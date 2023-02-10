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Flightradar24: самолёт-разведчик США P-8A Poseidon следил за результатами взрыва на "Северных потоках"

Мир

За результатами подрыва "Северных потоков" следил самолёт-разведчик США P-8A Poseidon, следует из данных Flightradar24.

Flightradar24: самолёт-разведчик США P-8A Poseidon следил за результатами взрыва на "Северных потоках"

По информации сейсмологов, первый взрыв на газопроводе был зафиксирован 26 сентября 2022 года в 02:03 по летнему европейскому времени. Как отмечает Flightradar24, примерно через час на месте катастрофы появился американский самолёт.

На портале представлен следующий маршрут P-8A Poseidon: Атлантика — воздушное пространство Дании — остров Борнхольм — заправка над Польшей от самолёта КС-135R — Борнхольм.

Подчёркивается, что американские лётчики сделали полный круг над местом подрыва "Северных потоков", а затем начали постепенно снижаться. На высоте около 2,2 тысячи метров самолёт-разведчик США отключил транспондер и скрылся с радаров, сообщили эксперты.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывчатку на "Северных потоках" летом 2022 года установили водолазы США, которые действовали под прикрытием военных учений НАТО.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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