Flightradar24: самолёт-разведчик США P-8A Poseidon следил за результатами взрыва на "Северных потоках"

За результатами подрыва "Северных потоков" следил самолёт-разведчик США P-8A Poseidon, следует из данных Flightradar24.

По информации сейсмологов, первый взрыв на газопроводе был зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03 по летнему европейскому времени. Как отмечает Flightradar24, примерно через час на месте катастрофы появился американский самолёт.

На портале представлен следующий маршрут P-8A Poseidon: Атлантика — воздушное пространство Дании — остров Борнхольм — заправка над Польшей от самолёта КС-135R — Борнхольм.

Подчёркивается, что американские лётчики сделали полный круг над местом подрыва "Северных потоков", а затем начали постепенно снижаться. На высоте около 2,2 тысячи метров самолёт-разведчик США отключил транспондер и скрылся с радаров, сообщили эксперты.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку на "Северных потоках" летом 2022 года установили водолазы США, которые действовали под прикрытием военных учений НАТО.