Гражданская война в США неумолимо приближается

В России вопрос о гражданской войне в США считается конспирологическим. Между тем, для американцев это тема, которая по мере приближения выборов в конгресс 8 ноября становится всё более актуальной.

Американцы перестали верить в легитимность власти

Согласно опросу Центра изучения американской демократии имени Руни Университета Нотр-Дам, чуть более половины республиканцев (51,5%), более трети демократов (35,1%) и почти четверть независимых (23%) избирателей считают, что Соединенные Штаты находятся на грани новой гражданской войны.

Война назрела, потому что американцы перестали верить в честность выборов и, соответственно, в их легитимность и репрезентативность.

Достаточно сказать, что количество республиканцев, которые продолжают сомневаться в честности как прошлых, так и будущих выборов составляет около 50%. Люди считают, что "Джо Байден и демократы украли президентские выборы 2020 года" и уверены, что выборы в конгресс 8 ноября тоже будут фальсифицироваться.

Согласно другим опросам, в 2021 году только около 27% республиканцев признавали, что Байден является законным победителем. В октябрьском опросе число лояльных Байдену республиканцев немного увеличилось — до 33%. Но нелигитимным его считают 67% опрошенных.

Впервые в США официально появились "внутренние террористы"

В лагере демократов и сочувствующих совершенно другой тренд. 78% процентов демократов согласились с тем, что экс-президент Дональд Трамп был ответственен за беспорядки 6 января в Капитолии, наряду с 31% независимых избирателей и 16 % республиканцев. Эти люди считают те протесты попыткой государственного переворота.

В этой обстановке демократы и их сторонники проводят свою кампанию перед промежуточными выборами в конгресс под лозунгом: "Демократия в опасности! Не забудем 6 января!

В опубликованной новой версии Стратегии национальной безопасности США впервые отражено такое понятие как "внутренний терроризм" (для многих в США это борцы за свободу). Первые приговоры по этой статье уже прозвучали.

Общество поляризуется не просто так, а на базе расхождения по концептуальным вопросам бытия (консерватизм — ЛГБТ толерантность), на почве расовой ненависти, экономических и социальных трудностей. Это всё более обостряет обстановку, и по вертикали (общество) и по горизонтали (территориально по штатам).

По словам директора Центра Руни Мэтью Холла, хотя промежуточные выборы 2022 года не станут событием, когда Америка "потеряет свою демократию, но они вполне могут подготовить почву для её падения".

Он уверен, что после ноябрьских выборов произойдет что-то, что будет "похоже на 6 января, но гораздо более жестокое", когда столкнуться вооруженные группы протеста с обеих сторон политического спектра.

"Возможно, мы находимся в такой поляризованной эпохе, что трудно найти объединяющее послание, которое поможет нам пройти мимо этого момента", — сказал Холл.

И для сценария гражданской войны в США нет недостатка в оружии. На руках у граждан страны более 400 миллионов единиц огнестрельного оружия, то есть, его больше, чем людей.

"Либо мы их, либо они — нас"

Республиканцы уже открыто называют администрацию Байдена режимом.

Республиканка от штата Джорджия, действующая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сравнила демократов с "дикими свиньями", которым "позволено свободно гулять и разрушать американскую сельскую местность". Она заявила, что "демократы хотят смерти республиканцам, и они уже начали убивать".

Это уже конкретно призывы к уничтожению режима Байдена в контексте: "либо мы их, либо они нас".

Со своей стороны, сторонница демократов писательница Барбара Ф. Уолтер, которая изучает признаки гражданских войн, считает, что нападение на мужа спикера Нэнси Пелоси (а на самом деле — на неё) было лишь "первым залпом" с точки зрения "политического насилия".

Эти атаки могут стать более частыми и в конечном итоге перерасти в полномасштабную гражданскую войну, считает она.

По словам Уолтер "переломным моментом" для потенциального внутреннего конфликта являются "большие выборы в 2024 году". Она уверена, что республиканцы опять проиграют, но будут готовы действовать гораздо жёстче.

"И мы знаем, что именно это намеревался сделать Трамп после того, как проиграл выборы, когда пытался отменить их. Он вышел и сказал: "Как только я вернусь к власти, мы позаботимся о том, чтобы я никогда больше не проиграл", — сказала писательница.

США уже разваливаются

Профессор политических наук Рочестерского университета Гретхен Хельмке уверена, что "в каком-то смысле мы ( США) уже разваливаемся: если большинство избирателей в одной партии не примут результаты выборов, то это уже признак того, что демократия не работает".

США действительно идут вразнос: 34% американцев считают, что насилие против властей может быть оправданным. Каждый шаг власти просматривается "сквозь лупу". Помощь Украине? А почему наверху не думают, что эти миллиардные деньги нужны нам. Аборты? А почему это решает Верховный суд, а кто там сидит, а кто их выбрал? А почему президент, который набрал меньшинство? Почему у нас дорожает бензин, а мы экспортируем нефтепродукты? И так далее.

The New York Times со ссылкой на данные служб отслеживания СМИ сообщает, что упоминания о гражданской войне больше не ограничиваются радикальными группировками. Угрозы стали обычным явлением в социальных сетях, увеличившись в сотни раз.

Менее чем через неделю, согласно опросам, палата представителей конгресса может перейти в руки республиканцев, впрочем, и сенат. Поэтому можно ожидать два года стараний республиканцев объявить импичмент Байдену по любому поводу. А там недалеко и 2024 году к которым страна подойдёт в полном политическом и экономическом раздрае.

Америка после гражданской войны повторит судьбу Югославии

Что будет после гражданской войны? И здесь есть прогноз. Журналист и писатель Кен Калфус в своем последнем романе "2 часа ночи в Маленькой Америке" описывает, что будет. Повальное бегство американцев за границу, где они создают — "мини-Америки" и будут унижены титульными нациями. Сами же США будут раздроблены по примеру Югославии.

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