МИД Норвегии отрицает данные о причастности страны к подрыву "Северных потоков"

В Министерстве иностранных дел Норвегии отрицают сведения о причастности Осло к взрывам на участках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море 25 сентября. В дипведомстве страны данные заявления назвали "чушью".

"Эти обвинения — чушь",- заявили "РИА Новостям" в МИД Норвегии в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

Днем ранее на своем сайте журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил о причастности США и Норвегии к подрыву "Северных потоков". По его информации, консультации по вопросу диверсии велись девять месяцев, а приказ о подрыве газопроводов был отдан лично президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне заверили, что к взрывам на "Северных потоках" США не имеют никакого отношения.