В Пентагоне заверили, что к взрывам на "Северных потоках" США не имеют никакого отношения

В Пентагоне утверждают, что США не имеют никакого касательства к подрыву газопроводов "Северный поток".

"США не имеют отношения к подрыву "Северного потока", - сообщил официальный представитель Пентагона корреспонденту РИА Новости.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил о том, что "Северный поток" был взорван по указанию руководства США, сама же диверсия была организована представителями Норвегии.

Автор рассказал, что взрывчатка под "Северные потоки" была подложена водолазами США, которые сделали это летом 2022 года во время учений НАТО Baltops. Сам же взрыв устроили норвежцы, приведя взрывчатку в действие через три месяца.