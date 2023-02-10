Президент РФ Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Президент России Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин

По его словам, российский лидер огласит послание в Гостином дворе. Он также отметил, что Путин коснётся тем, связанных с экономикой РФ, социальной сферой и спецоперацией на Украине. Пресс-секретарь президента не исключил, что на мероприятии будут присутствовать участники боевых действий.

"Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля", — сказал Песков на брифинге.

Пока не уточняется, смогут ли представители иностранных СМИ находиться в Гостином дворе во время обращения Путина.

Ранее сообщалось, что своеобразным продолжением послания президента к Федеральному собранию станет военно-патриотический концерт-митинг в Лужниках. Как сообщает РБК, Путин может принять участие в мероприятии.