашингтона".

В рамках акции по всей Польше будут установлены билборды с этим слоганом — на плакате изображены ноги польского солдата, одна из них — протез.

Сыкульский утверждает, что польские власти хотят "втянуть Польшу, а также всё западное сообщество в войну против России", что СВО РФ на Украине "было спровоцировано действиями Запада, в частности НАТО и США".

Варшава задействовала административный ресурс

Уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин заявил, что Сыкульский является "одним из комментаторов, заражающих польское информационное пространство тезисами, согласующимися с посылом российской пропаганды против Польши".

После этого Telewizja Trwam отказалась от показа эфира с публицистом. Анонс у программы был такой: "Каковы настоящие причины войны на Украине, почему она случилась и при чем здесь Соединенные Штаты Америки?

"Жарин лишний раз показывает, что действующей власти наплевать на закон. Использование служебного положения для клеветы на граждан является преступлением. Это только подтверждает, как это правительство боится фильма #Остановить американизацию Польши, — ответил Сыкульский.

Растёт число здравомыслящих поляков

Согласно отчету, опубликованному проведенного Maison&Partners для Варшавского института предпринимательства, растёт число поляков, не одобряющих правительство Польши в его активной поддержке Украины.

Это исследование включает следующие тезисы, которые надо было опровергнуть или поддержать:

"Война — это заговор либеральных элит Запада, тех самых, которые спланировали пандемию",

"Если бы не расширение НАТО на Восток, Путин бы не напал на Украину и украинцев",

"Беженцы с Украины на самом деле являются экономическими мигрантами",

"Мы не должны помогать Украине, пока она не покается за Волынь и не осудит Бандеру",

"Польша не может позволить себе принимать беженцев",

"Россию не надо раздражать, потому что у нее есть ядерное оружия",

"Мы должны способствовать миру любой ценой — даже ценой уступок Украины в территориальных отношениях с Россией",

"Мы должны прекратить поставки оружия, потому что это ещё больше разжигает конфликт, который не имеет к нам никакого отношения".

Согласно данным опроса, 41% респондентов "полностью согласны" или "скорее согласны", как минимум, с четырьмя из этих тезисов, тогда как в сентябре их было всего 34%. Как отмечается в отчёте, самый больший процент согласных с тезисами показывают молодые люди 25-34 лет.

Украинские беженцы озлобляют поляков

Польские эксперты комментируют рост на 7% "поддержки РФ" влиянием российской пропаганды и открытыми дверями для массовой иммиграции украинцев. Это привело к тому, "что поляки думают, что у них отбирают работу, хлеб, здравоохранение".

"И я начинаю задумываться, живу ли я в Польше или в украинском анклаве. Везде слышу украинскую речь и какое-то время имею антиукраинские настроения. Мне часто кажется, что это я — беженец в их стране. Те, кого я вижу, не беглецы от войны, которых показывают по телевизору. Это самодовольные грубые нувориши, хвастающиеся золотом и своей пошлостью. Я человек, который до недавнего времени поддерживал помощь Украине. Сегодня это не имеет для меня большого значения", — гласит один из комментариев на ресурсе wirtualnemedia. pl.

Поток гробов с телами польских солдат будет увеличиваться

Добавим, что в Польшу возвращаются гробы с телами польских наёмников. После начала СВО президент Анджей Дуда и министр национальной обороны Мариуш Блащак официально призвали поляков вступать в ряды наёмников и сражаться на стороне киевского режима. Среди бойцов, уехавших на Украину, были солдаты 16-й механизированной дивизии и ветераны части.

Об этом говорить в Польше — табу, но, по данным российских властей, счёт погибшим полякам идёт на сотни. При этом наёмников сейчас не берут в плен, никакие Женевские конвенции на них не действуют, а командование ВСУ бросает их в самое пекло.

Газета Dziennik polityczny сообщила, что за 10 месяцев 2022 года убито 1200 поляков. По её данным, 4500 поляков уволились из ВС Польши за январь 2023 и за "этим может скрываться перевод части польских солдат на полулегальное положение перед отправкой на Украину.

Учитывая уже находящихся на Украине поляков, на февраль 2023 года число польских военных "отпускников" на Украине уже может превышать 5000 человек, делает вывод газета.

Учитывая, что в Польше объявлена дополнительная мобилизация, и есть планы Варшавы по заходу на Западную Украину, очевидно, что поток гробов польских солдат будет увеличиваться, как и протесты против втягивания страны в военные действия против РФ.

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