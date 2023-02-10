Взорвав "Северные потоки", Норвегия попала в ловушку собственной жадности

В Норвегии назвали "чушью" обвинения о причастности к взрывам "Северных потоков". Хотя статья Сеймура Херша настолько подробно объясняет процесс, что требует большего, чем просто навешивание ярлыка о российской дезинформации.

Норвегия держала палец на спусковом крючке

В статье, опубликованной на блог-платформе Substack, американский журналист Сеймур Херш, со ссылкой на свой источник, указывает, что Норвегия приняла активное участие в реализации плана США по подрыву газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток -2" 26 сентября.

По словам Херша, когда план подрыва был принят и одобрен президентом США Джо Байденом, с Осло связались, потому что учитывался многолетний опыт работы Норвегии с Россией и долгосрочное членство в НАТО.

Журналист отмечает, что Норвегия не только откликнулась, но и активно участвовала в разработке деталей. Именно норвежцам пришла в голову идея использовать военно-морские учения в качестве прикрытия, и именно они определили место, где должны быть заложены заряды. Норвежцы также сыграли ключевую роль в маскировке взрывных устройств, чтобы российская система воспринимала их как часть естественного фона.

А когда Байден струсил производить подрыв, спустя два дня после учений, именно они придумали, как осуществить дистанционное управление.

Взрывчатку привёл в действие норвежский самолёт-разведчик американского производства с помощью гидролокатора. Он издал низкочастотный звук, который привёл в действие бомбы.

26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил, казалось бы, обычный полёт и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой, сначала на "Северный поток-2", а затем на "Северный поток-1". Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырёх трубопроводов были выведены из строя. Через несколько минут лужицы метанового газа, оставшегося в закрытых трубопроводах, растеклись по поверхности воды, и мир узнал, что произошло нечто непоправимое", — пишет Херш.

Жадность сгубила Норвегию

Норвегия пошла на прямое участие в теракте, чтобы продавать Европе собственную энергию. По данным норвежского оператора Gassco, Норвегии в 2022 году удалось на 11% увеличить поставки трубопроводного газа в Германию при том, что её добыча выросла не столь сильно. На 2022-2023 годы норвежцы запланировали дополнительные 180 млрд евро доходов от нефти и газа.

Хороший мотив для участия в сделке с США, но это разрушает международный имидж Норвегии, делая её страной-изгоем.

Ответственные за теракт в норвежском госаппарате играют с огнём, провоцируя "восточного соседа" на ответ — у Норвегии тоже есть огромные запасы нефти и газа, которые экспортируются по уязвимым трубам. Население страны должно подумать, за тех ли людей оно голосует. Норвежцам надо понять, что их ждёт судьба населения Украины — смерть, голод, холод.

Херш "разворошил улей", потому что это кому-то надо в США

Дискредитация Херша в западных СМИ говорит о том, что он копается в правильном "грязном белье". Доказывает его правоту и позиция США. И Джо Байден, и Виктория Нуланд заявляли, что "Северный поток-2" никогда не будет запущен в эксплуатацию. А Нуланд недавно открыто порадовалась событию.

Херш — опытный журналист-расследователь, у него хорошие источники. Значит, кое-кто в США хочет, чтобы история вышла наружу. Это силы, которые ставят на сохранение собственной страны. Они видят, что желание уничтожить Россию любыми средствами и сохранить власть и мировую гегемонию ведёт к ментальным разрывам в западном мире и материальным потерям — в остальном. А в самих США — ещё немного, и будет гражданская война.

Что касается Европы, то она поставила на американских "ястребов" и тем самым — на карту свою судьбу. За пределами мира, который представляют США и Европа, сегодня активно возникают экономические и военные силовые структуры, которым Запад, в идеале, должен соответствовать.

Но так ли это? Экономика Запада — это экономика фондовой биржи, а армия проигрывала и менее значимым силам, чем российская. Со временем, когда Германия поймёт, что её вывели из экономической конкуренции, а Польша заявит о своём лидерстве в Европе, настанет момент истины. Тогда закончится трансатлантическое братство, и наступит час торжества России.

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