Не уважают: премьер Молдавии Гаврилица ушла в отставку

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объявила в пятницу об отставке своего правительства сразу после возвращения из Брюсселя. Она заявила, что в стране её не уважают так, как за рубежом.

Гаврилицу не оценили в Молдавии

Наталья Гаврилица участвовала в 7-м заседании Совета ассоциации ЕС-Молдавия. Поясняя отставку, она сказала, что возглавляемое ею правительство пользуется доверием иностранных официальных лиц, но не страны.

"Если бы у (моего) правительства дома была такая же поддержка и доверие, какую мы имеем со стороны внешних партнёров, мы бы добились успеха. Уважаемые граждане, по прошествии полутора лет пришло время мне заявить о своём уходе с этой должности", — сказала она.

По словам Гаврилицы, она много сделала для страны.

"Мы преодолели газовый кризис, мы добились успеха и ускорили работу газопровода Яссы-Кишинёв. Нам удалось закупить газ из альтернативных источников", — отметила экс-премьер свои заслуги.

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Однако, этот альтернативный российскому газ оказался очень дорогим, что привело к удорожанию тарифов для населения в 7 раз. Энергетический кризис привёл к инфляции в 34%, но правительство смогло компенсировать бюджетникам только половину.

Реальные денежные доходы населения снизились более чем на 12%. Молдавия полностью потеряла экспорт в РФ, что привело к уменьшению ВВП в прошедшем году на 10%. В это же время Грузия, сумевшая сохранить с РФ отношения, прибавила 10% ВВП.

Так как Молдавия не суверенна в своих решениях, вполне возможно, что в Брюсселе посоветовали Гаврилице уйти в отставку, чтобы новые "честные" люди попробовали "порулить" страной. Может быть, это снизит протестный накал в Молдавии.

Бывший премьер-министр Ион Кику выступил с резкой критикой в ​​адрес Гаврилицы.

"Я думал, что она, хотя бы, уйдёт с достоинством", — написал Кику на своей странице в соцсети.

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Лидер партии "Шор" Илан Шор заявил, что отставка правительства является результатом давления, оказываемого протестным движением в течение последних шести месяцев.

"Конечно, должна быть не только отставка, но и лишение свободы. Это обязательно произойдёт. Лишение свободы действующей власти за грубое нарушение Конституции, законодательства, прав и свобод граждан", — сказал политик.

По его словам, правительство такими "антидемократическими и антигуманными" методами, как аресты оппозиционных политиков, закрытие телеканалов не смогло отвлечь внимание от ухудшения жизни простых людей.

Добавим, что такими методами были и постоянное "бодание" с РФ по газу и Приднестровью и нагнетание "российской угрозы".

"Сегодня Майя (Санду — президент Молдавии) продаёт свою команду, чтобы остаться на посту. Но это её не спасёт. Наша цель — добиться немедленной оплаты счетов правительством за население и немедленной организации досрочных выборов", — сказал Шор.

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